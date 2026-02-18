Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тук не е "Петрохан", умни и красиви прерожденци!

18 Февруари, 2026 22:01 7 174 136

  • явор дачков-
  • петрохан-
  • андрей гюров-
  • служебно правителство

Пред всички тези факти да се говори, че случаят се политизира излишно, е лицемерие

Тук не е "Петрохан", умни и красиви прерожденци! - 1
Снимка: БГНЕС
Явор Дачков Явор Дачков журналист
Гласове Гласове

Антикорупционният фонд на умните и красивите, издържан от "Америка за България" е оказвал натиск върху Калин Стоянов (вътрешен министър още от сглобката в правителството на Денков) през 2024 г., за да не бъде разследвана сектата на Ивайло Калушев, който е основен заподозрян за убийството на дете и младеж и за склоняване към самоубийство на други трима.

Картината „Петрохан“ става все по-пълна.

Министри на ПП-ДБ (Борислав Сандов, Надежда Йорданова, Бойко Рашков, Николай Денков) осигуряват на сектата, маскирана като "рейнджъри", правен статут и държавно признание, лицензи за голямо количество оръжие, лиценз за частно училище без никакви квалифицирани преподаватели, което извинява целогодишните отсъствия на невръстно чуждо дете, което е с лама Ивайло в Мексико и Непал.

Кметът на София Васил Терзиев препоръчва сектата на Калушев на Гранична полиция веднага щом става кмет – всъщност това е една от първите му работи. Дарява 80 000 евро, които нито той, нито те декларират, и ходи в хижата около 10 пъти по собствените му признания.

Саша Безуханова, която е бизнесдама, тясно свързана с ПП-ДБ, също е спонсор на сектата. Асен Асенов – бивш журналист от „Капитал“ – е основен фен и контакт с богати дарители, а майката на убития младеж е твърд симпатизант на ПП-ДБ, което личи от профила ѝ.

Когато при честата смяна на правителства институциите са направили опит да проверят сигналите срещу сектата, веднага се включва НПО-то на ПП-ДБ, така нареченият Антикорупционен фонд, който притиска министъра на МВР със заплашително писмо. Тук трябва да направя уточнението, че цялата медийна машина на умните и красивите с техните НПО-та може да стъжни живота на всеки чиновник, ако се фокусира върху него.

Впрочем именно журналисти на умните и красивите от БНР и други медии през годините са правили пиарски интервюта с Ивайло Калушев.

Пред всички тези факти да се говори, че случаят се политизира излишно, е лицемерие.

Този случай е политически и това е изключително важно за всички българи, защото ПП-ДБ ще участват на предстоящите избори с претенцията да управляват.

Те наричат един убиец на дете и младеж "много готин и одухотворен чувек", което говори за тежестта на преценката им. Инфантили и глупци, които трябва да се държат далеч от публични дейности.

Тук не е "Петрохан"!

Те са горещи привърженици на гей парада и яростни противници на изучаването на православното свидетелство за Христос в българските училища.

Окултните им късносоциалистически глупости (ала лама Ивайло) в традицията на Людмила Живкова, Светлин Русев, Николай Райнов, Николай Рьорих, Елена Блаватска и Рудолф Щайнер няма да коментирам.

Умнокрасивите винаги са били социалистически селяни по дух, които нямат отношение към културата и същинското образование. Халтура и проектаджийство.

Но да се върнем на „Петрохан“ и Антикорупционния фонд.

Според установените факти от експертизите тримата в хижата са се самоубили, а до Враца в кемпера Калушев е убил детето и младежа, след което се е самоубил.

Важно е да се отбележи, че досега няма нито един факт, нито едно доказателство, нито една следа, които да водят до различна версия, включваща външна намеса. Всичко, което се пише, са предположения от типа „Може и да са видели нещо“. Това е напълно несериозно.

Всички прострелни рани на загиналите са със законно регистрираните оръжия. Според експертизите Калушев е имал интимни отношения както с детето, така и с младежа, намерени мъртви в кемпера. Други свидетели от мъжки пол казват, че също са имали сексуални отношения с лама Иво, както сам той се е провъзгласил.

Ивайло Калушев е изпратил съобщение до майка си и най-добрия си приятел с намек за самоубийство малко преди трагедията и никой не оспорва това. Заради този СМС майката се обажда на приятеля и го кара да отиде до хижата и да види дали не е станало нещо.

Първото предположение на майката на Иво е, че това е самоубийство. После редактира версията си пред медиите.

В писмото си до министъра на МВР през 2024 г. Антикорупционният фонд нарича сектата реномирана и международно призната организация и търси сметка от министъра на вътрешните работи за проверките, които са започнали срещу нея.

