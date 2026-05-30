Младежкият национален отбор на България победиха Северна Македония в контрола

Националният тим на България до 21 години се наложи над Северна Македония в контрола.

Възпитаниците на селекционера Тодор Янчев надделяха над своя противник с минималното 1:0 на стадион „Витоша“ в Бистрица.

Единствения гол в мача реализира Стивън Стоянчов в началото на второто полувреме.

Няколко дни преди сблъсъка от сметките на Тодор Янчев отпаднаха футболистите на Локомотив Пловдив Тодор Павлов, Севи Идриз и Георги Чорбаджийски заради баража за участие в Лига на конференциите.

За много момчета от състава това бе и първа повиквателна. Това са Кристиян Бойчев, Стивън Стоянчов, Емануил Няголов, Васил Каймаканов, Максимилиан Лазаров, Кристиян Пехливанов и Борис Тодоров.

Първото полувреме бе много равностойно със ситуации и пред двете врати. За "трикольорите" с пропуски се отчетоха Борис Димитров и Асен Митков.

Втората част стартира отлично. Груба грешка на противниковия вратар изведе Стивън Стоянчов на празна врата и таранът реализира попадение само 5 минути след дебюта си за селекцията до 21 години. Като цяло след почивката България имаше пълно превъзходство. Футболистите на Тодор Янчев отправиха през вторите 45 минути цели 10 удара, докато гостите имаха 1.

Двубоят със Северна Македония бе част от подготовката на "лъвчетата" за решаващите 3 квалификационни срещи между 25 септември и 6 октомври срещу Португалия, Чехия и Шотландия.

Състав на България U21:

12. Александър Андреев (1. Стефан Смъркалев) 2. Ивайло Видев, 3. Емануил Няголов, 4. Никола Нейчев, 5. Мартин Георгиев (13. Кубрат Йонашчъ), 6. Иван Панков (20. Дамян Йорданов), 8. Антоан Стоянов (18. Борис Тодоров), 22. Асен Митков (к) (16. Кристиян Бойчев), 10. Георги Лазаров (19. Васил Каймаканов), 11. Николай Златев (Роберто Райчев), 17. Борис Димитров (9. Стивън Стоянчов)