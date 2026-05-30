Украински медии: Строителен скандал във Варна може да прерасне в политическа конфронтация между София и Киев

30 Май, 2026 16:24, обновена 30 Май, 2026 16:40 3 272 73

Автомобилът на издирвания предприемач Олег Невзоров бил забелязан на територията на украинското посолство в София, след което бизнесменът напуснал страната, пише Bankova Mail

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Мащабен строителен скандал на българското Черноморие придоби характеристиките на международен детективски роман, пише украинският новинарски сайт за корупционни скандали pravda-narodu.com.

Близо до Варна, в елитния район Баба Алино до природния парк Златни пясъци, българските власти разкриха гигантски незаконен жилищен комплекс. Върху 36 парцела с площ от около 10 хектара са построени 104 сгради без никакви разрешителни, като е изсечена изцяло гората и е произволно изградена инфраструктура с помощта на фалшифицирани документи.

По време на акцията служители на реда задържаха работници - граждани на Украйна и Молдова. Основният инвеститор в този незаконен проект се оказа одеската корпорация "КУБ", която принадлежи на известния украински предприемач Олег Невзоров, съобщава информационният източник Bankova Mail.

В Украйна Олег Невзоров има солидна репутация като организатор на мащабни строителни пирамиди.

Името му фигурира в нашумели скандали около жилищни комплекси "Гагарин Плаза", "Золотий Берег" и "Таировски сади".

Всеки един от тези обекти е обект на дългогодишни съдебни производства заради двойни продажби на едни и същи апартаменти и хиляди измамени инвеститори, а имотът на предприемача е под украински запор от 2018 г.

Според медийни публукации, бизнесът на Невзоров в Одеса се е развивал под патронажа на влиятелния бизнесмен Борис Кауфман и покойния основател на Kadorr Group Аднан Киван. Разширяването до Варна е било планирано като продължение на дейността на същата финансово-индустриална група, където Невзоров е действал като основно публично лице.

Най-резонансният детайл по случая е политическата подкрепа, която предприемачът е получил на най-високо ниво. През юли 2025 г. изпълняващият длъжността ръководител на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) на България, Деньо Денев, подписва официална заповед за депортиране на Невзоров и забрана за влизане в страната за 10 години. В рамките на две седмици обаче длъжностното лице отменя собственото си решение.

Според българския Mediapool, отмяната на екстрадицията се дължи на личната намеса на лидера на водещата българска партия ГЕРБ Бойко Борисов. Според журналисти, извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук се е обърнала към него с спешна молба. Местните медии открито наричат ​​украинския дипломат „скрит съучастник“ на сенчест строителен проект във Варна.

Ситуацията ескалира на 28 май, когато българските специални служби проведоха масови претърсвания на територията на незаконен комплекс в „Баба Алино“. Веднага след това Олег Невзоров изчезна от Варна.

Бронираният му SUV Toyota Land Cruiser скоро бил забелязан в София на затворената територия на украинското посолство, което се ползва с дипломатически имунитет, пише Bankova Mail. Според последни данни, след кратък престой в дипломатическата мисия, колата на предприемача е преминала българо-румънската граница. Българските служители на реда продължават разследването, което заплашва да ескалира в сериозен дипломатически скандал между Киев и София.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демищократ по душа

    45 10 Отговор
    България е с Неврозов, Куб, Епщайн, Сорос и Ротшилд.

    Коментиран от #26

    16:42 30.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 златен кенеф

    92 2 Отговор
    що бе от кога у нас укрите са над закона.

    Коментиран от #57

    16:44 30.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    80 3 Отговор
    Не само, че украинските олигарси трябва да бъдат изгонени от България, но трябва много бързо и твърдо да се премахнат незаконните постройки. Тези, които са си купили незаконните жилища да си търсят парите от продавача.

    Коментиран от #55

    16:46 30.05.2026

  • 6 АХАХАХА

    64 4 Отговор
    Какъв "скандал"? Незаконен град, скандал ще ми правят??? Ние ли сме виновни?

    Коментиран от #13

    16:47 30.05.2026

  • 7 Боко праните гащи

    78 1 Отговор
    Колко удобно чакаха да дойде Радев, че преди тва все едно никой нищо не знаеше

    16:47 30.05.2026

  • 8 Тома

    87 1 Отговор
    И какъв ще е скандала като този украински мошенник е известен в Украйна като строител на пирамиди и също е търсен от техните власти.Но тук изниква най честния български политик известен като ало Ваньо сниман гол да спи с отворено шкафче пълно с евро и злато

    16:48 30.05.2026

  • 9 Гошо

    55 3 Отговор
    Нещо май като заплаха ми звучи

    16:48 30.05.2026

  • 10 Що за безобразие

    66 1 Отговор
    Според българския Mediapool, отмяната на екстрадицията се дължи на личната намеса на лидера на водещата българска партия ГЕРБ Бойко Борисов. Според журналисти, извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук се е обърнала към него с спешна молба

    Коментиран от #60

    16:48 30.05.2026

  • 11 00014

    76 1 Отговор
    Бандити от Украйна са обезпокоени от раздухването на историята за новия вид съхранение на европейски помощи.

    16:49 30.05.2026

  • 12 Това

    53 1 Отговор
    Че са исриинци, как ги оправдава, че са бетонирали незаконно гора?

    16:49 30.05.2026

  • 13 Па питай

    42 0 Отговор

    До коментар #6 от "АХАХАХА":

    Тиквоча .

    16:49 30.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Изхвърлете

    65 2 Отговор
    украинските крадци на българска земя. Корумпирани манипулатори и рекетьори.

    Коментиран от #28

    16:52 30.05.2026

  • 17 Укри

    43 2 Отговор
    Мислете за довечера , защото дроновете вече подгряват двигател за киВ

    Коментиран от #20

    16:54 30.05.2026

  • 18 ?????

    56 1 Отговор
    Та кво се оказа?
    Възраждане бият камбаната, но сглобката не ги чува въпреки че уж воюват помежду си.
    Чак след срещата с Дремджиев се разкудкудякаха и почнаха да си прехвърлят вината.
    А иначе - "Заповедта на ДАНС за изгонване на украинеца Олег Невзоров е отменена след обаждане на посланичката на Украйна"
    Такива ми ти работи.

    16:54 30.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сталин

    47 1 Отговор
    И в Африка няма такава държава ,да дойдат чужденци и да си построят град ,представете си мащабите на корупцията и разрухата в България,всички които са участвали с тая кошерна схема са директна заплаха за сигурността на държавата и всички тези негодници които са подписвали документи кметове архитекти съдии нотариуси и други корумпета трябва да бъдат арестувани и вкарани в пандиза

    17:04 30.05.2026

  • 24 Мнение

    34 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бабе,":

    Троле, това че в слугинажната статия няма заплаха, НЕ значи, че въоръжените бандеровци не са заплашвали всички заинтересовани страни там около Варна (вкл собствениците на земя, да им я продадат "доброволно")!

    Всички видяхме вече какво правят "невинните демократични укри" (тия дето са със зельо)!
    ВИЛНЕЯТ ВЪОРЪЖЕНИ И СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ПОИСКАТ!!!

    В тази връзка изглежда Путин казва истината!
    Наистина в укрия има нацисти, част от които решиха да се преселят в България и да си живеят в свой собствен анклав по свои собствени правила, с част от нашите пари дарявани на зельо!!!

    Историята се повтаря наистина!
    Наскоро гледах видео, в което се оказа, че определен президент на фащ и една определена банка там са спонсорирали не кой да е, а самият мустакат чичак от всв!

    СЛЕДОВАТЕЛНО НАЦИЗМЪТ ИДВА ОТ СПОНСОРИТЕ НА ВОЙНИТЕ!
    ТИЯ ДЕТО ДЪРПАТ КОНЦИТЕ НА ЗЕЛЬО (И НА УРСУЛИТЕ), ТЕ СА ВИНОВНИ ЗА ВОЙНАТА И ВОЙНИТЕ ПО СВЕТА, КАКТО И ЗА ВИРУСИТЕ!!!

    17:07 30.05.2026

  • 25 Хасковски каунь

    29 0 Отговор
    Ох,ох,ох!
    БУДА намесен ? Спечелих бас от 5 еврака от жената.
    Няма начин Той да не вътре, омазан до ушите

    17:07 30.05.2026

  • 26 Ммммч

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Демищократ по душа":

    Пипнах ли т е ще разбереш с кой си

    Т. И. Н. Я

    17:08 30.05.2026

  • 27 Кирил

    26 0 Отговор
    Без бг криминали и администрация, това е нямало как да стане

    17:08 30.05.2026

  • 28 Някой

    27 0 Отговор

    До коментар #16 от "Изхвърлете":

    Те си мислеха, че чадърът вечно ще ги пази. Обаче бурята на недоволството го отвя и проливният дъж ги намокри.

    17:10 30.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ВКК 531

    14 1 Отговор
    Да бе, да! Голяма работа, таман ще се махнат оттук! Н@х@лни и изискнащи!

    17:13 30.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Урко фашистите са наглеци

    25 3 Отговор
    Урки да ви няма

    17:16 30.05.2026

  • 33 Госあ

    11 2 Отговор
    Каква е връзката наркомана ?! Това е важното

    17:16 30.05.2026

  • 34 Оня с рикията

    12 1 Отговор
    Само забележете - и в този мега проект има намесени жидчета...

    17:17 30.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Име

    20 1 Отговор
    Цялата уСраинска паплач, вън!

    17:21 30.05.2026

  • 38 Уса

    12 1 Отговор
    Укроинската сиганскамафия съсипа живота на българите

    17:21 30.05.2026

  • 39 защо

    4 16 Отговор
    Заселват България с руснаци, защото ви готвят украинският вариант. Родопите и Странджа ги обезлюдяват умишлено. Там не са останали много хора. Когато ви вземат земята ще се усетите, ама късно. Ще останат около милион българи да обслужват руските си господари.

    Коментиран от #45, #47

    17:23 30.05.2026

  • 40 късно

    3 16 Отговор
    Тласкат ви към Русия. На путин му трябва пушечно месо, a също искат и земята ви. В момента се образува руско малцинство. Готвят ви украинския вариант. Политиците ви са зависими от путин. Спомнете си кредитните милионери, куфарчетата с червени пари. Путин си ги търси. Политиците ви са изхарчили тези пари. Нямат какво да му дадат. Имат само пушечно месо т.е. вас.

    17:25 30.05.2026

  • 41 Айдеее започнаха заплахите

    15 0 Отговор
    Какво като почне скандал. И сега ако Радев не вкара някой в затвора, да си подава оставката. Ще изберем Деси Радева. Тя е мъжко момиче

    17:26 30.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Деде

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бабе,":

    Правим ли разлика между незаконно и законно построени имоти или си дрънкаме на пейката пред блока, люпим семки и се прозяваме...

    17:28 30.05.2026

  • 44 Котка

    15 0 Отговор
    А честито! Една интервюирана украинка се надявала в комплекса да имало магазини и басейни. И както е тръгнало, може и да има. Още повече, че тримата юнаци вече ги пуснаха.

    17:30 30.05.2026

  • 45 СВО 1 556 дни РЕЗИЛ

    6 5 Отговор

    До коментар #39 от "защо":

    Точно така. Олег Невзоров е етнически руснак с украинско гражданство.
    Преди време е кандидат за районен кмет на Одеса от проруска партия.

    Коментиран от #52

    17:30 30.05.2026

  • 46 Дориана

    18 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бабе,":

    Изобщо не може да става сравнение. Край Варна е построен цял град от украински олигарх използвал корупцията и мафията в България, стрил и и продавал незаконно на чужденци предимно украинци българска земя. Докато по Черноморието руснаци и други чужденци са си купили напълно законно имот. И наши българи по същия начин са си купили имоти в Гърция и по целия свят. Така, че сравнението е неуместно. Украинските олигарси трябва да бъдат изгонени , а незаконните постройки- премахнати. Да не говорим колко дървета са изсекли незаконно.

    17:31 30.05.2026

  • 47 АманДа

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "защо":

    И бели мишки ще има много...виждаме ли ги вече в главата си... как танцуват казачок

    17:35 30.05.2026

  • 48 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    18 1 Отговор
    Откъде накъде украинската посраничка щв защитава пирамидалния си сънародник? Хайде марш оттука! Те хем си го знаят в Украйна. Олеся да събира кремовете и вибраторите и да хваща самолетчето!

    17:35 30.05.2026

  • 49 Реалист

    8 0 Отговор
    Убеден съм че ако ченгелите стигнат до пещерата на али баба Борисов , стандарта на всеки един български гражданин ще скочи поне с 25 % ! А украинците няма да ги коментирам , те са известни с корупцията и престъпленията, като се започне от препродаждба на оръжия, мине се през пране на пари и наркотици, та се стигне до златните тоалетни. Жалко за хората дето търпят всичко това.

    17:36 30.05.2026

  • 50 избирател

    17 0 Отговор
    Защо да не стане конфронтация ? България има закони ,които украинците не спазват .Точка по въпроса !

    17:36 30.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 АманДа

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "СВО 1 556 дни РЕЗИЛ":

    Просветна ми, все пак Путин е виовен.... Нещата се нареждат... събаряй...

    Коментиран от #53

    17:38 30.05.2026

  • 53 СВО 1 556 дни РЕЗИЛ

    8 1 Отговор

    До коментар #52 от "АманДа":

    Точно така. Незаконните постройки трябна да се съборят.