Това писмо е форма на натиск – не пипайте „Петрохан“, той е наш.

Антикорупционният фонд в България е създаден по модела на други структури за американски натиск. Фондът за борба с корупцията на Навални в Русия е от същия тип.

Тези организации като цяло обслужват американския геополитически интерес, но на местна почва работят за едни олигарси срещу други и се възползват от слабостите на държавата, за да паразитират върху нея и да овладяват властта.

Навални обслужваше олигарсите от „Алфа груп“ на Михаил Фридман. После се изпокара с тях и за малко да умре в Омск.

Навални беше слаб проект, защото не успя да събори Путин, нито дори да се добере до властта.

Най-успешният им проект в това отношение беше Кьовеши, която бе ръководена лично от американски съветници в Румъния и стигна до главен прокурор на ЕС.

Не виждам да е направила нещо сериозно, освен дела срещу овчари и прочие, но затова пък събира огромно количество оперативна информация за европейския елит.

Умните и красивите се представят добре в България, защото участват в управления от 10 години насам и имат голямо влияние в медиите. Те са по-успешни от Навални, защото са основният проводник на евроатлантическата ориентация на България.

В България те работят за едни олигарси срещу олигархията на Пеевски. Забележете, че никога не удрят политици и бизнесмени от ПП-ДБ или Бойко Борисов. Удариха Цветанов, удариха Пепи Еврото, но нищо сериозно срещу ГЕРБ. Всъщност и от двата удара Борисов се оказа в печеливша позиция.

Това е защото ПП-ДБ са малки и трябва да имат голяма ракета-носител във властта. Борисов винаги е бил такава ракета за тях, срещу което те го легитимираха на Запад. Сега вече той няма нужда от такава легитимация, но така тръгна в голямата политика. Благодарение на „Глобална България“.

Антикорупционният фонд е група за рекет. Нищо друго. Той рекетира, както рекетират хората на Пеевски. Те са пощенска кутия за информация, която се насочва избирателно. Нищо друго. С „Петрохан“ обаче много сбъркаха всички, защото техният човек уби дете, младеж и склони други трима към самоубийство.

Аферата „Петрохан“ извади на светло голяма част от патологията на умните и красивите, но най-важна за всички е политическата част. Тези хора трябва да си платят за този ужас. Както и всички техни платени клакьори и безплатни глупци, които за едната суета не слизат от телевизора и плещят глупости, които са обида за всеки нормален човек.

Източник: glasove.com


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 176 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Четох хиляди коментари на женки

    95 49 Отговор
    които възхваляваха Калушев по форумите!
    И те ли сега ще му се кланят като онези де били?

    Коментиран от #133

    22:03 18.02.2026

  • 2 Пич

    131 74 Отговор
    Този път номера с политизирането няма да им свърши работа!!! Защото и документално, и по самопризнания , случаят води единствено към ПП и ДБ !!!

    Коментиран от #69

    22:03 18.02.2026

  • 3 обективен

    70 86 Отговор
    Квачков тябва да бъде съден за това ,че е казал най-големият криминале пасквил !!

    Коментиран от #17

    22:05 18.02.2026

  • 4 Яшар

    60 45 Отговор
    Според мен такива нови като ппдб и зелени като дойдат на власт гледат да си отгледате нешто което да го пази рейнджъри,мутри,батки ...но тия дето са ги отгледали и наели са били Алтави и ако 5-6 здрави момчета от селата се бяха събрали щяха да ги изкривят Тея Наркота

    22:06 18.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фен

    54 95 Отговор
    И само да добавя, юмручето на Радев помогна много на тази сган и паплач да се окопае в държавата.

    Коментиран от #9, #14

    22:07 18.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    92 34 Отговор
    "Всяка майка граничар не ражда"
    Песен.
    Педофилите повериха държавната граница на България на други педофили.
    Смрад.

    Коментиран от #136

    22:08 18.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 анонимен

    88 53 Отговор
    Браво г н Гербераст. Освен за платената реклама тип интервю с ББ и за статии ли ви платиха!

    22:09 18.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    53 47 Отговор
    На границата застрелях двама нарушители и ми дадоха 10 дни отпуск и един ВЕФ.
    На педофилите им дадоха милиони и утепаха дете и себе си.

    Коментиран от #59, #135

    22:11 18.02.2026

  • 12 На" Тандема" бухалката идва...

    64 43 Отговор
    бягайте да бягаме, Дачков идва директно от "Банкера от Банкя", и резултата е на лице!!!
    "Напушен" като шаман , ама с акъла на "Иван"!!!

