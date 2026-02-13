Бетис се подигра с Барселона за тежката загуба срещу Атлетико Мадрид

Официалният акаунт на Реал Бетис публично се подигра с Барселона за тежката им загуба срещу Атлетико Мадрид на стадион „Метрополитано“.
Използвайки популярен мем, клубът от Севиля показа, че съчувства на феновете на Барселона, срещайки подобни чувства преди седмица.
Две фигурки от клечки, едната с герба на Барселона на челото, а другата с герба на Бетис, са показани прегърнати с категорична английска фраза: „Знам това чувство, братко.“ Това намеква за поражението на Барселона с 0:4 в четвъртък вечер и загубата на Бетис с 0:4 в предишния кръг.
JAJAJA, el Betis te entiende, Barcelona 😂🏆— MedioTiempo (@mediotiempo) February 13, 2026
El Atlético de Madrid está imparable en Copa del Rey pic.twitter.com/MPewKi8B9q
