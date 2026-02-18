Тук не е "Петрохан", умни и красиви прерожденци!

Антикорупционният фонд на умните и красивите, издържан от "Америка за България" е оказвал натиск върху Калин Стоянов (вътрешен министър още от сглобката в правителството на Денков) през 2024 г., за да не бъде разследвана сектата на Ивайло Калушев, който е основен заподозрян за убийството на дете и младеж и за склоняване към самоубийство на други трима.
Картината „Петрохан“ става все по-пълна.
Министри на ПП-ДБ (Борислав Сандов, Надежда Йорданова, Бойко Рашков, Николай Денков) осигуряват на сектата, маскирана като "рейнджъри", правен статут и държавно признание, лицензи за голямо количество оръжие, лиценз за частно училище без никакви квалифицирани преподаватели, което извинява целогодишните отсъствия на невръстно чуждо дете, което е с лама Ивайло в Мексико и Непал.
Кметът на София Васил Терзиев препоръчва сектата на Калушев на Гранична полиция веднага щом става кмет – всъщност това е една от първите му работи. Дарява 80 000 евро, които нито той, нито те декларират, и ходи в хижата около 10 пъти по собствените му признания.
Саша Безуханова, която е бизнесдама, тясно свързана с ПП-ДБ, също е спонсор на сектата. Асен Асенов – бивш журналист от „Капитал“ – е основен фен и контакт с богати дарители, а майката на убития младеж е твърд симпатизант на ПП-ДБ, което личи от профила ѝ.
Когато при честата смяна на правителства институциите са направили опит да проверят сигналите срещу сектата, веднага се включва НПО-то на ПП-ДБ, така нареченият Антикорупционен фонд, който притиска министъра на МВР със заплашително писмо. Тук трябва да направя уточнението, че цялата медийна машина на умните и красивите с техните НПО-та може да стъжни живота на всеки чиновник, ако се фокусира върху него.
Впрочем именно журналисти на умните и красивите от БНР и други медии през годините са правили пиарски интервюта с Ивайло Калушев.
Пред всички тези факти да се говори, че случаят се политизира излишно, е лицемерие.
Този случай е политически и това е изключително важно за всички българи, защото ПП-ДБ ще участват на предстоящите избори с претенцията да управляват.
Те наричат един убиец на дете и младеж "много готин и одухотворен чувек", което говори за тежестта на преценката им. Инфантили и глупци, които трябва да се държат далеч от публични дейности.
Тук не е "Петрохан"!
Те са горещи привърженици на гей парада и яростни противници на изучаването на православното свидетелство за Христос в българските училища.
Окултните им късносоциалистически глупости (ала лама Ивайло) в традицията на Людмила Живкова, Светлин Русев, Николай Райнов, Николай Рьорих, Елена Блаватска и Рудолф Щайнер няма да коментирам.
Умнокрасивите винаги са били социалистически селяни по дух, които нямат отношение към културата и същинското образование. Халтура и проектаджийство.
Но да се върнем на „Петрохан“ и Антикорупционния фонд.
Според установените факти от експертизите тримата в хижата са се самоубили, а до Враца в кемпера Калушев е убил детето и младежа, след което се е самоубил.
Важно е да се отбележи, че досега няма нито един факт, нито едно доказателство, нито една следа, които да водят до различна версия, включваща външна намеса. Всичко, което се пише, са предположения от типа „Може и да са видели нещо“. Това е напълно несериозно.
Всички прострелни рани на загиналите са със законно регистрираните оръжия. Според експертизите Калушев е имал интимни отношения както с детето, така и с младежа, намерени мъртви в кемпера. Други свидетели от мъжки пол казват, че също са имали сексуални отношения с лама Иво, както сам той се е провъзгласил.
Ивайло Калушев е изпратил съобщение до майка си и най-добрия си приятел с намек за самоубийство малко преди трагедията и никой не оспорва това. Заради този СМС майката се обажда на приятеля и го кара да отиде до хижата и да види дали не е станало нещо.
Първото предположение на майката на Иво е, че това е самоубийство. После редактира версията си пред медиите.
В писмото си до министъра на МВР през 2024 г. Антикорупционният фонд нарича сектата реномирана и международно призната организация и търси сметка от министъра на вътрешните работи за проверките, които са започнали срещу нея.
