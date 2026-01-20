Новини
Марк Касадо на кръстопът: Младата звезда на Барселона обмисля раздяла с клуба

20 Януари, 2026 21:11 550 0

Марк Касадо на кръстопът: Младата звезда на Барселона обмисля раздяла с клуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Талантливият полузащитник на Барселона - Марк Касадо все по-открито размишлява върху възможността да напусне „Камп Ноу“. Според авторитетното издание „Мундо Депортиво“, 22-годишният футболист е в полезрението на някои от най-големите клубове в Испания, включително и Атлетико Мадрид, които следят отблизо ситуацията около него.

След серия от впечатляващи изяви, които му донесоха и дебютна повиквателна за националния отбор на Испания, Касадо се превърна в една от най-обсъжданите млади надежди на Ла Лига. Въпреки това, завръщането на Френки де Йонг в състава на каталунците в началото на 2025 година значително ограничи минутите на терена за Касадо. До момента през сезона той е записал 871 игрови минути в 19 срещи – далеч от амбициите на младия халф.

Любопитен детайл е и решението на Касадо да смени агентите си, като се довери на мениджърската агенция на Жорже Мендеш – ход, който мнозина тълкуват като ясен сигнал за предстояща промяна в кариерата му.

Въпреки уверенията на старши треньора Ханзи Флик, който неведнъж е изразявал подкрепата си към младия полузащитник, Касадо стартира като титуляр само в един от последните пет мача на Барса след зимната пауза. Това допълнително засилва спекулациите за евентуално напускане през летния трансферен прозорец.


