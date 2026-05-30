Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

30 Май, 2026 22:00 906 27

  • арсенал-
  • псж-
  • шампионска лига-
  • футбол-
  • финал-
  • будапеща

В редовното време двата тима завършиха 1:1

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен успя да победи Арсенал с 5:4 след дузпи в големия финал за сезон 2025/26 и защити трофея си от миналата година в Шампионската лига, който се игра на “Пушкаш Арена” в Будапеща. Редовното време завърши 1:1, след като Кай Хавертц откри резултата в шестата минута, а Усман Дембеле изравни от дузпа в 65-ата.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

И двата отбора спечелиха шампионските титли в своите първенства.

Преди началото на двубоя бе организирана традиционната церемония по откриването на финала. В центъра ѝ бе изпълнение на групата The Killers, която компилира част от най-известните си песни. Квартетът има над 35 милиона продадени албума по целия свят и каталог, включващ мултиплатинени хитове като Mr. Brightside, When You Were Young и Human.

Преснел Кимпембе и Тиери Анри пък изнесоха трофея на терена. Унгарският концертен пианист Адам Дьорд пък изпълни на живо химна на Шампионската лига.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

В първите минути ПСЖ владееше уверено топката в своята половина, а Арсенал пресираше високо. В шестата Маркиньос не изчисти добре около централната зона, топката рикошира в ръката на Тросар, но тя бе плътно пред тялото му. Така се получи извеждащо подаване към Хавертц, който напредна отляво и със страхотен изстрел прати кълбото под напречната греда от малък ъгъл - хубав гол и преднина за Арсенал.

Германецът се разписва във финал на Шампионската лига за втори път, след като през 2021 година именно той донесе победата на Челси над Манчестър Сити с 1:0.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

ПСЖ опита бърза реакция. В 11-ата минута Кварацхелия направи много добър пробив, но в решителния момент Габриел направи страхотен шпагат и предотврати опасността.

Действията се пренесоха изцяло в половината на Арсенал, като парижани владееха топката в над 75% от времето, но лондончани се защитаваха уверено и не допускаха опасни ситуации пред вратата на Рая.

Парижани имаха известни претенции за дузпа в 17-ата минута, когато Сака опита непохватно да изчисти топката и тя срещна ръцете му, но ситуацията остана без последствия.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

В 26-ата минута Арсенал изнесе добре, Сака проби отдясно и центрира остро успоредно на голлинията. Сафонов се хвърли и изби топката пред Тросар, но след това получи удар в главата от Маркиньос. Играта бе прекъсната за няколко минути, за да може руснакът да получи помощ.

Габриел Магаляеш за втори път се отчете с много важна намеса в наказателното поле на Арсенал, след като този път се хвърли и блокира с тялото си Дуе.

В 43-тата Мендеш преодоля Москера и напредна отляво, след което центрира, Инкапие отклони към Фабиан Руис, който обаче не успя да нанесе добър удар с глава.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

В добавеното време Хавертц имаше страхотна възможност да удвои, след като излезе в наказателното поле след добра комбинация с Йодегор. Маркиньос обаче направи страхотен шпагат и блокира германеца.

В петата минута на добавеното време ПСЖ отправи първия си точен удар. Той бе дело на Фабиан Руис, който стреля от малък ъгъл. Рая имаше известни проблеми с улавянето на топката, но се справи.

Парижани започнаха още по-активно второто полувреме. В 55-ата минута Хакими изпълни пряк свободен удар, но Рая улови уверено. Лондончани получиха два жълти картона в първите десет минути. Москера бе предупреден заради бавене на подновяването на играта при изпълнение на тъч, а Сака - заради нарушение срещу Дуе.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

ПСЖ увеличаваше темпото и в 62-рата минута парижани стигнаха до дузпа, след като Москера повали Кварацхелия в наказателното поле, след като грузинецът излезе зад гърба на бранителя след страхотно двойно с Дембеле. ВАР потвърди решението на Даниел Зиберт. Дембеле изпълни много добре 11-метровия наказателен удар, след като прати Рая в противоположния ъгъл - 1:1.