    22:11 18.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това

    55 36 Отговор
    Нищожеств....не беше се показало и той се показа геронтомана.И тоя незнае ли колко е мразен?Не ни интересува колко получаваш за пръдн...които пущаш.Когсто си деградирал никой не може да ти помогне.

    22:16 18.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 койдазнай

    33 16 Отговор
    Тоз беше голям почитател на надежда михайлова. Сега какво му е станало, не мога да разбера...

    22:23 18.02.2026

  • 19 Парче по парче

    43 19 Отговор
    Пъзелът парче по парче бавно се подрежда. Майката на избягалия в Мексико рейнджър ще се окаже генен източник на информация. Тая кукувица колкото пъти си отвори човката толкова по-дълбоко го н.а.бива на ППДБ. В мазето на вилата имало стая за ритуално пренасяне в отвъдното, демек жертвопринасяне. Къде ли сектата е изучавала такива практики? Ами в Юкатан в пещерите на маите.

    22:27 18.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами добре, да дадем на Явор Дачков

    49 20 Отговор
    същият марка пистолет с който се е самоубил Иван Иванов и да ни покаже как се самоубива човек с два изстрела:

    1. Първият изстрел под брадичката, куршумът излиза над носът между очите, са Я. Дачков мисли, мисли и се застрелва прецизно в слепоочието с втори изстрел, красота.🤣

    Са на ход е господин Дачков и разбира се капацитет от МВР за вещо лице.🤔

    22:31 18.02.2026

  • 22 Стига!

    67 42 Отговор
    Стига, мазно, нагло, противно и нечистоплътно Дачково нищкожество, стига! Че ти тотално си бил опериран от чувство за срам бе, мазно Дачково нищожество, дето дължиш пари на половин София! Впроечм, ти върна ли онези 4 000 на Недю ПИКливия, които ти ги беше дал да купиш пиано на детето си? КОЙ самоубиец се "самоубива" с два куршума бе, нищожество, и долна подлога на Тиквата и на Прасето! Само че, нищожество долно, мазно и портивно, скоро идват в България от чужбина следователи и жална им майка и на ДАНС, и на МАНС, и на МВР -то на Къдравата, и на ГДБОП и подобните на тях паразитни структури, чиято единствена задача е да крият и замитат под килима грабежите, престъпленията и убийствата на госопадрите си Тиквата и Прасеот! Да, от смешния "брифинг" на някакви маскирани като разследващи лакеи цяла България разбар, че точно те са убийците на шестимата българи и че педофилията съществува само в болния мозък на гнома Хаджи Тошко Африкански, чиято чалгарска сбирщина от вчера е с 0,4% "одобрение" за изборите!

    Коментиран от #64, #71

    22:34 18.02.2026

  • 23 ВВП

    50 29 Отговор
    Това , никога нямаше да се случи в НРБ ,от към 1980 та..Милицията бдеше над децата ,хората ,жените ,старци и цигани .Вс беше ок.асорос и САЩ докараха ада ..

    22:35 18.02.2026

  • 24 отговор на 18 - и

    38 16 Отговор
    Как "какво е станало" на чазния Дачков, знакова жрица от политическото "ОКоловръстно"! Правъртял е човечецът!

    22:35 18.02.2026

  • 25 ДъБили

    43 40 Отговор
    Прав е Дачков, ПъПъДъБилите са девианти извpаъеняци нямащи място в политиката и управлението!

    22:36 18.02.2026

  • 26 ВВП

    41 6 Отговор
    В България се случват все по гадни неща.

    22:36 18.02.2026

  • 27 Острието

    18 30 Отговор
    на Радев,прободе едновременно ППДБ,ГЕРБ и ЕС! А.!.И Навални!Забрави да похвали Путин,но то се подразбира!

    22:36 18.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Напълно

    17 29 Отговор
    вярно за шарлатаните,но са приятели на Радев,не на ГЕРБ!Внушението не минава!

    22:38 18.02.2026

  • 30 ВВП

    61 14 Отговор
    При бай Тошо това беше като фантастичен филм..Малката България стана 9 млн..Дом заьвсеки , образование,здравеопазване ,култура ,..Днес е тотален упадък.

