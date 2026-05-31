Халф на ПСЖ захапа Лео Меси след триумфа Шампионската лига

Халфът на ПСЖ Витиня захапа суперзвездата на световния футбол Лионел Меси след спечелването на втора поредна Шампионска лига. Френският тим се наложи след изпълнение на дузпи над Арсенал във финала в Будапеща.

"Когато напусна Париж, за да се присъедини към Интер Маями, той каза, че никога няма да спечелим Шампионска лига, но днес спечелихме две поредни. Надявам се, че ни гледа.

Две титли в Шампионската лига за две години е невероятно и говори много за израстването на този отбор. Подобрихме се много и вярваме силно в това, което правим и изграждаме. Разбира се, изпитваме огромно уважение към Меси за всичко, което е постигнал в света на футбола. Но на терена искахме да докажем на хората, че грешат, и точно това правим“, заяви Витиня след края на мача.