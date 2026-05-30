В нощта на 30 май, Силите за безпилотни системи на Украйна атакуваха руско летище в Таганрог. Ударите унищожиха самолети Ту-142 и други руско бойно въоръжение, заяви командир на SBS Робърт Бровди (Мадяр) в Telegram.

Той уточни, че са унищожени два Ту-142. Това са далекобойни противолодъчни самолети, базирани на стратегически бомбардировач.

"Искандер", руската тактическа ракетна система, която изстрелва ракети земя-земя, също е била унищожена. Според Мадяр, това е станало в околностите на Таганрог.

„Птици от 1-ви оперативен център на SBS извършиха посещение на учтивост в Таганрог. Резултатът не се ограничи само до гореспоменатите цели“, отбеляза Мадяр, обещавайки да разкрие повече подробности по-късно.

Както вече бе съобщено, в нощта на 30 май дронове удариха нефтена инфраструктура в град Таганрог в Ростовска област на Русия. Нефтеното депо в Краснодарски край също е ударено.

Мониторингови канали съобщават за експлозии, чути в различни райони на Таганрог. Местни жители съобщават за звуци от летящи дронове и експлозии в близост до пристанището и самолетния завод.

Нефтеното депо, принадлежащо на „Южна нефтяна компания“ ООД в Армавир, Краснодарски край, също бе атакувано през нощта. Размерът на щетите по това съоръжение все още не е известен.