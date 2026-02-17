Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Жирона шокира Барселона и изстреля Реал Мадрид на върха в Ла Лига

17 Февруари, 2026 00:00 461 0

Ламин Ямал пропусна дузпа през първото полувреме

Жирона шокира Барселона и изстреля Реал Мадрид на върха в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл на стадион „Монтиливи“, Жирона поднесе изненада, като надви Барселона с 2:1 в двубой от 24-ия кръг на испанската Ла Лига. С този драматичен успех каталунците не само зарадваха своите фенове, но и отвориха пътя на Реал Мадрид към първото място в класирането.

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, като и двата отбора демонстрираха здрава защита и малко голови положения. Най-яркият момент дойде в добавеното време, когато младата звезда на Барса Ламин Ямал пропусна дузпа, оставяйки резултата непроменен.

След почивката обаче интригата се разгоря с пълна сила. В 59-ата минута Пау Кубарси откри резултата за гостите след прецизно подаване от Жул Кунде, давайки надежда на „блаугранас“ за нова победа.

Само три минути по-късно обаче Жирона върна интригата – Тома Лемар се разписа след асистенция на Владислав Ванат, с което върна равенството и вдъхна нов живот на домакините.

Кулминацията настъпи в 87-ата минута, когато резервата Фран Белтран реализира победния гол за Жирона, след като бе изведен на отлична позиция от другата резерва – Жоел Рока.

Това бе седмият успех за Жирона през сезона, който ги изкачи на 12-о място във временното класиране. Барселона, от своя страна, допусна четвърта загуба и прекъсна серията си от три поредни победи в шампионата. Най-големият печеливш от този резултат е Реал Мадрид, който вече води с две точки пред досегашния лидер Барса.



Standings provided by Sofascore


