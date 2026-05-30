Украински медии: Строителен скандал във Варна може да прерасне в политическа конфронтация между София и Киев

Мащабен строителен скандал на българското Черноморие придоби характеристиките на международен детективски роман, пише украинският новинарски сайт за корупционни скандали pravda-narodu.com.

Близо до Варна, в елитния район Баба Алино до природния парк Златни пясъци, българските власти разкриха гигантски незаконен жилищен комплекс. Върху 36 парцела с площ от около 10 хектара са построени 104 сгради без никакви разрешителни, като е изсечена изцяло гората и е произволно изградена инфраструктура с помощта на фалшифицирани документи.

По време на акцията служители на реда задържаха работници - граждани на Украйна и Молдова. Основният инвеститор в този незаконен проект се оказа одеската корпорация "КУБ", която принадлежи на известния украински предприемач Олег Невзоров, съобщава информационният източник Bankova Mail.

В Украйна Олег Невзоров има солидна репутация като организатор на мащабни строителни пирамиди.

Името му фигурира в нашумели скандали около жилищни комплекси "Гагарин Плаза", "Золотий Берег" и "Таировски сади".

Всеки един от тези обекти е обект на дългогодишни съдебни производства заради двойни продажби на едни и същи апартаменти и хиляди измамени инвеститори, а имотът на предприемача е под украински запор от 2018 г.

Според медийни публукации, бизнесът на Невзоров в Одеса се е развивал под патронажа на влиятелния бизнесмен Борис Кауфман и покойния основател на Kadorr Group Аднан Киван. Разширяването до Варна е било планирано като продължение на дейността на същата финансово-индустриална група, където Невзоров е действал като основно публично лице.

Най-резонансният детайл по случая е политическата подкрепа, която предприемачът е получил на най-високо ниво. През юли 2025 г. изпълняващият длъжността ръководител на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) на България, Деньо Денев, подписва официална заповед за депортиране на Невзоров и забрана за влизане в страната за 10 години. В рамките на две седмици обаче длъжностното лице отменя собственото си решение.

Според българския Mediapool, отмяната на екстрадицията се дължи на личната намеса на лидера на водещата българска партия ГЕРБ Бойко Борисов. Според журналисти, извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук се е обърнала към него с спешна молба. Местните медии открито наричат ​​украинския дипломат „скрит съучастник“ на сенчест строителен проект във Варна.

Ситуацията ескалира на 28 май, когато българските специални служби проведоха масови претърсвания на територията на незаконен комплекс в „Баба Алино“. Веднага след това Олег Невзоров изчезна от Варна.

Бронираният му SUV Toyota Land Cruiser скоро бил забелязан в София на затворената територия на украинското посолство, което се ползва с дипломатически имунитет, пише Bankova Mail. Според последни данни, след кратък престой в дипломатическата мисия, колата на предприемача е преминала българо-румънската граница. Българските служители на реда продължават разследването, което заплашва да ескалира в сериозен дипломатически скандал между Киев и София.