Артета реагира с двойна смяна - Гьокереш и Тимбер замениха Йодегор и Москера.

В 72-рата минута Рая сгреши с подаването, ПСЖ веднага контраатакува, Дембеле влезе в наказателното поле, но не успя да нанесе добър удар и прати топката встрани.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

В 76-ата минута парижани бяха много близо до това да направят пълен обрат след мълниеносна контраатака, при която Кварацхелия надхитри Салиба и се откъсна отляво. Французинът го настигна в последния момент и притисна Хвича, който все пак стреля опасно, но топката срещна близката греда.

Артета направи още две смени в 83-тата, когато замени крилата си - Мартинели и Езе влязоха на местата на Тросар и Сака. Брадли Баркола пък замени Кварацхелия.

В 85-ата минута дълго изпълнен тъч от Рая създаде напрежение в наказателното поле, Хавертц отклони с глава, но Пачо изчисти.

Малко след това Баркола се откъсна сам срещу Рая след нова скоростна контраатака на ПСЖ. Стражът на Арсенал обаче излезе много добре и предотврати опасността.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи


В 89-ата минута Дезире Дуе получи от Пачо, влезе навътре между трима и пусна топката към Витиня, който стреля от границата на наказателното поле, но кълбото премина на сантиметри над напречната греда.

Дембеле получи мускулна контузия в добавеното време и бе заменен от Гонсало Рамош.

В самия край на добавеното време Баркола отново се откъсна на скорост отляво, но затвори ъгъла, от който стреля, и прати топката встрани.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

За началото на продълженията Езе и Субименди също влязоха в игра за Арсенал, заменяйки Хавертц и Люис-Скели. Лондончани стигнаха до първите си корнери в мача едва сега. Те изпълниха два поредни ъглови удара, но от тях не последва нищо.

Заир-Емери замени Фабиан Руис.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

В 102-рата минута Мадуеке проби отдясно и опита да премине зад гърба на Мендеш. Двамата се държаха и бразилецът падна, а лондончани изразиха бурни претенции за дузпа. Даниел Зиберт даде сигнал, че нарушение няма. Райс и Артета пък получиха жълти картони за оспорване на решението.

ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

За началото на второто продължение Забарний и Бералдо замениха Маркиньос и Витиня.

ПСЖ доминираше във второто продължение, но не стигна до ситуации. В края пък Тимбер се опита да изненада Сафонов от малък ъгъл, но не успя. Гьокереш пък спечели ъглов удар за Арсенал в добавеното време. Защитата на ПСЖ се справи и така се стигна до дузпи.

Първи изпълни Гонсало Рамош, който бе безкомпромисен, пращайки топката в горния ъгъл. Виктор Гьокереш изравни, след като също прати Сафонов в другия ъгъл. Дезире Дуе изпълни по подобен начин - 3:2 за ПСЖ при дузпите. Еберечи Езе пропусна, след като стреля встрани от вратата. Нуно Мендеш обаче също пропусна, след като Давид Рая изби удара му. Деклан Райс изравни резултата при наказателните удари. Ашраф Хакими изпълни добре в ъгъла - 4:3. Габриел Мартинели също бе перфектен - 4:4. Лукас Бералдо отново даде преднина на ПСЖ. Габриел Магаляеш стреля над вратата, което донесе трофея на ПСЖ.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фккдлд

    4 0 Отговор
    Една французойка спечели днес на Ролан гарос.
    Името и е Пари(ж).

    22:02 30.05.2026

  • 2 Aлфа Вълкът

    15 2 Отговор
    За нещастие се случи това което се очакваше, топчиите нямат класа за Европа. А се потвърди отново, че черните не могат да бият дузпи.

    Коментиран от #5

    22:04 30.05.2026

  • 3 Дузпите са късмет

    6 3 Отговор
    Браво на Арсенал че удържаха и стигнаха до дузпи.Парите победиха романтиката!

    Коментиран от #4

    22:04 30.05.2026

  • 4 Кдкдк

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дузпите са късмет":

    Катар победи Емирствата!

