Новини
Свят »
Украйна »
Украински командир: "Птиците" ни унищожиха два руски Ту-142 и система "Искандер" в Таганрог ВИДЕО
  Тема: Украйна

Украински командир: "Птиците" ни унищожиха два руски Ту-142 и система "Искандер" в Таганрог ВИДЕО

30 Май, 2026 10:27, обновена 30 Май, 2026 10:50 1 873 78

  • таганрог-
  • атака-
  • дронове-
  • щети

Извършихме посещение на учтивост в града, заяви Робърт Бровди (Мадяр)

Украински командир: "Птиците" ни унищожиха два руски Ту-142 и система "Искандер" в Таганрог ВИДЕО - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 30 май, Силите за безпилотни системи на Украйна атакуваха руско летище в Таганрог. Ударите унищожиха самолети Ту-142 и други руско бойно въоръжение, заяви командир на SBS Робърт Бровди (Мадяр) в Telegram.

Той уточни, че са унищожени два Ту-142. Това са далекобойни противолодъчни самолети, базирани на стратегически бомбардировач.

"Искандер", руската тактическа ракетна система, която изстрелва ракети земя-земя, също е била унищожена. Според Мадяр, това е станало в околностите на Таганрог.

„Птици от 1-ви оперативен център на SBS извършиха посещение на учтивост в Таганрог. Резултатът не се ограничи само до гореспоменатите цели“, отбеляза Мадяр, обещавайки да разкрие повече подробности по-късно.

Както вече бе съобщено, в нощта на 30 май дронове удариха нефтена инфраструктура в град Таганрог в Ростовска област на Русия. Нефтеното депо в Краснодарски край също е ударено.

Мониторингови канали съобщават за експлозии, чути в различни райони на Таганрог. Местни жители съобщават за звуци от летящи дронове и експлозии в близост до пристанището и самолетния завод.

Нефтеното депо, принадлежащо на „Южна нефтяна компания“ ООД в Армавир, Краснодарски край, също бе атакувано през нощта. Размерът на щетите по това съоръжение все още не е известен.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъдяр

    17 4 Отговор
    гангабанга

    Коментиран от #6

    10:35 30.05.2026

  • 2 Питам

    23 11 Отговор
    А КОМАНДВАЩИЯ ВСУ ген. СИРСКИ КЪДЕ Е ?????

    Коментиран от #7

    10:35 30.05.2026

  • 3 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    27 36 Отговор
    Ами това са много добри новини. Колкото повече Мордор гори, толкова сме по близо до траен мир за цялата планета.

    Коментиран от #8, #11, #48

    10:36 30.05.2026

  • 4 Скоро

    24 16 Отговор
    Ще посетят и Маскваабад

    10:37 30.05.2026

  • 5 маке

    32 21 Отговор
    Тия смешници лъжата я нямат за нищо, но Путин е виновен, че отдавна не ги приключи, а ги жали..Тия не го заслужават.

    Коментиран от #14, #16, #20

    10:37 30.05.2026

  • 6 Захарова

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "мъдяр":

    Направо стана Чунга чанга

    10:38 30.05.2026

  • 7 Чиба, nocepko !

    14 8 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Търси те на магистралата да му дyxaш, че ти се е носила славата.

    Коментиран от #13

    10:38 30.05.2026

  • 8 Припока

    18 17 Отговор

    До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Я и у нас има фашаги още...Пипкай пушкалото и бегай на фронта да се биеш с руснаците, ама там ще им станеш булка

    Коментиран от #26

    10:39 30.05.2026

  • 9 Оги

    19 17 Отговор
    Имам чувството, че съм във фантастичен филм. Просто не мога да повярвам, че руснаците всеки Божи ден ги правят на посмешище. Отешници, искандери и какво ли още не и нищо, нищо. Всеки ден влизат и ги бомбят. Няма нормален, който не би се защитил ако можеше. Единственото обяснение е, че просто това са им възможностите.

    Коментиран от #22

    10:39 30.05.2026

  • 10 Виктор Орбан

    16 15 Отговор
    Роберт Бровди, позивна Маджар, е унгарец - маджарин и е най-големият изтребител на сибирско-уралски орки.