    22:39 18.02.2026

  • 31 Хмм

    17 20 Отговор
    от една страна това е полезна статия, гневът на един баща, но от друга страна тази защита на Борисов бил излязъл по-силен, самият КС показа как борисов е печелил избори - 40% сгрешени протоколи (това си е за касиране), чували пълни с изрезки от вестници, надписани гласове, в момента "умнокрасивите"могат да спрат фалшификацията на изборите от страна на ГЕРБ и пеевското ДПС, но спомнете си "избори снаше МВР", Мирчев вече иска техни назначения в МВР и областни управители, видяхме по тяхното правителство само техни хора, дори чак от времето на Костов,има опасност една фалшификация да бъде заменена с друга фалшификация

    Коментиран от #44

    22:43 18.02.2026

  • 32 ВВП

    30 24 Отговор
    Добре би било ,, умните и красивите,,да се само затрият групово .Че докараха много мизерия на България..Тия са тотални неудачници..Попиват само негативните процеси..Няма Ноу Хау ,няма подем ,няма технология ,.Оскотяване .по книга

    22:43 18.02.2026

  • 33 Бабаеб

    30 15 Отговор
    Бегай, бе, гъ. Зо. Бли. Зец

    22:45 18.02.2026

  • 34 Една

    32 17 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Умните и красивите,сами са си врагове. Щом става въпрос за децата ни,побесняваме,когато някой ни обяснява,че нямало нищо лошо ,мъже да спят с деца,ако било доброволно. В световен план на това се казва ПЕ@ ОФИЛИЯ,но те се самозабравиха с това тяхно ново нормално.НЕНОРМОЛНО Е.Пък Мирчев,от няколко дни ,издава заповеди по телевизията за чистка --областни управители,кметове,наши хора във всички МВР-та по земните кълбета.Тук един човек писа,че котката му като видела Мирчев,после три дни се криела.

    Коментиран от #58

    22:46 18.02.2026

  • 35 Дачката

    27 13 Отговор
    на мутрите перачката

    22:48 18.02.2026

  • 36 Никой

    7 11 Отговор
    Не е ясно нищо.

    22:51 18.02.2026

  • 37 Дачко

    28 15 Отговор
    Лизачко

    22:52 18.02.2026

  • 38 Колко

    21 19 Отговор
    тъжно е се продадеш за някоя и друга пробита копейка.

    Коментиран от #66

    22:52 18.02.2026

  • 39 Има нещо

    24 11 Отговор
    немъжко в това лице. Незадоволена бухтичка

    22:55 18.02.2026

  • 40 ВВП

    20 15 Отговор
    Най големия неудачник от ,умните,, е Нойзьито..Смотан келеш.. АХАХА..Не може да си обърше напудрения нос ..

    22:55 18.02.2026

  • 41 ВВП

    24 10 Отговор
    Най много мразя седесеотрепките..Провалиха България..Да гният в Ада !!.

    22:59 18.02.2026

  • 42 стоян георгиев

    24 22 Отговор
    Умнокрасивите се оказаха педофили

    23:00 18.02.2026

  • 43 12345

    26 15 Отговор
    Тебе кой ти натисна бутона?! Сектата герб-ново начало или лично гурото буда!?

    23:00 18.02.2026

  • 44 Ние да не сме

    16 9 Отговор

    До коментар #31 от "Хмм":

    Диктатура.Диктатура ли сме,че с ПОЛИЦИЯ да правим избори.Къде са им наблюдателите От сутрин до вечер пищят като ощипани моми.В онзи запис си казаха всичко и сега мислят,че с крясъци и обвинения ще им се вържат достатъчно будали.Когато всички са им виновни,вината е в тях.Малко да се засрамят.

    23:01 18.02.2026

  • 45 Димо

    30 11 Отговор
    Дачков,това ли съчини подлога на мафията нещастна?!Калин Стоянов е най големия разбойник в Бургас,а вече и в цяла България. Слуга на Пеевски! Арести за Калин Стоянов, Пеевски, Борисов, Сарафов! Това трябва!

    23:04 18.02.2026

  • 46 Факти

    25 13 Отговор
    Прокуратурата на Разбойко и Дебелян е опънала чадър над педофилската секта на Калушев. ПП-ДБ не са знаели нищо за сигналите.

    23:07 18.02.2026

  • 47 12345

    22 9 Отговор
    Няма да е зле и Дачков да се пише доброволец в следствения експеримент посветен на темата "самоубий се с два куршума в жлавата"

    23:07 18.02.2026

  • 48 Да кажа

    14 9 Отговор
    Не искам такава промяна Д-р Гълъбова каза,че има ЕДНО НОРМАЛНО,което е в широки граници,но е едно,нормалното е едно.Тези дойдоха да ни обясняват как ще ни променят с някакво тяхно си АЛТЕРНАТИВНО нормално.Ами ние ми харесва,не искам такава промяна.

    23:09 18.02.2026

  • 49 Иконом

    14 15 Отговор

    До коментар #16 от "Бесен - Язовец":

    Случаят Петроха е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата.  заедно с тяхното мекере - ПП.. Пак гласувайте за тях.
    Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.

    23:12 18.02.2026

  • 50 ?????

