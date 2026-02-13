Новини
Бетис се подигра с Барселона за тежката загуба срещу Атлетико Мадрид

13 Февруари, 2026 20:59 768 0

Използвайки популярен мем, клубът от Севиля показа, че съчувства на феновете на Барселона, срещайки подобни чувства преди седмица

Бетис се подигра с Барселона за тежката загуба срещу Атлетико Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Официалният акаунт на Реал Бетис публично се подигра с Барселона за тежката им загуба срещу Атлетико Мадрид на стадион „Метрополитано“.

Използвайки популярен мем, клубът от Севиля показа, че съчувства на феновете на Барселона, срещайки подобни чувства преди седмица.

Две фигурки от клечки, едната с герба на Барселона на челото, а другата с герба на Бетис, са показани прегърнати с категорична английска фраза: „Знам това чувство, братко.“ Това намеква за поражението на Барселона с 0:4 в четвъртък вечер и загубата на Бетис с 0:4 в предишния кръг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