Това писмо е форма на натиск – не пипайте „Петрохан“, той е наш.
Антикорупционният фонд в България е създаден по модела на други структури за американски натиск. Фондът за борба с корупцията на Навални в Русия е от същия тип.
Тези организации като цяло обслужват американския геополитически интерес, но на местна почва работят за едни олигарси срещу други и се възползват от слабостите на държавата, за да паразитират върху нея и да овладяват властта.
Навални обслужваше олигарсите от „Алфа груп“ на Михаил Фридман. После се изпокара с тях и за малко да умре в Омск.
Навални беше слаб проект, защото не успя да събори Путин, нито дори да се добере до властта.
Най-успешният им проект в това отношение беше Кьовеши, която бе ръководена лично от американски съветници в Румъния и стигна до главен прокурор на ЕС.
Не виждам да е направила нещо сериозно, освен дела срещу овчари и прочие, но затова пък събира огромно количество оперативна информация за европейския елит.
Умните и красивите се представят добре в България, защото участват в управления от 10 години насам и имат голямо влияние в медиите. Те са по-успешни от Навални, защото са основният проводник на евроатлантическата ориентация на България.
В България те работят за едни олигарси срещу олигархията на Пеевски. Забележете, че никога не удрят политици и бизнесмени от ПП-ДБ или Бойко Борисов. Удариха Цветанов, удариха Пепи Еврото, но нищо сериозно срещу ГЕРБ. Всъщност и от двата удара Борисов се оказа в печеливша позиция.
Това е защото ПП-ДБ са малки и трябва да имат голяма ракета-носител във властта. Борисов винаги е бил такава ракета за тях, срещу което те го легитимираха на Запад. Сега вече той няма нужда от такава легитимация, но така тръгна в голямата политика. Благодарение на „Глобална България“.
Антикорупционният фонд е група за рекет. Нищо друго. Той рекетира, както рекетират хората на Пеевски. Те са пощенска кутия за информация, която се насочва избирателно. Нищо друго. С „Петрохан“ обаче много сбъркаха всички, защото техният човек уби дете, младеж и склони други трима към самоубийство.
Аферата „Петрохан“ извади на светло голяма част от патологията на умните и красивите, но най-важна за всички е политическата част. Тези хора трябва да си платят за този ужас. Както и всички техни платени клакьори и безплатни глупци, които за едната суета не слизат от телевизора и плещят глупости, които са обида за всеки нормален човек.
Източник: glasove.com
1 Четох хиляди коментари на женки
И те ли сега ще му се кланят като онези де били?
Коментиран от #133
22:03 18.02.2026
2 Пич
Коментиран от #69
22:03 18.02.2026
3 обективен
Коментиран от #17
22:05 18.02.2026
4 Яшар
22:06 18.02.2026
7 Фен
Коментиран от #9, #14
22:07 18.02.2026
8 Данко Харсъзина
Песен.
Педофилите повериха държавната граница на България на други педофили.
Смрад.
Коментиран от #136
22:08 18.02.2026
10 анонимен
На педофилите им дадоха милиони и утепаха дете и себе си.
Коментиран от #59, #135
22:11 18.02.2026
12 На" Тандема" бухалката идва...
"Напушен" като шаман , ама с акъла на "Иван"!!!
22:11 18.02.2026
15 Това
22:16 18.02.2026
18 койдазнай
22:23 18.02.2026
19 Парче по парче
22:27 18.02.2026
Коментиран от #64, #71
22:34 18.02.2026
23 ВВП
22:35 18.02.2026
24 отговор на 18 - и
22:36 18.02.2026
27 Острието
22:36 18.02.2026
22:38 18.02.2026
30 ВВП
31 Хмм
32 ВВП
22:43 18.02.2026
33 Бабаеб
22:45 18.02.2026
34 Една
До коментар #5 от "Един":Умните и красивите,сами са си врагове. Щом става въпрос за децата ни,побесняваме,когато някой ни обяснява,че нямало нищо лошо ,мъже да спят с деца,ако било доброволно. В световен план на това се казва ПЕ@ ОФИЛИЯ,но те се самозабравиха с това тяхно ново нормално.НЕНОРМОЛНО Е.Пък Мирчев,от няколко дни ,издава заповеди по телевизията за чистка --областни управители,кметове,наши хора във всички МВР-та по земните кълбета.Тук един човек писа,че котката му като видела Мирчев,после три дни се криела.