    16 22 Отговор
    Евалла на Дачков.
    Четох го в Гласовете.
    Не мислех че ще се престрашите да го пуснете.
    Слава Богу не съм прав.
    Поздрави от мен за публикацията ви.

    23:13 18.02.2026

  • 51 Ох ,колко са жалки опорките на

    15 16 Отговор
    Тия тъпотии само Лена многодашната и слабопсихичния тицин слугата за стотинки могат да измислят. Щом казваш истината за педофилите шарлатани значи ни си умен и красив. А те умни като т п Киро, неграмотна Лена мустаците , с без диплома като кацата Кокорчо...Какви са те...Хора казвайте им тези неща така ще им помогнете. Иначе не е честно ,те съ тъпи, неможачи и без тази помощ няма да се развият. Все ще се надяваме с лъжи и нагаждачество да им мине живота.

    23:16 18.02.2026

  • 52 Пълни глупости

    20 9 Отговор
    Колко време управление имаха ПП -ДБ???И от колко време са останалите събития???

    Коментиран от #57

    23:16 18.02.2026

  • 53 Никой не ти е Крив !

    7 4 Отговор
    Никой не ти е Крив !

    Че Келемето !

    Се Е !

    Огънало !

    Остава !

    Да Каже !

    Защо !

    23:16 18.02.2026

  • 54 Тоя Пич !

    14 6 Отговор
    Тоя Пич !

    Съвсем Ми Падна В Очите !

    Когато !

    Не Разбираш !

    От Някоя Материя !

    Дръж Си Езика !

    Зад Зъбите !

    За да Не се !

    Излагаш !

    Като !

    Кифладжия !

    23:19 18.02.2026

  • 55 Пълни глупости

    17 8 Отговор
    Службите, които са игнорирали сигналите на чии политически сили са? Ръководството им от ПП-ДБ ли е назначено???

    Коментиран от #63

    23:20 18.02.2026

  • 56 Лика прилика

    10 13 Отговор
    ПП-ейци ходят да доносничат в ЕС срещу България,бесни са,че Магнитски не действа в България(пък Кирчо и Кокорчо толкова усилия и пари дадоха да го издействат),пък Калушев в писмото до майка си,нарича България кочина.

    23:21 18.02.2026

  • 57 12345

    18 8 Отговор

    До коментар #52 от "Пълни глупости":

    Ще ти кажа аз ,за да е ясно. Точно 6 месеца в коалиция с БСП,ИТН. ама разбираш ли те са виновни за всички грехове на българския преход! Гнусно животинче е този Дачков. Боко управляваше 12 години държавата и 15 години столицата ,но за нищо не е виновен, Пеевски още по-малко! Въобще от както му дръпнаха синджира от матушка този тотално откачи.

    23:23 18.02.2026

  • 58 Един

    20 7 Отговор

    До коментар #34 от "Една":

    Ако някой е умен и красив, това не значи, че иска да спи с деца. Какво общо има едното с другото? Все едно да кажеш, че ако си с красива шапка, значи си убиец. Наричайте хомотата и педофилите с истинските им имена, а не умни и красиви. Така излиза, че вие не сте такива.

    Коментиран от #65, #72

    23:25 18.02.2026

  • 59 Граничар

    20 5 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Не мога да повярвам. Хвалиш се, че си застрелял двама души, най вероятно
    търсейки спасение от комунизма.
    Как се храниш с кървавите ръце?....как спиш?

    23:25 18.02.2026

  • 60 Чвор Неудачков

    20 6 Отговор
    Абе, я сподели с нас какво е да си платена изтривалки на мръсни г..ве?

    23:26 18.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ами

    16 3 Отговор

    До коментар #55 от "Пълни глупости":

    Притискани са,не четеш ли? Съмнявам ли се,че има нещо много гнило в цялата история , с намесени много важни особи.

    23:26 18.02.2026

  • 64 Криминалист

    17 17 Отговор

    До коментар #22 от "Стига!":

    Вземи учебника по скъдебна медицина и чети. Има много случаи при които самоубиец изстрелва два, че и три куршума. Самоубийството е трудна работа, сочи практиката. Дори Яворов не успява от първия път. Ако субектът не загуби съзнание веднага, може да стреля втори път.. Трудно се преодолява инстикта за самосъхранение. Ръката "трепва" и куршумът минава без да засегне жизнено важен орган, в степен несъвместима с живота. Дори при попадение в сърдечния мускул, по някога субекта има "10 секунди на мъртвеца". За това време може да убие противника си, да стреля втори, че и трети път с полуавтоматичен пистолет. При револверите е по трудно, защото се изисква усилие за всеки нов изстрел / завъртане на барабана и преодоляване усилието на пружината на петлето /. За това има едни устройства, които полицаите с щатен револвер носят и щракат с него непрекъснато за усилване на мускулатурата на показалеца на водещата ръка. Така, че кротко с умозаключенията.

