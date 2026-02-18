Тук не е "Петрохан", умни и красиви прерожденци!

Антикорупционният фонд на умните и красивите, издържан от "Америка за България" е оказвал натиск върху Калин Стоянов (вътрешен министър още от сглобката в правителството на Денков) през 2024 г., за да не бъде разследвана сектата на Ивайло Калушев, който е основен заподозрян за убийството на дете и младеж и за склоняване към самоубийство на други трима.



Картината „Петрохан“ става все по-пълна.



Министри на ПП-ДБ (Борислав Сандов, Надежда Йорданова, Бойко Рашков, Николай Денков) осигуряват на сектата, маскирана като "рейнджъри", правен статут и държавно признание, лицензи за голямо количество оръжие, лиценз за частно училище без никакви квалифицирани преподаватели, което извинява целогодишните отсъствия на невръстно чуждо дете, което е с лама Ивайло в Мексико и Непал.



Кметът на София Васил Терзиев препоръчва сектата на Калушев на Гранична полиция веднага щом става кмет – всъщност това е една от първите му работи. Дарява 80 000 евро, които нито той, нито те декларират, и ходи в хижата около 10 пъти по собствените му признания.



Саша Безуханова, която е бизнесдама, тясно свързана с ПП-ДБ, също е спонсор на сектата. Асен Асенов – бивш журналист от „Капитал“ – е основен фен и контакт с богати дарители, а майката на убития младеж е твърд симпатизант на ПП-ДБ, което личи от профила ѝ.



Когато при честата смяна на правителства институциите са направили опит да проверят сигналите срещу сектата, веднага се включва НПО-то на ПП-ДБ, така нареченият Антикорупционен фонд, който притиска министъра на МВР със заплашително писмо. Тук трябва да направя уточнението, че цялата медийна машина на умните и красивите с техните НПО-та може да стъжни живота на всеки чиновник, ако се фокусира върху него.



Впрочем именно журналисти на умните и красивите от БНР и други медии през годините са правили пиарски интервюта с Ивайло Калушев.



Пред всички тези факти да се говори, че случаят се политизира излишно, е лицемерие.



Този случай е политически и това е изключително важно за всички българи, защото ПП-ДБ ще участват на предстоящите избори с претенцията да управляват.



Те наричат един убиец на дете и младеж "много готин и одухотворен чувек", което говори за тежестта на преценката им. Инфантили и глупци, които трябва да се държат далеч от публични дейности.



Тук не е "Петрохан"!



Те са горещи привърженици на гей парада и яростни противници на изучаването на православното свидетелство за Христос в българските училища.



Окултните им късносоциалистически глупости (ала лама Ивайло) в традицията на Людмила Живкова, Светлин Русев, Николай Райнов, Николай Рьорих, Елена Блаватска и Рудолф Щайнер няма да коментирам.



Умнокрасивите винаги са били социалистически селяни по дух, които нямат отношение към културата и същинското образование. Халтура и проектаджийство.



Но да се върнем на „Петрохан“ и Антикорупционния фонд.



Според установените факти от експертизите тримата в хижата са се самоубили, а до Враца в кемпера Калушев е убил детето и младежа, след което се е самоубил.



Важно е да се отбележи, че досега няма нито един факт, нито едно доказателство, нито една следа, които да водят до различна версия, включваща външна намеса. Всичко, което се пише, са предположения от типа „Може и да са видели нещо“. Това е напълно несериозно.



Всички прострелни рани на загиналите са със законно регистрираните оръжия. Според експертизите Калушев е имал интимни отношения както с детето, така и с младежа, намерени мъртви в кемпера. Други свидетели от мъжки пол казват, че също са имали сексуални отношения с лама Иво, както сам той се е провъзгласил.



Ивайло Калушев е изпратил съобщение до майка си и най-добрия си приятел с намек за самоубийство малко преди трагедията и никой не оспорва това. Заради този СМС майката се обажда на приятеля и го кара да отиде до хижата и да види дали не е станало нещо.



Първото предположение на майката на Иво е, че това е самоубийство. После редактира версията си пред медиите.



В писмото си до министъра на МВР през 2024 г. Антикорупционният фонд нарича сектата реномирана и международно призната организация и търси сметка от министъра на вътрешните работи за проверките, които са започнали срещу нея.



Това писмо е форма на натиск – не пипайте „Петрохан“, той е наш.



Антикорупционният фонд в България е създаден по модела на други структури за американски натиск. Фондът за борба с корупцията на Навални в Русия е от същия тип.



Тези организации като цяло обслужват американския геополитически интерес, но на местна почва работят за едни олигарси срещу други и се възползват от слабостите на държавата, за да паразитират върху нея и да овладяват властта.



Навални обслужваше олигарсите от „Алфа груп“ на Михаил Фридман. После се изпокара с тях и за малко да умре в Омск.



Навални беше слаб проект, защото не успя да събори Путин, нито дори да се добере до властта.



Най-успешният им проект в това отношение беше Кьовеши, която бе ръководена лично от американски съветници в Румъния и стигна до главен прокурор на ЕС.



Не виждам да е направила нещо сериозно, освен дела срещу овчари и прочие, но затова пък събира огромно количество оперативна информация за европейския елит.



Умните и красивите се представят добре в България, защото участват в управления от 10 години насам и имат голямо влияние в медиите. Те са по-успешни от Навални, защото са основният проводник на евроатлантическата ориентация на България.



В България те работят за едни олигарси срещу олигархията на Пеевски. Забележете, че никога не удрят политици и бизнесмени от ПП-ДБ или Бойко Борисов. Удариха Цветанов, удариха Пепи Еврото, но нищо сериозно срещу ГЕРБ. Всъщност и от двата удара Борисов се оказа в печеливша позиция.



Това е защото ПП-ДБ са малки и трябва да имат голяма ракета-носител във властта. Борисов винаги е бил такава ракета за тях, срещу което те го легитимираха на Запад. Сега вече той няма нужда от такава легитимация, но така тръгна в голямата политика. Благодарение на „Глобална България“.



Антикорупционният фонд е група за рекет. Нищо друго. Той рекетира, както рекетират хората на Пеевски. Те са пощенска кутия за информация, която се насочва избирателно. Нищо друго. С „Петрохан“ обаче много сбъркаха всички, защото техният човек уби дете, младеж и склони други трима към самоубийство.



Аферата „Петрохан“ извади на светло голяма част от патологията на умните и красивите, но най-важна за всички е политическата част. Тези хора трябва да си платят за този ужас. Както и всички техни платени клакьори и безплатни глупци, които за едната суета не слизат от телевизора и плещят глупости, които са обида за всеки нормален човек.

Източник: glasove.com