Коментиран от #58
22:46 18.02.2026
35 Дачката
22:48 18.02.2026
36 Никой
22:51 18.02.2026
22:52 18.02.2026
38 Колко
Коментиран от #66
22:52 18.02.2026
39 Има нещо
22:55 18.02.2026
40 ВВП
22:55 18.02.2026
41 ВВП
22:59 18.02.2026
42 стоян георгиев
23:00 18.02.2026
43 12345
23:00 18.02.2026
44 Ние да не сме
23:01 18.02.2026
45 Димо
23:04 18.02.2026
46 Факти
23:07 18.02.2026
47 12345
23:07 18.02.2026
48 Да кажа
23:09 18.02.2026
49 Иконом
До коментар #16 от "Бесен - Язовец":Случаят Петроха е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата. заедно с тяхното мекере - ПП.. Пак гласувайте за тях.
Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.
23:12 18.02.2026
50 ?????
Четох го в Гласовете.
Не мислех че ще се престрашите да го пуснете.
Слава Богу не съм прав.
Поздрави от мен за публикацията ви.
23:13 18.02.2026
51 Ох ,колко са жалки опорките на
23:16 18.02.2026
52 Пълни глупости
Коментиран от #57
23:16 18.02.2026
53 Никой не ти е Крив !
Че Келемето !
Се Е !
Огънало !
Остава !
Да Каже !
Защо !
23:16 18.02.2026
54 Тоя Пич !
Съвсем Ми Падна В Очите !
Когато !
Не Разбираш !
От Някоя Материя !
Дръж Си Езика !
Зад Зъбите !
За да Не се !
Излагаш !
Като !
Кифладжия !
23:19 18.02.2026
55 Пълни глупости
Коментиран от #63
23:20 18.02.2026
56 Лика прилика
23:21 18.02.2026
57 12345
До коментар #52 от "Пълни глупости":Ще ти кажа аз ,за да е ясно. Точно 6 месеца в коалиция с БСП,ИТН. ама разбираш ли те са виновни за всички грехове на българския преход! Гнусно животинче е този Дачков. Боко управляваше 12 години държавата и 15 години столицата ,но за нищо не е виновен, Пеевски още по-малко! Въобще от както му дръпнаха синджира от матушка този тотално откачи.
23:23 18.02.2026
58 Един
До коментар #34 от "Една":Ако някой е умен и красив, това не значи, че иска да спи с деца. Какво общо има едното с другото? Все едно да кажеш, че ако си с красива шапка, значи си убиец. Наричайте хомотата и педофилите с истинските им имена, а не умни и красиви. Така излиза, че вие не сте такива.
Коментиран от #65, #72
23:25 18.02.2026
59 Граничар
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Не мога да повярвам. Хвалиш се, че си застрелял двама души, най вероятно
търсейки спасение от комунизма.
Как се храниш с кървавите ръце?....как спиш?
23:25 18.02.2026
60 Чвор Неудачков
23:26 18.02.2026
63 Ами
До коментар #55 от "Пълни глупости":Притискани са,не четеш ли? Съмнявам ли се,че има нещо много гнило в цялата история , с намесени много важни особи.
23:26 18.02.2026
64 Криминалист
До коментар #22 от "Стига!":Вземи учебника по скъдебна медицина и чети. Има много случаи при които самоубиец изстрелва два, че и три куршума. Самоубийството е трудна работа, сочи практиката. Дори Яворов не успява от първия път. Ако субектът не загуби съзнание веднага, може да стреля втори път.. Трудно се преодолява инстикта за самосъхранение. Ръката "трепва" и куршумът минава без да засегне жизнено важен орган, в степен несъвместима с живота. Дори при попадение в сърдечния мускул, по някога субекта има "10 секунди на мъртвеца". За това време може да убие противника си, да стреля втори, че и трети път с полуавтоматичен пистолет. При револверите е по трудно, защото се изисква усилие за всеки нов изстрел / завъртане на барабана и преодоляване усилието на пружината на петлето /. За това има едни устройства, които полицаите с щатен револвер носят и щракат с него непрекъснато за усилване на мускулатурата на показалеца на водещата ръка. Така, че кротко с умозаключенията.
