Лавров: САЩ се опитват да изтласкат Русия от световните енергийни пазари

18 Февруари, 2026 22:05 1 696 12

ОПЕК+ играе и ще продължи да играе отговорна роля на световните енергийни пазари

Лавров: САЩ се опитват да изтласкат Русия от световните енергийни пазари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
САЩ се опитват да изтласкат Русия от световните енергийни пазари, въпреки изявленията за бъдещо сътрудничество. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за телевизия "Ал Арабия".

Министърът отбеляза, че няколко седмици след срещата на върха в Аляска, администрацията на Тръмп неочаквано обявила санкции срещу Лукойл и Роснефт. „След това имаше съобщение, че американците настояват Индия да спре да купува руски петрол. След това имаше Венецуела. Наскоро OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ) издаде някаква заповед, която позволява възобновяването на петролната индустрия на Венецуела, но забранява участието на Русия, Китай, Иран и Северна Корея. Моята гледна точка е, че докато американците искрено ни казваха: нека решим украинския въпрос и ще започнем взаимноизгодно сътрудничество, в момента се опитват да ни изтласкат от световните енергийни пазари“, посочи Лавров.

ОПЕК+ играе и ще продължи да играе отговорна роля на световните енергийни пазари, а руско-саудитското партньорство в рамките на тази важна организация работи.

„Нашето партньорство в рамките на ОПЕК+ работи. Тази година се навършват 10 години от подписването на декларацията от страните-членки на ОПЕК и 11 независими производители на петрол. Това е важна организация, която играе и несъмнено ще продължи да играе отговорна роля на световните енергийни пазари“, каза той.

Лавров отбеляза също, че деветото заседание на Междуправителствената комисия по търговия, икономическо и научно-техническо сътрудничество се е провело през декември 2025 г. „През февруари, преди няколко дни, в Рияд се проведе заседание на Международния форум „Инопром. Саудитска Арабия“. Това е изложение на индустриални постижения, което се е провеждало и в Русия. Тази година то се проведе в Саудитска Арабия и имаше голям успех“, отбеляза министърът.