    10:39 30.05.2026

  • 11 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    9 15 Отговор

    До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Слава на нашите лекари!

    Надяваме се да продължат успешно твоето лечение.

    Коментиран от #45

    10:39 30.05.2026

  • 12 Кочо

    8 3 Отговор
    Ей това се казва Хуманитарен гастрол с послание за мир!

    10:40 30.05.2026

  • 13 фончо

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Чиба, nocepko !":

    Жена ти ти каза, че е там..или щерка ти))))

    Коментиран от #61

    10:41 30.05.2026

  • 14 Оги

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "маке":

    Искаш да кажеш, че Путин жали тези, които трепят собствения му народ и му разрушават инфраструктурата ежедневно?! Вярваш ли в това?

    Коментиран от #17

    10:41 30.05.2026

  • 15 Теле грама

    7 8 Отговор
    Достоверна информация от социалните мрежи, многостезле. По-добре нищо да не пишете.

    10:41 30.05.2026

  • 16 Шопа

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "маке":

    Ти си виновен, защото още не си отишъл доброволец на руския фронт, да им покажеш как се прави.

    10:41 30.05.2026

  • 17 Вичо

    11 6 Отговор

    До коментар #14 от "Оги":

    Путин изтребва народа си. Започна още на президентските избори 1999-та с терористични взривове на жилищни блокове из Русия.

    Също така излезе

    10:45 30.05.2026

  • 18 Механик

    4 2 Отговор
    Искам да смуча на Путин.

    10:46 30.05.2026

  • 19 Многоходовото

    11 5 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    10:46 30.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Реалност

    13 7 Отговор
    Всъщност, ако погледнете статистиката, броят на ударите по руска техника непрекъснато се увеличава през последните няколко месеца.
    От месеци Украйна нанася удари по множество системи за противовъздушна отбрана, както и по радари и системи за електронна борба в окупираните територии. Всички тези удари изчерпаха руската противовъздушна отбрана и те не спряха през май.
    Постоянно се нанасят удари по складове и бази в различни градове, като най-често се извършват няколко удара в един район. В тези складове могат да се съхраняват средства за противовъздушна отбрана, логистични материали, логистични доставки, боеприпаси... Много удари се извършват и по съоръжения на горивно-енергийния комплекс.
    Всъщност, за първи път от 2023 г. насам, Русия ще загуби територия в Украйна този месец, след като „сивата зона“ близо до Комар се разшири в полза на Украйна. Украинската кампания за средни удари е една от причините за това, тъй като руската офанзива се затруднява.
    Последиците за Русия ще бъдат колосални. Зоната на поражение ще се разшири до 20, 30 или дори 50 км, дронове ще атакуват всеки конвой, насочващ се към Азовско море, а всякакви офанзивни подготовки ще се превърнат в лесна мишена. Трудната ситуация на фронтовата линия няма да се промени веднага, но руските войски ще се сблъскват с недостиг на провизии по-често.
    Ако Украйна започне контраофанзиви на определени участъци от фронта през лятото, тя ще може да отреже всякакви подкрепления, да удари всякакви руски д

    10:48 30.05.2026

  • 22 Турпел

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Оги":

    Ами властта е окупирана от най-тъпата и зловредна каста - милиционерската. Това е причината. В Русия има поне 5 милиона милиционери - това е повече от армията им. Путин повече го е страх от руския народ, отколкото от НАТО или Украйна.

    10:49 30.05.2026

  • 23 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Горят блатата от всички страни, а копейките стенат по бунищата гладни!

    10:49 30.05.2026

  • 24 Абе

    2 4 Отговор
    тук много специалиси палячовци са се нацвъкали

    Коментиран от #29

    10:50 30.05.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    2 6 Отговор
    Засега няма потвърждение на думите му за удар по летището на Таганрог.

    Чакаме.

    10:51 30.05.2026

  • 26 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    13 5 Отговор

    До коментар #8 от "Припока":

    Руснаци не съществуват, има татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, ингуши, лезгини, осетинци, марийци, кабардинци, удмурти, якути, кумици, коми, буряти, кюрди, тувинци, калмици и карачаевци, на които npocтите копейки викат братушки и им лижат Zagниците !