Коментиран от #130
23:29 18.02.2026
65 Една
До коментар #58 от "Един":Става въпрос за ПП-ейци.Те САМИ СЕ ВЕЛИЧАЯТ,че са умни и красиви и за тях гласували само интелектуалци.За това така пиша,иначе трият Пък то е ясно.
Коментиран от #68
23:31 18.02.2026
67 Шарлатани ООД
Време е πедерастите πедофили от ПП да бъдат разобличени, съдени и лишени от българско гражданство!!! Ако държавата не го направи ще го направи българският народ!
23:34 18.02.2026
68 Един
До коментар #65 от "Една":Добре, но ПП-ец не е синоним на хомо и педофил, ако и да има такива сред тях. Много е вероятно и в други партии да има.
23:37 18.02.2026
69 иван костов
До коментар #2 от "Пич":Щом са намеси и политици, разбира се че ще се политизира!
23:39 18.02.2026
70 Инспектор Дю-дю
23:40 18.02.2026
72 име
До коментар #58 от "Един":Прав си, не всички умни и красиви са пeдoфили, някои са хомосексуалисти.
23:46 18.02.2026
73 Само припомням
23:48 18.02.2026
75 ,,,,,
23:51 18.02.2026
78 РАДЕВ СЪМ
23:56 18.02.2026
85 Вметка
00:13 19.02.2026
87 Точен
00:15 19.02.2026
88 Ганчо Цонев
00:15 19.02.2026
89 Не сме народ а ....
00:17 19.02.2026
92 Дръта чанта
00:22 19.02.2026
95 Има ли закон
00:29 19.02.2026
96 Ти да видиш
Коментиран от #97
00:31 19.02.2026
97 Само припомням
До коментар #96 от "Ти да видиш":При елитните па.ра.зи.ти всички са с обратен знак пред пола. При ма.с. о. Ни. Те е задължително преобр. на по.ла. От деца ги тъпчат с хормони. Не е бил с баба. Явора е била с дядо си. И те като активно практикуващи с.. Ата. Ни. сти сега се изреждат да дават мнение по въпроса за жертвите от Петрохан. Което още повече доказва, че ги убиха заради чистотата и вярата им и страха да не се разрасне и разпространи делото им.
00:42 19.02.2026
99 Покажи
00:57 19.02.2026
100 айде сеге възрожденец
До коментар #94 от "ППДБейските мас":да вземеш едно бананче и в кафявата ти д0пка
01:11 19.02.2026
102 Алоуу Дачков ли си
01:13 19.02.2026
105 рублоядите
До коментар #93 от "българите":са утайката на бг обществото.
01:16 19.02.2026
106 Песьо
Коментиран от #122
01:19 19.02.2026
107 стоянов
До коментар #62 от "стоян георгиев":тези дни в европарламента някакви от бг партия разграждане гласували, че всички фенове на кремъл трябва да ги затварят в психодиспансера и да ги пускат по три пъти на ден на някой мургав принц от ромски произход да им прави нови д@пки
01:19 19.02.2026
108 Щик Найн
Коментиран от #121
01:45 19.02.2026
109 дудуяба
01:46 19.02.2026
110 Артилерист
Много е важно да се отбележи, че ПП-ДБ и многобройните им атлантически НПО-та разполага с мощна медийна част, която може да стъжни живота, както на всеки журналист, така и на всеки политик и по-известен човек, проявил се като тяхна опозиция или антиатлантик. Щото те още са "социалистически селяни", нямат афинитет към образование и култура и не се притесняват от неприличните прояви...
Коментиран от #113
03:24 19.02.2026
111 Гадно
До коментар #5 от "Един":Един
7238ОТГОВОР
Дачката има нещо много против умните и красивите. Явно той не е нито едно от двете.
-;-
Като видя нещо от Райчов, Нанизар Инчов и Дачката, и ми се повръща.
03:28 19.02.2026
112 Гледайте интервюто на Балабанов
Егати очевадната ядливост.
А отзад Лидера на Няма Такъв Народ Тошко ...
