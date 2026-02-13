Диего Симеоне с ироничен жест към Ламин Ямал при разгрома над Барселона

Вълнуваща вечер на стадион „Уанда Метрополитано“ се превърна в истински кошмар за Барселона, след като Атлетико Мадрид разби каталунците с впечатляващ резултат 4:0 в първия полуфинал за Купата на краля. Главният герой извън терена обаче се оказа темпераментният наставник на домакините – Диего Симеоне.

Аржентинският треньор, известен със своята експлозивна емоционалност, не пропусна да демонстрира чувството си за хумор и сарказъм. След третото попадение, реализирано от Адемола Лукман, Симеоне насочи три пръста към младата звезда на Барса – Ламин Ямал. Жестът не остана незабелязан и предизвика бурни реакции сред феновете и медиите.

Всички голове за „дюшекчиите“ паднаха още през първата част, като Антоан Гризман и Хулиан Алварес също се разписаха, а защитникът на гостите Ерик Гарсия си отбеляза автогол, допълвайки тежката вечер за каталунците. За капак на всичко, Гарсия напусна терена преждевременно с директен червен картон в 85-ата минута след грубо нарушение.

Симеоне, който често е в центъра на вниманието със своите страстни реакции, този път буквално изригна от радост и изтича по тъчлинията, за да отпразнува успеха на своите възпитаници още преди почивката.