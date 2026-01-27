Барселона задържа звездата Фермин Лопес с нов дългосрочен договор

Барселона направи решителна крачка към бъдещето, като официално осигури подписа на един от най-ярките си таланти – Фермин Лопес. Според авторитетния трансферен журналист Фабрицио Романо, офанзивният полузащитник е парафирал ново споразумение, което ще го задържи на „Камп Ноу“ до лятото на 2031 година.

С този ход ръководството на „блаугранас“ демонстрира категоричната си вяра в качествата на младия испански национал, който през настоящия сезон се превърна в истински двигател на отбора.

Лопес впечатли феновете и специалистите с изключителната си форма – в 25 срещи във всички турнири той реализира 10 попадения и подаде за още толкова голове, превръщайки се в ключова фигура в атаката на Барса.

Новият контракт не само удължава престоя на Фермин Лопес в Барселона, но и значително подобрява финансовите му условия. Заплатата на футболиста ще бъде увеличена, а откупната му клауза – повишена, което е ясен сигнал към останалите европейски грандове, че каталунците не възнамеряват да се разделят лесно с един от най-ценните си играчи.