    17:40 30.05.2026

  • 54 Въпросът е

    13 0 Отговор
    Кой взе парите и разреши това безобразие

    17:41 30.05.2026

  • 55 АГАТ а Кристи

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    С протекцията на една висша служителка от най-висок ранг черноморието ни бе заселено с хора от една съседна на Украйна държава.
    Същите събират подписи за референдум и автономия. За тях нищо не коментираш, или те са наши хора, комунисти, отплащаме им се за "асвабаждението" ???

    17:41 30.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 като питаш, да ти кажа!

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "златен кенеф":

    Откакто нашите мафиоти над закона започнаха да ги покровителстват, но не са само те. Много бързо забравихте Христофорос Аманатидис (Таки), Бекир Челенк или редица руски и постсъветски бизнесмени, на които е отказван престой заради връзки с организираната престъпност, но са пребивавали необезпокоявани с години.

    17:45 30.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Смешник

    9 1 Отговор
    Украйна е една корумпирана държава с фашиско управление Крайно време е да ги изгоним тия натрапници от страната

    17:47 30.05.2026

  • 60 Смешник

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Що за безобразие":

    Абе Тиквата отдавна си е за бай Ставри

    17:50 30.05.2026

  • 61 Aнализатор

    8 0 Отговор
    Всичко това се е случило заради феодалите коромпета Борисов и Пеевски.....Те обезличиха службите институциите и....ги направиха техни марионетки и средства за забогатяване!!
    Тази период ...приключи!Идва видов ден!!!!

    17:53 30.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 От чужбина

    2 0 Отговор
    Абе до сега не казаха за ток и вода кой и как ги е снабдявал. Имат ли договори за да плащали ли са...???

    17:55 30.05.2026

  • 64 Зеления

    5 1 Отговор
    Не виждам никой български журналист да попита, а даже не видях и никой коментиращ да напише, че ако това е вярно - украинската посланичка да е приютила издирвано лице и да го е подпомогнала да напусне България с дипломатическа кола или ако е вярно че е лобирала да му се махне наложената забрана от ДАНС да пребивава в България за 10 год. ТО ТОГАВА УКРАИНСКАТА ПОСЛАНИЧКА ТРЯБВА НА МИГА ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА ЗА ПЕРСОНА НОН ГРАТА И ИЗГОНЕНА ОТ БЪЛГАРИЯ !!!

    Коментиран от #73

    17:57 30.05.2026

  • 65 Урсулите

    2 0 Отговор
    КиеФ ще обяви в@йна на България и
    се се бие с нашето оръжие, което сме
    Подарили н Укрия

    17:59 30.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ммммч

    2 0 Отговор
    ДА СЕ ЗАТВОРИ 404 ПОСОЛСТВОТО
    ДА СЕ СПРАТ ВСЯКАКВИ ОТНОШЕНИЯ С 404

    18:06 30.05.2026

  • 69 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Украинските боклуци трябва незабавно да освободят територията на България, нали уж си имали държава, да си ходят там, тук никой не ги иска!

    И свалете всички украински парцали от държавните заведения и сгради, това е позор!

    18:09 30.05.2026

  • 70 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    ПС... ХОР Бог на ХОРата бе забравен така както забравихте, че сме чеда на
    Son of the God – Слънцето и че НЕГОВИТЕ ПОЧИТАТЕЛИ ХОР+АТА сме ХОРИСТИАНЕ – ХОРА на ИСТИНАТА, ХОРА ИГРАЕЩИ ХОРО И ПЕЕЩИ ЗАЕДНО В ХОР и след умопомрачението на Комунягите от СССР - Стефка, Сергюни, Сутрин Рано, остана само една никога нечувана, от нито един Българин песен в стил БАНГАРАНГА!

    18:14 30.05.2026

  • 71 Любо

    0 1 Отговор
    Украинската кγρва обитаваща посолството на държавата 404 да бъде обявена за персона нон грата незабавно!!!!

    18:15 30.05.2026

  • 72 Дзак

    0 0 Отговор
    Този скандал избухна след разпита на шефа на канцеларията на Зеленски!

    18:15 30.05.2026

  • 73 СВО 1 556 дни РЕЗИЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Зеления":

    Подобно нещо ако стане с български гражданин и посланик примерно в Париж ще пишеш съвсем други неща - най-малко, че посланикът трябва да защитава винаги българските граждани и да им осигурява пълна подкрепа.

    18:15 30.05.2026