    Коментиран от #130

    23:29 18.02.2026

  • 65 Една

    14 10 Отговор

    До коментар #58 от "Един":

    Става въпрос за ПП-ейци.Те САМИ СЕ ВЕЛИЧАЯТ,че са умни и красиви и за тях гласували само интелектуалци.За това така пиша,иначе трият Пък то е ясно.

    Коментиран от #68

    23:31 18.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Шарлатани ООД

    13 17 Отговор
    Няма какво да се добави, Дачков много добре е описал цялата гнусна картинка , която се оформя от дейността на продажната жълтопаветна сектантска паплач.
    Време е πедерастите πедофили от ПП да бъдат разобличени, съдени и лишени от българско гражданство!!! Ако държавата не го направи ще го направи българският народ!

    23:34 18.02.2026

  • 68 Един

    14 8 Отговор

    До коментар #65 от "Една":

    Добре, но ПП-ец не е синоним на хомо и педофил, ако и да има такива сред тях. Много е вероятно и в други партии да има.

    23:37 18.02.2026

  • 69 иван костов

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Щом са намеси и политици, разбира се че ще се политизира!

    23:39 18.02.2026

  • 70 Инспектор Дю-дю

    15 5 Отговор
    Еврика! Открих! Истината за Петрохан най-сетне ще излезе наяве! Във фамилиите на Калушев, Дачков и Пеевски има ли К? Има! Значи са от едно Котило и да не ми се прави Дачков че няма общо с Петрокан!

    23:40 18.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 име

    13 7 Отговор

    До коментар #58 от "Един":

    Прав си, не всички умни и красиви са пeдoфили, някои са хомосексуалисти.

    23:46 18.02.2026

  • 73 Само припомням

    15 4 Отговор
    Колкото повече остарява, толкова повече си проличава истинският му пол....

    23:48 18.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ,,,,,

    10 6 Отговор
    свинска пач а вра.

    23:51 18.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 РАДЕВ СЪМ

    17 5 Отговор
    ДАЧКОВ КОЧИНАТА СЕ ТРЕСЕЕ ЯКООО ЩЕ ЯДЕШ ДЕБЕЛИЯ ЗАЕДО С БАНКЯТА И ИВО ПРОКОПИЕВ

    23:56 18.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Вметка

    13 10 Отговор
    Колкото повече се напада ППДБ толкова повече им се вдига рейтинга. На 19 април ще се види .Ако не,1 милион на улицата само в София.

    00:13 19.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Точен

    17 5 Отговор
    Всяко НПО, финансирано с европейски пари, работи за унищожението на България. Близък съм с водачи на 2 такива НПО-та, единствената им цел е да злословят срещу България.

    00:15 19.02.2026

  • 88 Ганчо Цонев

    13 5 Отговор
    Дачков, страхотен си! Почти достигаш Крачунов! А човешките сексуални девиации са неведоми - Калушев е педофил, ранният Дачков - геронтофил...

    00:15 19.02.2026

  • 89 Не сме народ а ....

    20 2 Отговор
    Ако е от нашите,невинен.Ако не ,виновен и в затвора.Това сме българите.Истината не ни интересува.Затова тънем в корупцшя.

    00:17 19.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Дръта чанта

    10 4 Отговор
    Аве Продачкоф стига си хленчил

    00:22 19.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Има ли закон

    5 1 Отговор
    Който да забранява сектите и самоубийствата?

    00:29 19.02.2026

  • 96 Ти да видиш

    11 3 Отговор
    Този не беше ли Герантофил Лама? Другата крайност. Или има патология, което е притеснително или както винаги е кеширал, за да пише врели- некипели. Но така е у нас, педофили и герантофили все по често се наблюдават

    Коментиран от #97

    00:31 19.02.2026

  • 97 Само припомням

    8 3 Отговор

    До коментар #96 от "Ти да видиш":

    При елитните па.ра.зи.ти всички са с обратен знак пред пола. При ма.с. о. Ни. Те е задължително преобр. на по.ла. От деца ги тъпчат с хормони. Не е бил с баба. Явора е била с дядо си. И те като активно практикуващи с.. Ата. Ни. сти сега се изреждат да дават мнение по въпроса за жертвите от Петрохан. Което още повече доказва, че ги убиха заради чистотата и вярата им и страха да не се разрасне и разпространи делото им.

    00:42 19.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Покажи

    1 0 Отговор
    А така,да видят как се прави.

