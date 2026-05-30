Украински медии: Строителен скандал във Варна може да прерасне в политическа конфронтация между София и Киев

Мащабен строителен скандал на българското Черноморие придоби характеристиките на международен детективски роман, пише украинският новинарски сайт за корупционни скандали pravda-narodu.com.
Близо до Варна, в елитния район Баба Алино до природния парк Златни пясъци, българските власти разкриха гигантски незаконен жилищен комплекс. Върху 36 парцела с площ от около 10 хектара са построени 104 сгради без никакви разрешителни, като е изсечена изцяло гората и е произволно изградена инфраструктура с помощта на фалшифицирани документи.
По време на акцията служители на реда задържаха работници - граждани на Украйна и Молдова. Основният инвеститор в този незаконен проект се оказа одеската корпорация "КУБ", която принадлежи на известния украински предприемач Олег Невзоров, съобщава информационният източник Bankova Mail.
В Украйна Олег Невзоров има солидна репутация като организатор на мащабни строителни пирамиди.
Името му фигурира в нашумели скандали около жилищни комплекси "Гагарин Плаза", "Золотий Берег" и "Таировски сади".
Всеки един от тези обекти е обект на дългогодишни съдебни производства заради двойни продажби на едни и същи апартаменти и хиляди измамени инвеститори, а имотът на предприемача е под украински запор от 2018 г.
Според медийни публукации, бизнесът на Невзоров в Одеса се е развивал под патронажа на влиятелния бизнесмен Борис Кауфман и покойния основател на Kadorr Group Аднан Киван. Разширяването до Варна е било планирано като продължение на дейността на същата финансово-индустриална група, където Невзоров е действал като основно публично лице.
Най-резонансният детайл по случая е политическата подкрепа, която предприемачът е получил на най-високо ниво. През юли 2025 г. изпълняващият длъжността ръководител на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) на България, Деньо Денев, подписва официална заповед за депортиране на Невзоров и забрана за влизане в страната за 10 години. В рамките на две седмици обаче длъжностното лице отменя собственото си решение.
Според българския Mediapool, отмяната на екстрадицията се дължи на личната намеса на лидера на водещата българска партия ГЕРБ Бойко Борисов. Според журналисти, извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук се е обърнала към него с спешна молба. Местните медии открито наричат украинския дипломат „скрит съучастник“ на сенчест строителен проект във Варна.
Ситуацията ескалира на 28 май, когато българските специални служби проведоха масови претърсвания на територията на незаконен комплекс в „Баба Алино“. Веднага след това Олег Невзоров изчезна от Варна.
Бронираният му SUV Toyota Land Cruiser скоро бил забелязан в София на затворената територия на украинското посолство, което се ползва с дипломатически имунитет, пише Bankova Mail. Според последни данни, след кратък престой в дипломатическата мисия, колата на предприемача е преминала българо-румънската граница. Българските служители на реда продължават разследването, което заплашва да ескалира в сериозен дипломатически скандал между Киев и София.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:42 30.05.2026
16:44 30.05.2026
16:46 30.05.2026
16:47 30.05.2026
16:48 30.05.2026
13 Па питай
До коментар #6 от "АХАХАХА":Тиквоча .
16:49 30.05.2026
16 Изхвърлете
Коментиран от #28
16:52 30.05.2026
17 Укри
Коментиран от #20
16:54 30.05.2026
18 ?????
Възраждане бият камбаната, но сглобката не ги чува въпреки че уж воюват помежду си.
Чак след срещата с Дремджиев се разкудкудякаха и почнаха да си прехвърлят вината.
А иначе - "Заповедта на ДАНС за изгонване на украинеца Олег Невзоров е отменена след обаждане на посланичката на Украйна"
Такива ми ти работи.
16:54 30.05.2026
До коментар #15 от "Бабе,":Троле, това че в слугинажната статия няма заплаха, НЕ значи, че въоръжените бандеровци не са заплашвали всички заинтересовани страни там около Варна (вкл собствениците на земя, да им я продадат "доброволно")!
Всички видяхме вече какво правят "невинните демократични укри" (тия дето са със зельо)!
ВИЛНЕЯТ ВЪОРЪЖЕНИ И СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ПОИСКАТ!!!
В тази връзка изглежда Путин казва истината!