Коментиран от #132
03:30 19.02.2026
113 Гадно
До коментар #110 от "Артилерист":Артилерист:
....
Много е важно да се отбележи, че ПП-ДБ и многобройните им атлантически НПО-та разполага с мощна медийна част,
...
-;-
каква артилерия-какви прашки!
03:33 19.02.2026
114 Дачко се опитва да е интересен
03:36 19.02.2026
115 Кирил Христов
03:40 19.02.2026
116 Дани
04:15 19.02.2026
118 Град Симитли
Бойко Станкушев,
Генерал Пол Пардю(!),
Джоана Рохозинска,
Венелин Петков....
.....Убафци ?
05:28 19.02.2026
119 Всеки иска
05:47 19.02.2026
120 НПО-та
06:02 19.02.2026
121 Само за НПО-та.
До коментар #108 от "Щик Найн":Но не мога да ср съглася за жертвите.
06:07 19.02.2026
122 Нон сенс
До коментар #106 от "Песьо":е да се твърди, че трима са се самоубили със законно притежаваното си оръжие, а до тях е открит само един пистолет. На опашка ли са чакали да се гръмнат?
06:12 19.02.2026
123 ЧУЙ МЕ ДОБРЕ ...
КОГАТО СДС И ОДС ИМАШЕ АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО В НС ТИ БЛИЖЕШЕ ОБУВКИТЕ НА КОСТОВ И АТАНАСОВ !!! СЕГА СИ ОБЛЯКЪЛ ОРБАНОВИЯ ХАЛАТ , С ДОБРЕ НАПЪЛНЕНИ ДЖОБОВЕ И СИ ПО-СВЕТЕЦ И ОТ ПАПАТА !!! ТОГАВА ДА БЕШЕ ТРЪБИЛ ЗА ЛУСТРАЦИЯ И ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ , СЕГА НЯМАШЕ ЗАЕДНО ДА ПЛУВАМЕ В ТЕЗИ ЛА..НА !!! САМО ЧЕ , ТИ И ""ОНИЯ ДЕМОКРАТИ"" ДОБРЕ ТРАНСФОРМИРАХТЕ СЪВЕСТ С/У СТЕПЕНИ В НЕЗНАЙНИ ОБЩЕСТВА И РАЗБИРА СЕ , ДОБРЕ ПЛАТЕНИ !
ЗА ТОВА СПРИ ХРАЧЕНЕТО ПО ""ГРАДСКИТЕ ДЕМОКРАТИ"" , СТЪПВАЙКИ ПО ТЕХНИТЕ РАМЕНЕ И ГЛАВИ ТИ СТИГНА ДО ВЪРХОВЕТЕ НА БУНИЩЕТО , СЪТВОРЕНО ОТ ""ОНИЯ ДЕМОКРАТИ"" И ТВОИТЕ НОВИ МЕНТОРИ.
07:09 19.02.2026
124 Защо
08:46 19.02.2026
125 Българин 🇧🇬
Коментиран от #131
08:57 19.02.2026
126 Къде
Коментиран от #128
09:15 19.02.2026
127 Колко благородно!
15:25 19.02.2026
128 Че ти кажем
До коментар #126 от "Къде":Ходи точно на 3 места - в Банкя, в Парламента и на малкото НДК в офиса.
15:27 19.02.2026
129 Лиза Бойко,лизка Путин,
15:36 19.02.2026
130 Тити на Кака
До коментар #64 от "Криминалист":Въобразил си си, че някой от агитките тук би обърнал внимание на смислени доводи?
Недей, друже!
Наздраве от мен за поста ти👍
16:10 19.02.2026
131 Русофил българин няма!
До коментар #125 от "Българин 🇧🇬":от разграждане само лъжи, нищо друго.
17:59 19.02.2026
132 тия ги пиши
До коментар #112 от "Гледайте интервюто на Балабанов":аут от НС следващите избори. най-накрая мишоците си заминават
18:01 19.02.2026
134 пари
20:21 19.02.2026
135 Е па Данко
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":мичка ти пайна хотелиерска
21:08 19.02.2026
136 Кой майор
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":е мукал чайка ти на браздата до кльона бе изтър-сък
21:10 19.02.2026