    00:57 19.02.2026

  • 100 айде сеге възрожденец

    4 2 Отговор

    До коментар #94 от "ППДБейските мас":

    да вземеш едно бананче и в кафявата ти д0пка

    01:11 19.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Алоуу Дачков ли си

    11 3 Отговор
    Храчков ли си....я кажи колко взе за интервюто с ББ? Питам щото от отбслужването на кремъслките интереси в Бг-то напоследък много не се печели

    01:13 19.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 рублоядите

    7 3 Отговор

    До коментар #93 от "българите":

    са утайката на бг обществото.

    01:16 19.02.2026

  • 106 Песьо

    9 2 Отговор
    Е, та какво като са със законните им оръжия? Който ги е убил е бил въоръжен, първо им е прибрал оръжията, а после ги е застрелял с едно от техните, за кво да ползва своето?

    Коментиран от #122

    01:19 19.02.2026

  • 107 стоянов

    4 6 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    тези дни в европарламента някакви от бг партия разграждане гласували, че всички фенове на кремъл трябва да ги затварят в психодиспансера и да ги пускат по три пъти на ден на някой мургав принц от ромски произход да им прави нови д@пки

    01:19 19.02.2026

  • 108 Щик Найн

    3 7 Отговор
    Това е един от редките случаи, когато фурнаджийската лопата Дачков е прав.

    Коментиран от #121

    01:45 19.02.2026

  • 109 дудуяба

    8 1 Отговор
    Много е сладък Дачко Дебелянов Депесарски, хубаво се е запотил докато изработва пари....

    01:46 19.02.2026

  • 110 Артилерист

    9 4 Отговор
    Много смело написано. Както за НПО "Антикорупционен фонд", така и за цялото умнокрасиво ПП-ДБ, като основен проводник на евроатлантизма в България и най-прилежните лакеи на посолствоТО. Очаквам г-н Дачков също така смело да разобличи и американските агенти от НПО "Атлантически клуб", начело с Паси, Тагарев, Шаламанов, Попов, Поптодорова и останалите предатели на България в това котило.
    Много е важно да се отбележи, че ПП-ДБ и многобройните им атлантически НПО-та разполага с мощна медийна част, която може да стъжни живота, както на всеки журналист, така и на всеки политик и по-известен човек, проявил се като тяхна опозиция или антиатлантик. Щото те още са "социалистически селяни", нямат афинитет към образование и култура и не се притесняват от неприличните прояви...

    Коментиран от #113

    03:24 19.02.2026

  • 111 Гадно

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Един
    7238ОТГОВОР
    Дачката има нещо много против умните и красивите. Явно той не е нито едно от двете.
    -;-
    Като видя нещо от Райчов, Нанизар Инчов и Дачката, и ми се повръща.

    03:28 19.02.2026

  • 112 Гледайте интервюто на Балабанов

    11 0 Отговор
    пред журналистите след избирането на Гюровото правителство.
    Егати очевадната ядливост.

    А отзад Лидера на Няма Такъв Народ Тошко ...

    Коментиран от #132

    03:30 19.02.2026

  • 113 Гадно

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Артилерист":

    Артилерист:
    ....
    Много е важно да се отбележи, че ПП-ДБ и многобройните им атлантически НПО-та разполага с мощна медийна част,
    ...
    -;-
    каква артилерия-какви прашки!

    03:33 19.02.2026

  • 114 Дачко се опитва да е интересен

    4 1 Отговор
    гледайте му дълбоките анализи и сме готови да повярваме на добре говорещите.

    03:36 19.02.2026

  • 115 Кирил Христов

    4 1 Отговор
    Плужек

    03:40 19.02.2026

  • 116 Дани

    4 0 Отговор
    Какъв журналист е ЯвДач - е най по по най УБАВЕЦ???!!!

    04:15 19.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Град Симитли

    4 1 Отговор
    За АКФ е прав:
    Бойко Станкушев,
    Генерал Пол Пардю(!),
    Джоана Рохозинска,
    Венелин Петков....
    .....Убафци ?

    05:28 19.02.2026

  • 119 Всеки иска

    4 1 Отговор
    Да е умен красив и да има имот в Центъра. Затова и там е скъпо. Хубавият живот е скъп

    05:47 19.02.2026

  • 120 НПО-та

    7 3 Отговор
    трябва да се забранят. Но Петрохан е трагедия, както и много други убийства през годините на прехода. Повечето неразкрити и заметени под килима. Но категоричното, целенасочено, злобно оплюване на жертвите буди отвращение. Дачков върви към дъното. Дано близките на убитите имат сили и възможности да се справят с помията.

    06:02 19.02.2026

  • 121 Само за НПО-та.

