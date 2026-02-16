Барселона ще се връща на върха в каталунско дерби

Жирона и Барселона ще изиграят стратегически важно каталунско дерби по отношение класирането в Ла Лига. Мачът е от 24-ия кръг на испанския шампионат и е в днешния 16-и февруари (понеделник) от 22:00 часа българско време на стадион "Мунисипал де Монтиливи".

Каталунците са задължени да спечелят заради убедителния успех с 4:1 на вечния съперник Реал Мадрид в домакинството на Реал Сосиедад през изминалия уикенд, което прати "кралете" на върха в класирането. Жирона от своя страна има само два пункта аванс над зоната на изпадащите и всяка точка оттук насетне ще бъде безкрайно ценна в битката за оцеляване.

По отношение на формата си и двата тима са разколебани. Барселона спечели четири поредни мача във всички турнири и след това се срина срещу Атлетико Мадрид с 0:4 в първия полуфинал от турнира за Купата на Краля и сега определено шампионите са разклатени в психологически план. Жирона от своя страна имаше много силен период в края на 2025 г. и в първите седмици от 2026 г., но тимът не успя да спечели нито веднъж в последните си три сблъсъка и това го доближи до тройката в дъното.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има лек превес с три победи срещу две за Жирона. Последната среща между тях се състоя на 18 октомври 2025 г., когато Барселона спечели с 2:1 на своя стадион. Преди това, на 30 март 2025 г., каталунците отново надделяха с убедителното 4:1. На 15 септември 2024 г. Барселона постигна впечатляваща победа като гост с 1:4. Интересното е, че преди това Жирона имаше две последователни победи - 4:2 на 4 май 2024 г. и изненадващо 2:4 като гост на 10 декември 2023 г. Тези резултати показват, че въпреки разликата в класирането, Жирона има потенциала да създаде проблеми на фаворита Барселона.

Иван Мартин се очертава като ключова фигура за Жирона в предстоящия мач. 27-годишният полузащитник е един от малкото светли лъчове в трудния сезон на отбора, демонстрирайки стабилност в средата на терена и способност да свързва защитата с нападението. Мартин е особено важен за организацията на играта на Жирона и неговите изяви ще бъдат решаващи, ако домакините искат да се противопоставят на силния състав на Барселона. За гостите, Феран Торес се превръща в един от най-ефективните играчи през този сезон. 26-годишният нападател показва отлична форма в последните мачове, допринасяйки както с голове, така и с асистенции. Неговата скорост и технически умения създават постоянна заплаха за противниковите защити. Торес има добра история срещу Жирона, като е отбелязвал голове в предишни сблъсъци между двата отбора. Способността му да се появява на правилното място в правилния момент го прави особено опасен за нестабилната защита на домакините.