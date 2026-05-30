Украински командир: "Птиците" ни унищожиха два руски Ту-142 и система "Искандер" в Таганрог ВИДЕО

В нощта на 30 май, Силите за безпилотни системи на Украйна атакуваха руско летище в Таганрог. Ударите унищожиха самолети Ту-142 и други руско бойно въоръжение, заяви командир на SBS Робърт Бровди (Мадяр) в Telegram.
Той уточни, че са унищожени два Ту-142. Това са далекобойни противолодъчни самолети, базирани на стратегически бомбардировач.
"Искандер", руската тактическа ракетна система, която изстрелва ракети земя-земя, също е била унищожена. Според Мадяр, това е станало в околностите на Таганрог.
„Птици от 1-ви оперативен център на SBS извършиха посещение на учтивост в Таганрог. Резултатът не се ограничи само до гореспоменатите цели“, отбеляза Мадяр, обещавайки да разкрие повече подробности по-късно.
Както вече бе съобщено, в нощта на 30 май дронове удариха нефтена инфраструктура в град Таганрог в Ростовска област на Русия. Нефтеното депо в Краснодарски край също е ударено.
Мониторингови канали съобщават за експлозии, чути в различни райони на Таганрог. Местни жители съобщават за звуци от летящи дронове и експлозии в близост до пристанището и самолетния завод.
Нефтеното депо, принадлежащо на „Южна нефтяна компания“ ООД в Армавир, Краснодарски край, също бе атакувано през нощта. Размерът на щетите по това съоръжение все още не е известен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъдяр
Коментиран от #6
10:35 30.05.2026
2 Питам
Коментиран от #7
10:35 30.05.2026
3 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #8, #11, #48
10:36 30.05.2026
4 Скоро
10:37 30.05.2026
5 маке
Коментиран от #14, #16, #20
10:37 30.05.2026
6 Захарова
До коментар #1 от "мъдяр":Направо стана Чунга чанга
10:38 30.05.2026
7 Чиба, nocepko !
До коментар #2 от "Питам":Търси те на магистралата да му дyxaш, че ти се е носила славата.
Коментиран от #13
10:38 30.05.2026
8 Припока
До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Я и у нас има фашаги още...Пипкай пушкалото и бегай на фронта да се биеш с руснаците, ама там ще им станеш булка
Коментиран от #26
10:39 30.05.2026
9 Оги
Коментиран от #22
10:39 30.05.2026
10 Виктор Орбан
10:39 30.05.2026
11 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Слава на нашите лекари!
Надяваме се да продължат успешно твоето лечение.
Коментиран от #45
10:39 30.05.2026
12 Кочо
10:40 30.05.2026
13 фончо
До коментар #7 от "Чиба, nocepko !":Жена ти ти каза, че е там..или щерка ти))))
Коментиран от #61
10:41 30.05.2026
14 Оги
До коментар #5 от "маке":Искаш да кажеш, че Путин жали тези, които трепят собствения му народ и му разрушават инфраструктурата ежедневно?! Вярваш ли в това?
Коментиран от #17
10:41 30.05.2026
15 Теле грама
10:41 30.05.2026
16 Шопа
До коментар #5 от "маке":Ти си виновен, защото още не си отишъл доброволец на руския фронт, да им покажеш как се прави.
10:41 30.05.2026
17 Вичо
До коментар #14 от "Оги":Путин изтребва народа си. Започна още на президентските избори 1999-та с терористични взривове на жилищни блокове из Русия.
Също така излезе
10:45 30.05.2026
18 Механик
10:46 30.05.2026
19 Многоходовото
10:46 30.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Реалност
От месеци Украйна нанася удари по множество системи за противовъздушна отбрана, както и по радари и системи за електронна борба в окупираните територии. Всички тези удари изчерпаха руската противовъздушна отбрана и те не спряха през май.
Постоянно се нанасят удари по складове и бази в различни градове, като най-често се извършват няколко удара в един район. В тези складове могат да се съхраняват средства за противовъздушна отбрана, логистични материали, логистични доставки, боеприпаси... Много удари се извършват и по съоръжения на горивно-енергийния комплекс.
Всъщност, за първи път от 2023 г. насам, Русия ще загуби територия в Украйна този месец, след като „сивата зона“ близо до Комар се разшири в полза на Украйна. Украинската кампания за средни удари е една от причините за това, тъй като руската офанзива се затруднява.
Последиците за Русия ще бъдат колосални. Зоната на поражение ще се разшири до 20, 30 или дори 50 км, дронове ще атакуват всеки конвой, насочващ се към Азовско море, а всякакви офанзивни подготовки ще се превърнат в лесна мишена. Трудната ситуация на фронтовата линия няма да се промени веднага, но руските войски ще се сблъскват с недостиг на провизии по-често.
Ако Украйна започне контраофанзиви на определени участъци от фронта през лятото, тя ще може да отреже всякакви подкрепления, да удари всякакви руски д
10:48 30.05.2026
22 Турпел
До коментар #9 от "Оги":Ами властта е окупирана от най-тъпата и зловредна каста - милиционерската. Това е причината. В Русия има поне 5 милиона милиционери - това е повече от армията им. Путин повече го е страх от руския народ, отколкото от НАТО или Украйна.
10:49 30.05.2026
23 Последния Софиянец
10:49 30.05.2026
24 Абе
Коментиран от #29
10:50 30.05.2026
25 az СВО Победа 81
Чакаме.
