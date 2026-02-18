В родния му Карлово почетоха 153 години от гибелта на Васил Левски и се поклониха пред делото му

В Карлово почетоха 153 г. от гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски. Пред паметника на големия син на България на едноименния площад в града стотици родолюбиви граждани и официални гости сведоха глави пред подвига и делото му. Пред паметника бяха строени представителните роти на 61-ва Стрямка механизирана бригада Карлово. Слово произнесе председателят на Народното събрание Рая Назарян.

"Апостолът винаги ще ни сочи посоката, когато се питаме каква държава искаме. Той неуморно ще ни повтаря - свята и чиста република", заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян в Карлово. Тя произнесе слово по повод 153-тата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски на възпоменателната церемония.

По нейни думи в историята на всеки народ има личности, които вървят пред епохата. "Така те проправят пътя на своя народ към прогрес и напредък. България има Левски. Той е онази фигура в нашата история, която изпреварва своето време", допълни Назарян.

В словото си председателят на Народното събрание каза още, че Левски изпреварва и нашето време, защото принадлежи на бъдещето. "Той- Апостолът на българската свобода събира много образи - духовник, учител, революционер, държавник. Той е мостът между думите и делата в българската история, между идеята и делото", посочи тя.

За поколенията Левски винаги ще остане идеал и завет, каза още Назарян. "Когато потънем в униние, когато се колебаем, Левски би изкрещял: "За чудене време не остава, историята нас не ще да чака до се чудим", заяви тя.

Според Назарян, когато разсъждаваме за нашата цивилизационна принадлежност, Апостолът винаги би ни напомнял да бъдем равни с другите европейски народи. Когато и днес отново се питаме как да постигнем всичко това в един толкова сложен свят, то думите на Апостола отекват - всичко се състои в нашите задружни сили, посочи още тя. "На тях и най-бурната стихия не може да противостои. Времето е в нас и ние сме в него, то нас обръща и ние него обръщаме", припомня Назарян.

По думите на председателя на парламента идеите на Апостола на свободата, принципите и посланията му винаги ще бъдат неизменен ориентир в историческия път на отечеството. "Нека спазваме неговите свещени завети, нека бъдем достойни за великия син на България", каза Назарян.

Преди това възпоменателният митинг-поклонение бе открит с есето на дванадесетокласничката Кайра Разградлиева, отличено в литературния конкурс на Средно училище (СУ)„Васил Левски“ в Карлово.

На 6 февруари, по нов стил 18-ти, ден вторник, пазарен, тълпата е събрана, за да види как увисва на бесилото най-големият българин - създателят и ръководителят на Вътрешната революционна организация. Човекът, който успя за няколко години да създаде десетки частни революционни комитети, да закълне върху Евангелието, ножа и камата над 15 000 мъже и жени българи и да ги спечели за делото. Османската власт искаше с този акт да сплаши българския народ, да му внуши, че трябва да остане на подчинение на османската власт и на султана, защото така е по-добре за него. С тези думи започна словото си кметът на Карлово Емил Кабаиванов.

По думите му, когато веднъж се събуди жаждата за свобода, а тя не е умирала дори и през 500-те години робство, когато българският народ е убеден и организиран, а такъв обединител е бил Апостолът. Няма сила, която да може да противостои на неговото желание за свобода. „Апостолът е тази велика личност, която по нова време, а и сега 153 години след неговата смърт, обединява българите", каза още Кабаиванов.

Кметът на Карлово отбеляза, че ние се нуждаем все повече от Апостола. "Нуждаем се, защото за нас, българите, този светъл лъч, тази личност, която ни дава сили в такива времена, ние черпим от неговата духовна сила, от неговата морална чистота, от неговата безспорна саможертва. Черпейки, ние ставаме по-силни. И аз се моля, Карлово и България да раждат такива синове като Апостола“, каза кметът на Карлово.

Отбелязването на 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски сутринта започна с архиерейска света литургия и панихида в храм „Успение на Света Богородица“. След това от двора на църквата тръгна шествие, водено от Военния духов оркестър на 61-ва Стрямска механизирана бригада, официални гости и граждани стигнаха до родния дом на Васил Левски. Там бяха положени цветя пред паметника на майката Гина Кунчева.

Тазгодишната награда на карловския комитет „Васил Левски“ получи Анна-Мария Враджева, дванайсетокласничка в СУ „Васил Левски“. В Национален музей „Васил Левски“ бе открита гостуващата изложба „Райна Попгеоргиева Футекова – Българската княгиня“ на Исторически музей – Панагюрище.

Пред паметника Васил Левски на едноименния площад в подбалканския град бяха поднесени венци и цветя от десетки държавници, институции, политически партии и организации.