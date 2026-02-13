Новини
Спорт »
Световен футбол »
Безкомпромисно: Ето как действат в Испания при лоши терени (СНИМКА)

Безкомпромисно: Ето как действат в Испания при лоши терени (СНИМКА)

13 Февруари, 2026 16:00 460 3

  • терени-
  • испания-
  • футбол-
  • лоши терени-
  • райо валекано-
  • атлетико мадрид

Райо Валекано няма да посрещне Атлетико Мадрид на своя „Вайекас“, а вместо това ще го приеме на стадион „Бутарке“, домът на Леганес

Безкомпромисно: Ето как действат в Испания при лоши терени (СНИМКА) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България продължават да се играят мачове на лоши терени, като Лицензионната комисия не взима мерки за игрищата на Локомотив София, Монтана и Черно море, въпреки декларациите и мненията на редица клубове от efbet Лига.

В същото време в Испания, страната европейски шампион, показаха как се прави и отложиха мач от Ла Лига, заради наводнен терен (на снимката):

Райо Валекано няма да посрещне Атлетико Мадрид на своя „Вайекас“, а вместо това ще го приеме на стадион „Бутарке“, домът на Леганес.

От Ла Лига са извършили проверка на тревното покритие на „Вайекас“, което продължава да не отговаря на стандартите за провеждане по мач.

Поради същата причина домакинството на Райо срещу Овиедо миналата седмица бе отложено. Двубоят между Райо и Атлетико ще се проведе по план на 15 февруари, неделя, от 17:15 часа българско време. В същия уикенд Леганес е гост на Кордоба и стадионът им е свободен.

Това показа, че в Испания се взимат решения в името на футбола и се предпазват играчите от контузии. И отбор, евроучастник, какъвто е Райо Валекано, е лишен от домакинство на своя стадион, заради терен, който в България сигурно ще обявим за един от най-добрите...


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей,Ковачев?

    1 0 Отговор
    Намери Събина и Венелина и отивайте да си търсите работа другаде.

    16:11 13.02.2026

  • 2 Ливада

    0 0 Отговор
    В дербито на БДЖ във Варна, ще има много борба в кал.

    16:23 13.02.2026

  • 3 Местен

    0 0 Отговор
    Информирай те се малко повече....смениха тревното покритие изцяло миналата седмица и все още не е годно за игра трябва му време да слегне,и поредните дни в които не спира да вали удължават времето за укрепване на настилката....по тази причина не се играе.....

    16:24 13.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове