Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски прати оферта от 2.5 млн. евро за национал на Босна и Херцеговина

Левски прати оферта от 2.5 млн. евро за национал на Босна и Херцеговина

31 Май, 2026 07:34 1 070 8

  • астана-
  • иван башич-
  • футбол

От "Герена" вече са предприели конкретни стъпки към привличането на футболиста, който ще играе на Мондиал 2026

Левски прати оферта от 2.5 млн. евро за национал на Босна и Херцеговина - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Астана Иван Башич е трансферна цел на Левски, съобщава Sports.kz. Информацията гласи, че "сините" проявяват сериозен интерес към национала на Босна и Херцеговина.

От "Герена" вече са предприели конкретни стъпки към привличането на футболиста, който ще играе на Мондиал 2026.

Левски е отправил оферта на стойност 2.5 млн. евро за правата на Иван Башич, твърдят в Казахстан. От Астана обаче не бързат да приемат офертата, тъй като смятат, че цената му може да се повиши, ако се представи добре на Световното първенство.


Иван Башич е на 24 години, а освен това има и хърватски паспорт, което означава, че няма да заема място на футболист извън Европейския съюз. Договорът му с Астана е до 2028 година.

Той пристигна в казахстанския клуб през 2025 година от руския Оренбург. През този сезон има 14 мача във всички турнири, в които е вкарал три гола и е направил 3 асистенции.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    9 4 Отговор
    Пиша че Левски има дългове към някои институции и някои хора , и ми трият коментара. Защо?

    Коментиран от #3

    08:15 31.05.2026

  • 3 Щото за

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Левски тука трябва да се пишат само възхвални оди и непременно да се цитира Боримиров.

    08:25 31.05.2026

  • 4 Артилерист

    7 3 Отговор
    2,5 милиона евро са си много сериозни пари за харч за един футболист, за клуб затънал в дългове или не съм разбрал кога Левски изплати задълженията си...

    Коментиран от #5, #7

    08:32 31.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПЕРИ ПЕРИ ПАРИ

    2 1 Отговор
    НО НЕ ЗАБРАВЯЙ ДЪЛГОВЕТЕ СИ ДА ПЛАТИШ...,.....

    08:57 31.05.2026

  • 7 Бабугер

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Артилерист":

    Одита преди да влезне Бистанджиев и данъчната картинка показват друго! Ако един фалирал отбор издокара многомилионните селекции на делиорманци и микренци, то последните двама да затворят врата и да се занимават с овцевъдство и свиневъдство!

    09:54 31.05.2026

  • 8 Левскар

    1 1 Отговор
    Седем коментара на Припознати и забележете коментират дълговете на Левски а не си гледат тяхната Свинска кочина.Яд ви е че Левски стъпи на крака.

    10:35 31.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове