Новини
Спорт »
Световен футбол »
Диего Симеоне с ироничен жест към Ламин Ямал при разгрома над Барселона

Диего Симеоне с ироничен жест към Ламин Ямал при разгрома над Барселона

13 Февруари, 2026 12:21 985 1

  • метрополитано-
  • барселона-
  • атлетико мадрид -
  • каталунците-
  • купата на краля-
  • диего симеоне-
  • ламин ямал

Треньорът на Атлетико Мадрид насочи три пръста към младата звезда на Барса – Ламин Ямал

Диего Симеоне с ироничен жест към Ламин Ямал при разгрома над Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер на стадион „Уанда Метрополитано“ се превърна в истински кошмар за Барселона, след като Атлетико Мадрид разби каталунците с впечатляващ резултат 4:0 в първия полуфинал за Купата на краля. Главният герой извън терена обаче се оказа темпераментният наставник на домакините – Диего Симеоне.

Аржентинският треньор, известен със своята експлозивна емоционалност, не пропусна да демонстрира чувството си за хумор и сарказъм. След третото попадение, реализирано от Адемола Лукман, Симеоне насочи три пръста към младата звезда на Барса – Ламин Ямал. Жестът не остана незабелязан и предизвика бурни реакции сред феновете и медиите.

Всички голове за „дюшекчиите“ паднаха още през първата част, като Антоан Гризман и Хулиан Алварес също се разписаха, а защитникът на гостите Ерик Гарсия си отбеляза автогол, допълвайки тежката вечер за каталунците. За капак на всичко, Гарсия напусна терена преждевременно с директен червен картон в 85-ата минута след грубо нарушение.

Симеоне, който често е в центъра на вниманието със своите страстни реакции, този път буквално изригна от радост и изтича по тъчлинията, за да отпразнува успеха на своите възпитаници още преди почивката.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данъкоплатец

    0 0 Отговор
    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
    твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
    коено е грубо нарушение на закона!

    Защо ДАНС умишлено са нарушили закона?

    Какви доказателства са зачистили ДАНС?
    Има ли нещо общо агент Буда
    с разкрития от убитите рейнджъри наркоканал край Петрохан

    13:06 13.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове