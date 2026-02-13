Безкомпромисно: Ето как действат в Испания при лоши терени (СНИМКА)

България продължават да се играят мачове на лоши терени, като Лицензионната комисия не взима мерки за игрищата на Локомотив София, Монтана и Черно море, въпреки декларациите и мненията на редица клубове от efbet Лига.

В същото време в Испания, страната европейски шампион, показаха как се прави и отложиха мач от Ла Лига, заради наводнен терен (на снимката):

Райо Валекано няма да посрещне Атлетико Мадрид на своя „Вайекас“, а вместо това ще го приеме на стадион „Бутарке“, домът на Леганес.

🔵⚪ LaLiga ha fijado la nueva fecha del encuentro suspendido el pasado fin de semana por el mal estado del césped en Vallecas. https://t.co/ah3quhJn44 — AS Fútbol (@AS_Futbol) February 12, 2026

От Ла Лига са извършили проверка на тревното покритие на „Вайекас“, което продължава да не отговаря на стандартите за провеждане по мач.

Поради същата причина домакинството на Райо срещу Овиедо миналата седмица бе отложено. Двубоят между Райо и Атлетико ще се проведе по план на 15 февруари, неделя, от 17:15 часа българско време. В същия уикенд Леганес е гост на Кордоба и стадионът им е свободен.

Това показа, че в Испания се взимат решения в името на футбола и се предпазват играчите от контузии. И отбор, евроучастник, какъвто е Райо Валекано, е лишен от домакинство на своя стадион, заради терен, който в България сигурно ще обявим за един от най-добрите...

Oficial: El Rayo-Atlético se jugará en el campo del Leganés https://t.co/y9USqN9IQU — atm_esp (@_atm_esp) February 13, 2026