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Щик Найн":

    Но не мога да ср съглася за жертвите.

    06:07 19.02.2026

  • 122 Нон сенс

    6 2 Отговор

    До коментар #106 от "Песьо":

    е да се твърди, че трима са се самоубили със законно притежаваното си оръжие, а до тях е открит само един пистолет. На опашка ли са чакали да се гръмнат?

    06:12 19.02.2026

  • 123 ЧУЙ МЕ ДОБРЕ ...

    7 2 Отговор
    РУСО ТРЪМПОДОБИЕ !
    КОГАТО СДС И ОДС ИМАШЕ АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО В НС ТИ БЛИЖЕШЕ ОБУВКИТЕ НА КОСТОВ И АТАНАСОВ !!! СЕГА СИ ОБЛЯКЪЛ ОРБАНОВИЯ ХАЛАТ , С ДОБРЕ НАПЪЛНЕНИ ДЖОБОВЕ И СИ ПО-СВЕТЕЦ И ОТ ПАПАТА !!! ТОГАВА ДА БЕШЕ ТРЪБИЛ ЗА ЛУСТРАЦИЯ И ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ , СЕГА НЯМАШЕ ЗАЕДНО ДА ПЛУВАМЕ В ТЕЗИ ЛА..НА !!! САМО ЧЕ , ТИ И ""ОНИЯ ДЕМОКРАТИ"" ДОБРЕ ТРАНСФОРМИРАХТЕ СЪВЕСТ С/У СТЕПЕНИ В НЕЗНАЙНИ ОБЩЕСТВА И РАЗБИРА СЕ , ДОБРЕ ПЛАТЕНИ !
    ЗА ТОВА СПРИ ХРАЧЕНЕТО ПО ""ГРАДСКИТЕ ДЕМОКРАТИ"" , СТЪПВАЙКИ ПО ТЕХНИТЕ РАМЕНЕ И ГЛАВИ ТИ СТИГНА ДО ВЪРХОВЕТЕ НА БУНИЩЕТО , СЪТВОРЕНО ОТ ""ОНИЯ ДЕМОКРАТИ"" И ТВОИТЕ НОВИ МЕНТОРИ.

    07:09 19.02.2026

  • 124 Защо

    2 0 Отговор
    Така мирише на мърша покрай някои хора?

    08:46 19.02.2026

  • 125 Българин 🇧🇬

    4 1 Отговор
    " Антикорупционният фонд (на ПП/ДБ в България , притискал МВР да спре проверките на педофилската секта ) е създаден по модела на други структури за американски натиск. Фондът за борба с корупцията на Навални в Русия е от същия тип. " Всичко лъсва някой ден !

    Коментиран от #131

    08:57 19.02.2026

  • 126 Къде

    7 0 Отговор
    Се скри гуруто ти Буда БАНКЯТА?Сигурно в хижа Паламара при девици със знойни ц----.Отмаря и мисли за следващата предизборна помия срещу ПП-ДБ.Не си мъчи акъла то момчето с въшка на челото вече е готов.

    Коментиран от #128

    09:15 19.02.2026

  • 127 Колко благородно!

    2 1 Отговор
    Ударил им е по една патка и ги е застрелял.

    15:25 19.02.2026

  • 128 Че ти кажем

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "Къде":

    Ходи точно на 3 места - в Банкя, в Парламента и на малкото НДК в офиса.

    15:27 19.02.2026

  • 129 Лиза Бойко,лизка Путин,

    2 1 Отговор
    и сега устата ти мирише! Кулезич е бягала навреме от тая мръсна уста!

    15:36 19.02.2026

  • 130 Тити на Кака

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Криминалист":

    Въобразил си си, че някой от агитките тук би обърнал внимание на смислени доводи?
    Недей, друже!
    Наздраве от мен за поста ти👍

    16:10 19.02.2026

  • 131 Русофил българин няма!

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Българин 🇧🇬":

    от разграждане само лъжи, нищо друго.

    17:59 19.02.2026

  • 132 тия ги пиши

    3 0 Отговор

    До коментар #112 от "Гледайте интервюто на Балабанов":

    аут от НС следващите избори. най-накрая мишоците си заминават

    18:01 19.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 пари

    1 0 Отговор
    Този Даков ,така съм запомнил имали парички ,той е там. Веднага се включва в темата ,няма значение за какво става въпрос. Той е винаги за защита на паричките.

    20:21 19.02.2026

  • 135 Е па Данко

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    мичка ти пайна хотелиерска

    21:08 19.02.2026

  • 136 Кой майор

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    е мукал чайка ти на браздата до кльона бе изтър-сък

    21:10 19.02.2026

