Халф на ПСЖ захапа Лео Меси след триумфа Шампионската лига

Халфът на ПСЖ Витиня захапа суперзвездата на световния футбол Лионел Меси след спечелването на втора поредна Шампионска лига. Френският тим се наложи след изпълнение на дузпи над Арсенал във финала в Будапеща.
"Когато напусна Париж, за да се присъедини към Интер Маями, той каза, че никога няма да спечелим Шампионска лига, но днес спечелихме две поредни. Надявам се, че ни гледа.
Две титли в Шампионската лига за две години е невероятно и говори много за израстването на този отбор. Подобрихме се много и вярваме силно в това, което правим и изграждаме. Разбира се, изпитваме огромно уважение към Меси за всичко, което е постигнал в света на футбола. Но на терена искахме да докажем на хората, че грешат, и точно това правим“, заяви Витиня след края на мача.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чико
08:05 31.05.2026
2 Някой
Иначе без звезди няма това как да им угодиш. Както са в Реал разни като Винисиус. От тама може да се гони чисто футболно как играят.
08:07 31.05.2026
3 Някой
Цитат:
Бенфика печели Купата на европейските шампиони (КЕШ, днешната УЕФА Шампионска лига) два пъти:
1961 г. – побеждава Барселона на финала.
1962 г. – побеждава Реал Мадрид с 5:3 на финала.
След втория триумф треньорът Бела Гутман влиза в конфликт с ръководството заради отказано увеличение на заплатата и напуска клуба. Тогава му се приписва прочутото изказване:
„Бенфика няма да спечели европейски трофей в следващите 100 години.“
Или според друга популярна версия:
„Без мен Бенфика никога повече няма да спечели КЕШ.“
Оттогава се говори за т.нар. „проклятие на Бела Гутман“. След 1962 г. Бенфика достига множество европейски финали, но ги губи – в КЕШ през 1963, 1965, 1968, 1988 и 1990 г., както и във финали на Купата на УЕФА/Лига Европа.
08:12 31.05.2026
4 АКО ЕДИН ОТ ТРИМАТА
Коментиран от #7, #11
08:17 31.05.2026
5 глоги
08:23 31.05.2026
6 ПЪЛНА ПАРОДИЯ НА
08:55 31.05.2026
7 Факти
До коментар #4 от "АКО ЕДИН ОТ ТРИМАТА":Меси няма его. В ПСЖ имаше повече асистенции, отколкото голове. Имаше най-много асистенции във Франция и в ШЛ. ПСЖ не спечели ШЛ с Меси защото нямаха нито защита, нито треньор. Сега имат и двете. Луис Енрике спечели ШЛ с Меси и Барса когато отборът имаше защита. После Алвеш си тръгна и останаха без десен бек. Не можеш да спечелиш ШЛ без десен бек, ако ще и Господ да ти е дясно крило. За да спечелиш ШЛ ти трябва топ футболист на всяка позиция + резерва. Барса до ден днешен няма десен бек. В днешния бърз футбол бековете са супер важни - както за защита, така и за атака. Мендеш и Хакими са най-добрите ляв и десен бек в света.
Коментиран от #8
08:55 31.05.2026
8 На кой
До коментар #7 от "Факти":...да го кажеш, на тия тук диванни специалисти ли!
Меси е отборен играч, но Няймарчо и Мепету са с много голямо его и играят само за себе си. Тоя португалец е от средно ниво и дори няма право да коментира на Меси...
Коментиран от #9, #10
09:06 31.05.2026
9 Лост
До коментар #8 от "На кой":А сега събраха Мбапето и Винисиус в Реал Мадрид.
10:12 31.05.2026
10 Дзак
До коментар #8 от "На кой":Меси има дрибъл, Неймар и Бапе играят комбинативно. Дрибльора е перфектен за защитна игра като в отбора на Аржентина.
10:28 31.05.2026
11 Прав си
До коментар #4 от "АКО ЕДИН ОТ ТРИМАТА":Реал е бъкан със звезди струващи общо над милиард евро и накрая едно жално мяуу.
10:32 31.05.2026