Наистина в укрия има нацисти, част от които решиха да се преселят в България и да си живеят в свой собствен анклав по свои собствени правила, с част от нашите пари дарявани на зельо!!!
Историята се повтаря наистина!
Наскоро гледах видео, в което се оказа, че определен президент на фащ и една определена банка там са спонсорирали не кой да е, а самият мустакат чичак от всв!
СЛЕДОВАТЕЛНО НАЦИЗМЪТ ИДВА ОТ СПОНСОРИТЕ НА ВОЙНИТЕ!
ТИЯ ДЕТО ДЪРПАТ КОНЦИТЕ НА ЗЕЛЬО (И НА УРСУЛИТЕ), ТЕ СА ВИНОВНИ ЗА ВОЙНАТА И ВОЙНИТЕ ПО СВЕТА, КАКТО И ЗА ВИРУСИТЕ!!!
17:07 30.05.2026
17:07 30.05.2026
17:08 30.05.2026
До коментар #16 от "Изхвърлете":Те си мислеха, че чадърът вечно ще ги пази. Обаче бурята на недоволството го отвя и проливният дъж ги намокри.
17:10 30.05.2026
39 защо
Коментиран от #45, #47
17:23 30.05.2026
43 Деде
До коментар #29 от "Бабе,":Правим ли разлика между незаконно и законно построени имоти или си дрънкаме на пейката пред блока, люпим семки и се прозяваме...
17:28 30.05.2026
45 СВО 1 556 дни РЕЗИЛ
До коментар #39 от "защо":Точно така. Олег Невзоров е етнически руснак с украинско гражданство.
Преди време е кандидат за районен кмет на Одеса от проруска партия.
Коментиран от #52
17:30 30.05.2026
46 Дориана
До коментар #29 от "Бабе,":Изобщо не може да става сравнение. Край Варна е построен цял град от украински олигарх използвал корупцията и мафията в България, стрил и и продавал незаконно на чужденци предимно украинци българска земя. Докато по Черноморието руснаци и други чужденци са си купили напълно законно имот. И наши българи по същия начин са си купили имоти в Гърция и по целия свят. Така, че сравнението е неуместно. Украинските олигарси трябва да бъдат изгонени , а незаконните постройки- премахнати. Да не говорим колко дървета са изсекли незаконно.
17:31 30.05.2026
47 АманДа
До коментар #39 от "защо":И бели мишки ще има много...виждаме ли ги вече в главата си... как танцуват казачок
17:35 30.05.2026
52 АманДа
До коментар #45 от "СВО 1 556 дни РЕЗИЛ":Просветна ми, все пак Путин е виовен.... Нещата се нареждат... събаряй...
Коментиран от #53
17:38 30.05.2026
53 СВО 1 556 дни РЕЗИЛ
До коментар #52 от "АманДа":Точно така. Незаконните постройки трябна да се съборят.
17:40 30.05.2026
55 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Дориана":С протекцията на една висша служителка от най-висок ранг черноморието ни бе заселено с хора от една съседна на Украйна държава.
Същите събират подписи за референдум и автономия. За тях нищо не коментираш, или те са наши хора, комунисти, отплащаме им се за "асвабаждението" ???
17:41 30.05.2026
57 като питаш, да ти кажа!
До коментар #3 от "златен кенеф":Откакто нашите мафиоти над закона започнаха да ги покровителстват, но не са само те. Много бързо забравихте Христофорос Аманатидис (Таки), Бекир Челенк или редица руски и постсъветски бизнесмени, на които е отказван престой заради връзки с организираната престъпност, но са пребивавали необезпокоявани с години.
17:45 30.05.2026
60 Смешник
До коментар #10 от "Що за безобразие":Абе Тиквата отдавна си е за бай Ставри
17:50 30.05.2026
61 Aнализатор
Тази период ...приключи!Идва видов ден!!!!
17:53 30.05.2026
17:57 30.05.2026
17:59 30.05.2026
18:06 30.05.2026
18:09 30.05.2026
18:14 30.05.2026
73 СВО 1 556 дни РЕЗИЛ
До коментар #64 от "Зеления":Подобно нещо ако стане с български гражданин и посланик примерно в Париж ще пишеш съвсем други неща - най-малко, че посланикът трябва да защитава винаги българските граждани и да им осигурява пълна подкрепа.
18:15 30.05.2026