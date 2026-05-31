Левски прати оферта от 2.5 млн. евро за национал на Босна и Херцеговина

Халфът на Астана Иван Башич е трансферна цел на Левски, съобщава Sports.kz. Информацията гласи, че "сините" проявяват сериозен интерес към национала на Босна и Херцеговина.
От "Герена" вече са предприели конкретни стъпки към привличането на футболиста, който ще играе на Мондиал 2026.
Левски е отправил оферта на стойност 2.5 млн. евро за правата на Иван Башич, твърдят в Казахстан. От Астана обаче не бързат да приемат офертата, тъй като смятат, че цената му може да се повиши, ако се представи добре на Световното първенство.
Иван Башич е на 24 години, а освен това има и хърватски паспорт, което означава, че няма да заема място на футболист извън Европейския съюз. Договорът му с Астана е до 2028 година.
Той пристигна в казахстанския клуб през 2025 година от руския Оренбург. През този сезон има 14 мача във всички турнири, в които е вкарал три гола и е направил 3 асистенции.
Българин
08:15 31.05.2026
3 Щото за
До коментар #2 от "Българин":Левски тука трябва да се пишат само възхвални оди и непременно да се цитира Боримиров.
08:25 31.05.2026
Артилерист
08:32 31.05.2026
ПЕРИ ПЕРИ ПАРИ
08:57 31.05.2026
Бабугер
До коментар #4 от "Артилерист":Одита преди да влезне Бистанджиев и данъчната картинка показват друго! Ако един фалирал отбор издокара многомилионните селекции на делиорманци и микренци, то последните двама да затворят врата и да се занимават с овцевъдство и свиневъдство!
09:54 31.05.2026