    22:06 30.05.2026

  • 5 Артилерист

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":

    Само като видях втория,който изпълнява за Арсенал ми стана ясно че ще изпусне!

    Коментиран от #10, #27

    22:06 30.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Най -

    10 2 Отговор
    отвратителния финал.
    Направо да биеха само дузпи!

    22:07 30.05.2026

  • 8 Немското розово пони,

    9 1 Отговор
    свиреше за Мулен руж!

    22:11 30.05.2026

  • 9 до 2 E щом тъмните не могат да вкарват

    2 1 Отговор
    12-пи, тоз Дембеле е бел!

    Коментиран от #11

    22:12 30.05.2026

  • 10 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Артилерист":

    От самолет личеше, че ще я изтърве, Англия тъй духнаха супата на европейското 2020. Аз бях за Италия, ама като дете им бях фен на Англия и английския футбол, и винаги ще го има това, ако не е срещу мой отбор да съм за английски тим.

    22:12 30.05.2026

  • 11 Aлфа Вълкът

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "до 2 E щом тъмните не могат да вкарват":

    В повечето случаи черните изтърват, изключение са бразилците само.

    Коментиран от #15

    22:13 30.05.2026

  • 12 Някой

    6 0 Отговор
    Без да съм расист се сещам за спечелен финал на европейско от Италия срещу Англия с дузпи. Трите изпуснати дузпи за англичаните бяха от негри. Както има пълен отбор само от негри и само вратаря бял. То така завърши и Франция срещу Аржентина на загубеният финал на световното. Вратарят Лорис с испански корени и от аристократично семейство.
    Та все пак хората си имат разлики. И явно негрите нямат тази психическа стабилност. Имат физически и други дадености.

    Коментиран от #19

    22:17 30.05.2026

  • 13 Пари

    2 0 Отговор
    Пари и пак пари и само пари!

    22:21 30.05.2026

  • 14 Когато съдията свири за

    5 0 Отговор
    ПСЖ все едно че е играч от същия отбор резултатът е ясен. А самия мач беше много смешен. Топката излиза извън очертанията никой не го забелязва..... Майтапи

    22:22 30.05.2026

  • 15 Щото

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Aлфа Вълкът":

    Тоя последният е японец.

    22:22 30.05.2026

  • 16 Което не става с пари става с много пари

    5 0 Отговор
    Нота Бене Наполеон Бонапарт
    Защо не пускат химна на Европа Ода на радостта

    Коментиран от #17

    22:23 30.05.2026

  • 17 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Което не става с пари става с много пари":

    Щото играха Северна Африка срещу Централна Африка.

    Коментиран от #20

    22:26 30.05.2026

  • 18 Европа откриват пътническата авиация

    0 0 Отговор
    КЛМ 1919
    На екипите Катар и Емирейтс
    Даже Ода на радостта не пускат химна на ЕС

    22:29 30.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 В Африка живеят 1 милиард африканци

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Aлфа Вълкът":

    В европа сме 500 милиона

    Коментиран от #24

    22:31 30.05.2026

  • 21 Айзомби

    3 0 Отговор
    Много скучен мач , нямаше класа като за финал.Все едно гледах нашите от А група.

    22:33 30.05.2026

  • 22 ЕвроПейките

    1 0 Отговор
    Не могат да раждат аборти хапчета анти бебе спирали
    даже пример от фон дер Лайен не взимат и от жената на Лех Валенса

    22:35 30.05.2026

  • 23 Който не отглежда свои деца

    2 0 Отговор
    Отглежда децата на другите

    22:37 30.05.2026

  • 24 Ще ги стигнеме

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "В Африка живеят 1 милиард африканци":

    Ама друг път

    22:38 30.05.2026

  • 25 На съдията

    1 0 Отговор
    На най-добрия играч за ПСЖ не му дадоха да бие дуспа.

    22:55 30.05.2026

  • 26 Ммммм

    0 0 Отговор
    С тоя некадърен треньор толкова

    22:58 30.05.2026

  • 27 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Артилерист":

    Аз познах и за втория от Арсенал тоест последният че ще пропусне .

    23:00 30.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове