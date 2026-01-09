Новини
Алонсо скочи на Чоло: Някои неща са неприемливи

9 Януари, 2026 07:29 671 0

  • реал мадрид-
  • шаби алонсо-
  • атлетико мадрид-
  • суперкупата на испания

Той остана доволен от представянето на отбора си, но не подмина и скандала между Винисиус Жуниор и Диего Симеоне, като определи поведението на аржентинеца като "неприемливо"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Реал Мадрид, Шаби Алонсо, сподели впечатленията си след победата над Атлетико Мадрид на 1/2-финала за Суперкупата на Испания. Той остана доволен от представянето на отбора си, но не подмина и скандала между Винисиус Жуниор и Диего Симеоне, като определи поведението на аржентинеца като "неприемливо".

"Целта беше да стигнем до финала. Получи се много оспорван полуфинал. Мачът се разви много добре за нас още от самото начало. Отборът се бори и знаеше как да страда. При резултат 2:1 тимът се стабилизира и удържа добре", започна Алонсо.

След това той отдаде дължимото на автора на първия гол Федерико Валверде, чийто изстрел от фаул беше със скорост 108 км/ч...

"Много исках този гол. Той на няколко пъти бе близо до него и сега се случи. Заслужаваше го. Това начало ни даде предимство. Наложи се да се защитаваме. Смените влязоха добре и сме щастливи, че ще можем да играем на финала в неделя. Ранният гол повлия на развитието на мача. Идеята беше да интерпретираме какво трябва да правим във всеки един момент. Важното е, че спечелихме мача и сме на финал", допълни специалистът.

Рюдигер изглеждаше, че има болки и бе заменен в 69-ата минута.

"Тони положи огромни усилия и издържа толкова, колкото можа. След смените се стабилизирахме. Доволни сме от свършената работа", допълни испанецът.

Накрая дойде ред и на случилото се между Винисиус и Симеоне.

"Този момент не ми хареса. Чоло му каза нещо, а тези неща прекрачват границата на спортсменския дух, който трябва да имаме към колегите. Не ми харесва, когато се обръщат така към съперниците. Не всичко е позволено. Говорих с Винисиус и това си остава между нас", завърши Алонсо.