10:51 30.05.2026
26 Жалки продажни копейки 🤪🤡
До коментар #8 от "Припока":Руснаци не съществуват, има татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, ингуши, лезгини, осетинци, марийци, кабардинци, удмурти, якути, кумици, коми, буряти, кюрди, тувинци, калмици и карачаевци, на които npocтите копейки викат братушки и им лижат Zagниците !
10:52 30.05.2026
27 Гресирана ватенка
10:52 30.05.2026
28 az СВО Победа 81
Коментиран от #51
10:54 30.05.2026
29 хихи
До коментар #24 от "Абе":няма по-големи палячовци от руснаците
Коментиран от #33
10:54 30.05.2026
30 ами
Коментиран от #39
10:54 30.05.2026
31 Само питам
Коментиран от #37, #58
10:55 30.05.2026
32 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
10:56 30.05.2026
33 ами
До коментар #29 от "хихи":ха ха ха - а има има - украинците са номер 1 и след тях северомакедонците
10:56 30.05.2026
34 баба Меца
10:56 30.05.2026
35 гочето
Братушките ще го денацифицират рано или късно.
Той няма да ходи на съд.
10:56 30.05.2026
36 бравос козляците
А парада на Червения площад кога ?
Или там по потници и по чорапи , а ?
Коментиран от #46
10:57 30.05.2026
37 ами
До коментар #31 от "Само питам":пияната от пасьола, но беше снощна
10:58 30.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 гочето
До коментар #30 от "ами":това е като Кииф за два дня, а вече 12 година ватата боксува в донбас
Коментиран от #62
11:00 30.05.2026
40 Добри новини
Няколко от големите руски петролни рафинерии в централните региони вече са прекратили работа или рязко са намалили производството след неотдавнашните успешни украински атаки срещу критична преработвателна инфраструктура. Това са ключови предприятия, които превръщат суровия петрол в бензин, дизелово и авиационно гориво, така че когато те спрат, Русия губи производствен капацитет още в началото на веригата. Няколко големи рафинерии бяха извадени от строя в рамките на една и съща серия от атаки, оставяйки останалата част от мрежата без възможности да компенсира липсващото производство.
11:00 30.05.2026
41 Доктора
11:00 30.05.2026
42 пешо
11:02 30.05.2026
43 ХАХАХА
11:03 30.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хаха
До коментар #11 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Копейки докараха ли го при теб?
11:04 30.05.2026
46 Гресирана ватенка
До коментар #36 от "бравос козляците":Грес имаш ли😁
Коментиран от #53, #55
11:04 30.05.2026
47 пешо
11:04 30.05.2026
48 пешо
До коментар #3 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":селяк що не си на фронта
Коментиран от #56
11:04 30.05.2026
49 от фронта
Коментиран от #57
11:04 30.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 az СВО Победа 81
До коментар #28 от "az СВО Победа 81":Никого не можеш да заблудиш като ми използваш ника!
11:05 30.05.2026
52 Ристе кьоравото
Ааааахахаха
У ДРИ ИИ...оше може...
Ааааахахаха
11:05 30.05.2026
53 бравос козляк
До коментар #46 от "Гресирана ватенка":За тебе винаги пазя един буркан.
11:05 30.05.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 пешо
До коментар #46 от "Гресирана ватенка":ша та мина и без грес на сухо
11:06 30.05.2026
56 az СВО Победа 81
До коментар #48 от "пешо":На Украина не им трябват хора, чувализират блатните нон стоп, по 1200 на ден!
Коментиран от #73
11:06 30.05.2026
57 Къдя туй? Хахахаха
До коментар #49 от "от фронта":У.. Туапсе, ПЕРМ, ОРСК, Крим,
Ха-ха-ха
Пич КИН уйде
11:07 30.05.2026
58 аz СВО Победа 81
До коментар #31 от "Само питам":Писмо от Пригожин ли чакаш?
Коментиран от #68
11:08 30.05.2026
59 стоян георгиев
Коментиран от #67
11:09 30.05.2026
60 Убаво де...
Или монгольята вече са се предале.. напълно?
Хахахаха
11:10 30.05.2026
61 Нека да пиша
До коментар #13 от "фончо":Майка ти и ти заедно базаете на тираджиите ,славата ви се носи ,и затова имате и награди..
11:10 30.05.2026
62 ами
До коментар #39 от "гочето":е да - набуксува само 20 % от украинската територия, слаба работа, почти като иран за два дни
11:10 30.05.2026
63 Бум Бум 💥💥
Коментиран от #74
11:11 30.05.2026
64 Фигасенко
11:11 30.05.2026
65 Сияна
11:12 30.05.2026
66 Азов мощ и сила
Коментиран от #70
11:13 30.05.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Само питам
До коментар #58 от "аz СВО Победа 81":Искаш да се почувстваш свободен ли? Дай координати.
11:13 30.05.2026
69 жик так
11:14 30.05.2026
70 ами
До коментар #66 от "Азов мощ и сила":ха ха ха и ракетите им свършиха преди две години само лопатите им останаха
11:14 30.05.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 да бе брат
До коментар #56 от "az СВО Победа 81":То за това франсетата писаха че цял влак с украински чували стои в Одеса от Зимата .
Ама сега наближава лятото и парфюма ще е ужасен .
11:16 30.05.2026
74 1945
До коментар #63 от "Бум Бум 💥💥":в Крим са гръмнали рафинерия и складове
11:16 30.05.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Начи глеам
Вой, РЕВ и...БЕЗПОМОЩНОСТ
Ааааахахаха
11:17 30.05.2026
77 ООрана държава
11:17 30.05.2026
78 варна
11:21 30.05.2026