    10:52 30.05.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    9 4 Отговор
    Ватенките и копейките каталясаха 😁😁😁

    10:52 30.05.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    8 4 Отговор
    Но ако чакаме от бункера да потвърдят, няма и да има, там потери нет, бункерното вика все па план!

    Коментиран от #51

    10:54 30.05.2026

  • 29 хихи

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Абе":

    няма по-големи палячовци от руснаците

    Коментиран от #33

    10:54 30.05.2026

  • 30 ами

    5 5 Отговор
    браво, върха сте, още ден два и ще победите русия

    Коментиран от #39

    10:54 30.05.2026

  • 31 Само питам

    5 6 Отговор
    Информацията кой я потвърди ? Укрите ли ??

    Коментиран от #37, #58

    10:55 30.05.2026

  • 32 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    9 6 Отговор
    Тези новини все по често ще ги четем, докато на ватенките не им просветне, че npocтите милиционери Путлер и бандата рашисти в Кремъл, ги краде безобразно и могат да ги провесят по стълбовете на Москва.

    10:56 30.05.2026

  • 33 ами

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "хихи":

    ха ха ха - а има има - украинците са номер 1 и след тях северомакедонците

    10:56 30.05.2026

  • 34 баба Меца

    2 4 Отговор
    Съмнителна безнаказаност за не реципрочност. Евтин пропаганден рекек за още пари от данъците ни.

    10:56 30.05.2026

  • 35 гочето

    2 6 Отговор
    "мЪдяра" е ходещ мъртвец!
    Братушките ще го денацифицират рано или късно.
    Той няма да ходи на съд.

    10:56 30.05.2026

  • 36 бравос козляците

    6 6 Отговор
    Как върви перемогата ? Курск превзехте ли го ? А Крим кога ? За коя Есен остана ?
    А парада на Червения площад кога ?
    Или там по потници и по чорапи , а ?

    Коментиран от #46

    10:57 30.05.2026

  • 37 ами

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Само питам":

    пияната от пасьола, но беше снощна

    10:58 30.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 гочето

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "ами":

    това е като Кииф за два дня, а вече 12 година ватата боксува в донбас

    Коментиран от #62

    11:00 30.05.2026

  • 40 Добри новини

    9 4 Отговор
    Днес най-големите новини идват от Руската федерация. Тук украинските удари принудиха големите руски петролни рафинерии да прекратят работа, спирайки производството на горива и подтиквайки Кремъл спешно да спре целия износ на горива. Това бележи момент на изпълнена мисия в украинската кампания срещу рафинериите, тъй като ефектите от тези удари вече парализират по-широката руска горивна система.
    Няколко от големите руски петролни рафинерии в централните региони вече са прекратили работа или рязко са намалили производството след неотдавнашните успешни украински атаки срещу критична преработвателна инфраструктура. Това са ключови предприятия, които превръщат суровия петрол в бензин, дизелово и авиационно гориво, така че когато те спрат, Русия губи производствен капацитет още в началото на веригата. Няколко големи рафинерии бяха извадени от строя в рамките на една и съща серия от атаки, оставяйки останалата част от мрежата без възможности да компенсира липсващото производство.

    11:00 30.05.2026

  • 41 Доктора

    8 4 Отговор
    Браво на момчетата. Карайте подред ватенките, скоро ще разберат лавров боб яде ли! Слава на ВСУ.

    11:00 30.05.2026

  • 42 пешо

    3 8 Отговор
    факти глупостите ви край нямат , за вас дъно няма

    11:02 30.05.2026

  • 43 ХАХАХА

    0 4 Отговор
    И БАНДЕР БЪЙДЛИ БУБУЛЕЧКИТЕ СЪЩО.

    11:03 30.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Копейки докараха ли го при теб?

    11:04 30.05.2026

  • 46 Гресирана ватенка

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "бравос козляците":

    Грес имаш ли😁

    Коментиран от #53, #55

    11:04 30.05.2026

  • 47 пешо

    6 1 Отговор
    мала токмачка кво казаха, 1500 дена мужиците се мъчат с над 20 000 грузя 200

    11:04 30.05.2026

  • 48 пешо

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    селяк що не си на фронта

    Коментиран от #56

    11:04 30.05.2026

  • 49 от фронта

    3 8 Отговор
    10 километров руски пробив към Александровка . Константиновка е на път да падне . Руснаците са освободили още десетина населени места .

