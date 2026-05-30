ПСЖ триумфира в Шампионската лига след драма с дузпи

Пари Сен Жермен успя да победи Арсенал с 5:4 след дузпи в големия финал за сезон 2025/26 и защити трофея си от миналата година в Шампионската лига, който се игра на “Пушкаш Арена” в Будапеща. Редовното време завърши 1:1, след като Кай Хавертц откри резултата в шестата минута, а Усман Дембеле изравни от дузпа в 65-ата.

И двата отбора спечелиха шампионските титли в своите първенства.

Преди началото на двубоя бе организирана традиционната церемония по откриването на финала. В центъра ѝ бе изпълнение на групата The Killers, която компилира част от най-известните си песни. Квартетът има над 35 милиона продадени албума по целия свят и каталог, включващ мултиплатинени хитове като Mr. Brightside, When You Were Young и Human.

Преснел Кимпембе и Тиери Анри пък изнесоха трофея на терена. Унгарският концертен пианист Адам Дьорд пък изпълни на живо химна на Шампионската лига.

В първите минути ПСЖ владееше уверено топката в своята половина, а Арсенал пресираше високо. В шестата Маркиньос не изчисти добре около централната зона, топката рикошира в ръката на Тросар, но тя бе плътно пред тялото му. Така се получи извеждащо подаване към Хавертц, който напредна отляво и със страхотен изстрел прати кълбото под напречната греда от малък ъгъл - хубав гол и преднина за Арсенал.

Германецът се разписва във финал на Шампионската лига за втори път, след като през 2021 година именно той донесе победата на Челси над Манчестър Сити с 1:0.

ПСЖ опита бърза реакция. В 11-ата минута Кварацхелия направи много добър пробив, но в решителния момент Габриел направи страхотен шпагат и предотврати опасността.

Действията се пренесоха изцяло в половината на Арсенал, като парижани владееха топката в над 75% от времето, но лондончани се защитаваха уверено и не допускаха опасни ситуации пред вратата на Рая.

Парижани имаха известни претенции за дузпа в 17-ата минута, когато Сака опита непохватно да изчисти топката и тя срещна ръцете му, но ситуацията остана без последствия.

В 26-ата минута Арсенал изнесе добре, Сака проби отдясно и центрира остро успоредно на голлинията. Сафонов се хвърли и изби топката пред Тросар, но след това получи удар в главата от Маркиньос. Играта бе прекъсната за няколко минути, за да може руснакът да получи помощ.

Габриел Магаляеш за втори път се отчете с много важна намеса в наказателното поле на Арсенал, след като този път се хвърли и блокира с тялото си Дуе.

В 43-тата Мендеш преодоля Москера и напредна отляво, след което центрира, Инкапие отклони към Фабиан Руис, който обаче не успя да нанесе добър удар с глава.

В добавеното време Хавертц имаше страхотна възможност да удвои, след като излезе в наказателното поле след добра комбинация с Йодегор. Маркиньос обаче направи страхотен шпагат и блокира германеца.

В петата минута на добавеното време ПСЖ отправи първия си точен удар. Той бе дело на Фабиан Руис, който стреля от малък ъгъл. Рая имаше известни проблеми с улавянето на топката, но се справи.

Парижани започнаха още по-активно второто полувреме. В 55-ата минута Хакими изпълни пряк свободен удар, но Рая улови уверено. Лондончани получиха два жълти картона в първите десет минути. Москера бе предупреден заради бавене на подновяването на играта при изпълнение на тъч, а Сака - заради нарушение срещу Дуе.

ПСЖ увеличаваше темпото и в 62-рата минута парижани стигнаха до дузпа, след като Москера повали Кварацхелия в наказателното поле, след като грузинецът излезе зад гърба на бранителя след страхотно двойно с Дембеле. ВАР потвърди решението на Даниел Зиберт. Дембеле изпълни много добре 11-метровия наказателен удар, след като прати Рая в противоположния ъгъл - 1:1.

Артета реагира с двойна смяна - Гьокереш и Тимбер замениха Йодегор и Москера.

В 72-рата минута Рая сгреши с подаването, ПСЖ веднага контраатакува, Дембеле влезе в наказателното поле, но не успя да нанесе добър удар и прати топката встрани.

В 76-ата минута парижани бяха много близо до това да направят пълен обрат след мълниеносна контраатака, при която Кварацхелия надхитри Салиба и се откъсна отляво. Французинът го настигна в последния момент и притисна Хвича, който все пак стреля опасно, но топката срещна близката греда.

Артета направи още две смени в 83-тата, когато замени крилата си - Мартинели и Езе влязоха на местата на Тросар и Сака. Брадли Баркола пък замени Кварацхелия.

В 85-ата минута дълго изпълнен тъч от Рая създаде напрежение в наказателното поле, Хавертц отклони с глава, но Пачо изчисти.

Малко след това Баркола се откъсна сам срещу Рая след нова скоростна контраатака на ПСЖ. Стражът на Арсенал обаче излезе много добре и предотврати опасността.



В 89-ата минута Дезире Дуе получи от Пачо, влезе навътре между трима и пусна топката към Витиня, който стреля от границата на наказателното поле, но кълбото премина на сантиметри над напречната греда.

Дембеле получи мускулна контузия в добавеното време и бе заменен от Гонсало Рамош.

В самия край на добавеното време Баркола отново се откъсна на скорост отляво, но затвори ъгъла, от който стреля, и прати топката встрани.

За началото на продълженията Езе и Субименди също влязоха в игра за Арсенал, заменяйки Хавертц и Люис-Скели. Лондончани стигнаха до първите си корнери в мача едва сега. Те изпълниха два поредни ъглови удара, но от тях не последва нищо.

Заир-Емери замени Фабиан Руис.

В 102-рата минута Мадуеке проби отдясно и опита да премине зад гърба на Мендеш. Двамата се държаха и бразилецът падна, а лондончани изразиха бурни претенции за дузпа. Даниел Зиберт даде сигнал, че нарушение няма. Райс и Артета пък получиха жълти картони за оспорване на решението.

За началото на второто продължение Забарний и Бералдо замениха Маркиньос и Витиня.

ПСЖ доминираше във второто продължение, но не стигна до ситуации. В края пък Тимбер се опита да изненада Сафонов от малък ъгъл, но не успя. Гьокереш пък спечели ъглов удар за Арсенал в добавеното време. Защитата на ПСЖ се справи и така се стигна до дузпи.

Първи изпълни Гонсало Рамош, който бе безкомпромисен, пращайки топката в горния ъгъл. Виктор Гьокереш изравни, след като също прати Сафонов в другия ъгъл. Дезире Дуе изпълни по подобен начин - 3:2 за ПСЖ при дузпите. Еберечи Езе пропусна, след като стреля встрани от вратата. Нуно Мендеш обаче също пропусна, след като Давид Рая изби удара му. Деклан Райс изравни резултата при наказателните удари. Ашраф Хакими изпълни добре в ъгъла - 4:3. Габриел Мартинели също бе перфектен - 4:4. Лукас Бералдо отново даде преднина на ПСЖ. Габриел Магаляеш стреля над вратата, което донесе трофея на ПСЖ.