    Коментиран от #57

    11:04 30.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 az СВО Победа 81

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 81":

    Никого не можеш да заблудиш като ми използваш ника!

    11:05 30.05.2026

  • 52 Ристе кьоравото

    4 2 Отговор
    Ного монголска леш,..ного фира, бе дееа!
    Ааааахахаха
    У ДРИ ИИ...оше може...
    Ааааахахаха

    11:05 30.05.2026

  • 53 бравос козляк

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "Гресирана ватенка":

    За тебе винаги пазя един буркан.

    11:05 30.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 пешо

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "Гресирана ватенка":

    ша та мина и без грес на сухо

    11:06 30.05.2026

  • 56 az СВО Победа 81

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "пешо":

    На Украина не им трябват хора, чувализират блатните нон стоп, по 1200 на ден!

    Коментиран от #73

    11:06 30.05.2026

  • 57 Къдя туй? Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "от фронта":

    У.. Туапсе, ПЕРМ, ОРСК, Крим,
    Ха-ха-ха
    Пич КИН уйде

    11:07 30.05.2026

  • 58 аz СВО Победа 81

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Само питам":

    Писмо от Пригожин ли чакаш?

    Коментиран от #68

    11:08 30.05.2026

  • 59 стоян георгиев

    4 3 Отговор
    Ех, ако с лъжи се печелеха войни, укрите равни нямаха да имат 😂😂😂

    Коментиран от #67

    11:09 30.05.2026

  • 60 Убаво де...

    3 0 Отговор
    нЯщо кат.. Без аналогови.. ПВО?!?
    Или монгольята вече са се предале.. напълно?
    Хахахаха

    11:10 30.05.2026

  • 61 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "фончо":

    Майка ти и ти заедно базаете на тираджиите ,славата ви се носи ,и затова имате и награди..

    11:10 30.05.2026

  • 62 ами

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "гочето":

    е да - набуксува само 20 % от украинската територия, слаба работа, почти като иран за два дни

    11:10 30.05.2026

  • 63 Бум Бум 💥💥

    3 2 Отговор
    У Крим!

    Коментиран от #74

    11:11 30.05.2026

  • 64 Фигасенко

    3 1 Отговор
    Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи! Синьо жълтия парцал ще бъде заврян там където не огрява слънцето.

    11:11 30.05.2026

  • 65 Сияна

    1 1 Отговор
    Не знам това дали е вярно, но гледам из уклайна пак е имало заря снощи

    11:12 30.05.2026

  • 66 Азов мощ и сила

    4 2 Отговор
    Поредното фиаско на руския терорист, унищожиха им флота,сега авиацията

    Коментиран от #70

    11:13 30.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "аz СВО Победа 81":

    Искаш да се почувстваш свободен ли? Дай координати.

    11:13 30.05.2026

  • 69 жик так

    3 2 Отговор
    Укрите пак са дънали рисунки по асфалта .

    11:14 30.05.2026

  • 70 ами

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Азов мощ и сила":

    ха ха ха и ракетите им свършиха преди две години само лопатите им останаха

    11:14 30.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 да бе брат

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "az СВО Победа 81":

    То за това франсетата писаха че цял влак с украински чували стои в Одеса от Зимата .
    Ама сега наближава лятото и парфюма ще е ужасен .

    11:16 30.05.2026

  • 74 1945

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Бум Бум 💥💥":

    в Крим са гръмнали рафинерия и складове

    11:16 30.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Начи глеам

    2 0 Отговор
    истерията на ...3 ДНЕВНИТЕ пен ДЕЛИ от ... кремля Т.В!
    Вой, РЕВ и...БЕЗПОМОЩНОСТ
    Ааааахахаха

    11:17 30.05.2026

  • 77 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Пак ще ревете че ви е паднал орешник на главите

    11:17 30.05.2026

  • 78 варна

    3 0 Отговор
    украинците са царе на дроновете ; най добрите в света

    11:21 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания