Financial Times: Увеличените заплати, парите за пенсии и военните разходи вкараха България в свръхдефицит, ЕК я наказва

България ще бъде наказана следващата седмица за нарушаване на бюджетните правила само месеци след присъединяването си към еврозоната, което ще постави правителството на премиера Румен Радев на път към сблъсък с Брюксел, пише Financial Times.
Според официални лица Европейската комисия ще постави София под т. нар. процедура за свръхдефицит, тъй като годишният ѝ дефицит се е увеличил до 3,5% миналата година, надхвърляйки прага от 3% за еврозоната.
Стъпката, която е съпроводена със стагнация на пазара и потенциално по-високи разходи по заеми, се очаква да повиши напрежението при Радев, който преди това беше президент и става все по-критичен към ЕС и САЩ, откакто дойде на власт през април с проруска платформа.
Дефицитът на България ще се увеличи още повече през следващите години, до 4,1% догодина и 4,3% през 2027 г., според последната прогноза на Комисията.
„Тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Балонът се спука“, каза Радев на заседание на правителството в петък. „Това е резултат от тежкото наследство, което получихме“
Десет други страни са под подобна процедура, включително Италия и Франция.
Рим се опита да намали бюджетния си дефицит „под 3%“ миналата година – изискване за излизане от процедурата – но не успя да го постигне, което е неуспех за премиера Джорджа Мелони преди изборите догодина. Малта, която намали прекомерния си дефицит до 2,2% миналата година, ще излезе от процедурата.
Други държави с дефицити, очаквани да надхвърлят 3% – включително Германия – няма да попаднат в процедура за прекомерен дефицит тази година, благодарение на клауза, която освобождава от определени разходи, свързани с отбраната.
България се присъедини към еврозоната през януари, слагайки край на дългогодишни усилия, повтарящи се политически кризи и дезинформационна кампания от прокремълски политици, противопоставящи се на приемането на единната валута от София.
Един от критериите за присъединяване към еврозоната е спазването на фискалните правила на ЕС, включително прага на дефицита от 3% и нивата на дълга под 60% от БВП.
България отговаряше на условията до миналата година, когато увеличенията на заплатите, разходите за пенсии и военните разходи притиснаха бюджета, докато амбициозните цели за данъчни приходи не бяха постигнати.
Лошото управление на икономиката и ендемичната корупция доведоха до големи протести, които скъсиха мандата на предишното правителство, водено от центристко-дясноцентристката, проевропейска партия на бившия премиер Бойко Борисов. Радев спечели широка политическа подкрепа, обещавайки да сложи край на корупцията.
Бившият генерал от военновъздушните сили има пълно мнозинство в парламента, но политическата му линия се възприема като рискова. Той се нуждае от подкрепата на прозападните партии, за да изпълни обещаната си антикорупционна програма.
Асен Василев, бивш финансов министър и сега депутат от либералната партия ППДБ, най-вероятният партньор на Радев в реформите, нарече предишната фискална практика „абсолютно отвъд всякаква логика“. Той каза, че правителството трябва да се върне към предписания от ЕС фискален дефицит от 3% още през 2026 г.
„Процедурата ще бъде прекратена и няма да има последствия за България, ако тази година сме добре“, каза Василев.
Financial Times: Увеличените заплати, парите за пенсии и военните разходи вкараха България в свръхдефицит, ЕК я наказва
30 Май, 2026 09:15, обновена 30 Май, 2026 09:30 2 743 101
Лошото управление на икономиката и ендемичната корупция доведоха до големи протести, които скъсиха мандата на предишното правителство
България ще бъде наказана следващата седмица за нарушаване на бюджетните правила само месеци след присъединяването си към еврозоната, което ще постави правителството на премиера Румен Радев на път към сблъсък с Брюксел, пише Financial Times.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7
09:31 30.05.2026
2 Шопо
Нато в лицето на САЩ действат като терористична организация.
Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #62, #63, #69
09:34 30.05.2026
3 Пенчо
09:35 30.05.2026
4 име
09:36 30.05.2026
5 Мурка
09:36 30.05.2026
6 радеффф
До коментар #1 от "Последния Софиянец":избрахте ли ме мамини гугутки,да!сега ще ви правя на шебеци,колкото си искам!
09:36 30.05.2026
7 Стига лъга
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никой нищо не ни е откраднал.
Коментиран от #39
09:37 30.05.2026
8 Сталин
09:37 30.05.2026
9 Тома
Коментиран от #42, #59
09:40 30.05.2026
10 Сталин
Коментиран от #25, #38
09:40 30.05.2026
11 Тъпаци
09:40 30.05.2026
12 ОБРЯЗАН КОПЕЙ
Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
но копейка станах злобна
и Русия е по-мила.
Аз съм българче. Обичам
нашите планини зелени,
но по-свидни са и мили
руските блата за мене.
Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
но за руските окови
аз мечтая и копнея.
Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
но за нея не ми дреме
Коментиран от #22, #23, #70
09:40 30.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Връщаме лева, връщаме Валутния борд,
Така както направи Великобритания.
еС е раково заболяване, също като нАТО, поробили са ни и ни водят към политическо, икономическо и военно поражение, разпад и пълно унищожение на близо 1400 годишната ни държава България.
Коментиран от #16, #20, #80
09:41 30.05.2026
15 Пешо
09:41 30.05.2026
16 Не пиши глупости
До коментар #14 от "Връщаме лева, връщаме Валутния борд,":По добре се връщай в матушката.
09:43 30.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #93
09:44 30.05.2026
19 "Увеличените Пеннсии" !Направо !Удариха
Удариха Тавана !
Не можеш фда си Платиш !
Дори Тока !
Файненшал ФалШ !
Коментиран от #43
09:45 30.05.2026
20 Я питай хилядите българи
До коментар #14 от "Връщаме лева, връщаме Валутния борд,":Връщащи се от Великобритания колко хубаво е станало след излизането от ЕС.Връщаме Валутния борд,това е лекарство за бананови републики такава ли искаш да си.
Коментиран от #75
09:45 30.05.2026
21 Оставка !!!
Коментиран от #45
09:46 30.05.2026
22 Сталин
До коментар #12 от "ОБРЯЗАН КОПЕЙ":Ей тъпанар ,не си показвай тук психичните заболявания
Коментиран от #28
09:47 30.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Механик
09:48 30.05.2026
25 Ей много си
До коментар #10 от "Сталин":Късопаметен,комунистите 2пъти фалираха държавата след 1990г.Не всичко почва от Бойко мойто момче.
Коментиран от #35
09:48 30.05.2026
26 стоян
Коментиран от #73
09:48 30.05.2026
27 За всичко
Коментиран от #31, #37
09:49 30.05.2026
28 Ей Сталинчо
До коментар #22 от "Сталин":Чърчил съм ще ти го намаам до картофите.Тъпопитек.
Коментиран от #33
09:49 30.05.2026
29 на мунчо
09:50 30.05.2026
30 Дориана
09:50 30.05.2026
31 Ти кое не си разбрал
До коментар #27 от "За всичко":Работят чужденци ,защото българи не искат за тия заплати.Анадъмо.
09:51 30.05.2026
32 Атина Палада
09:51 30.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Стига с тия комунисти де
До коментар #25 от "Ей много си":Този наратив на Пи Ар Севи Бойко вървеше преди 10-12г, а накрая се оказа, че Бойко освен комунист е и патологичен лъжец, измамник и крадец. Единственото, което го отличава от Путин е, че не е станал убиец в такива мащаби.
09:53 30.05.2026
36 Оди у Русиа
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":Там са по-богати.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
09:54 30.05.2026
37 Мисията невъзможна
До коментар #27 от "За всичко":Не може да накараш паразити свикнали на държавна хранилка да работят.
09:54 30.05.2026
38 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #10 от "Сталин":Никой не граби повече от нас
От приватизацията, та до днес
09:55 30.05.2026
39 Така е, просто
До коментар #7 от "Стига лъга":ни ги взеха.
09:56 30.05.2026
40 az СВО Победа 81
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":Поправям се:
"клубът на богатите"
09:56 30.05.2026
41 Анонимен
09:56 30.05.2026
42 руснако
До коментар #9 от "Тома":ползата е, че няма да можете да крадете вече от българите. Пътят ви към блатото е еднопосочен.
09:56 30.05.2026
43 Ново пет
До коментар #19 от ""Увеличените Пеннсии" !Направо !Удариха":Да режат пенсиите наполовина.
09:57 30.05.2026
44 В Хес
09:57 30.05.2026
45 Дориана
До коментар #21 от "Оставка !!!":Много тъп и глупав коментар. Точно по времето на управлението на Борисов коалиция Магнитски създадоха Свръх дефицита в България въпреки че Радев и Асен Василев ги предупреждаваха. Скриха умишлено реалния дефицит за да вкарат насила България в Еврозоната без тя да е подготвена и без Референдум от Народа. Сега Борисов ГЕРБ трябва да понесат цялата отговорност. А, Румен Радев и неговата партия ще управляват пълен мандат самостоятелно както поиска народа.
Коментиран от #47
09:58 30.05.2026
46 Грийн сок
Той ама изобщо не е бил в упралението 9г.
09:59 30.05.2026
47 Къш на !
До коментар #45 от "Дориана":Радев е рашистка подлога и осем да слугува на Кремъл нищо друго няма да свърши !
Коментиран от #66
10:01 30.05.2026
48 Васил
10:02 30.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Механик
Вкараха ни в ЕС с фалшив доклад по дефицита и то под заръката на същия тоя ЕС. И защо? За да ни оберат до последно, а после и да ни накажат, че сме бедни.
Къде са ония дето тръбяха как ще потекат реки от мед и масло, веднага щом влезем в "клуба на богатите"?
п.п.
Бас държа, че дори сега 80% от четящите мнението ми ще ми сложат минус и ще ме нарекат "копейка". А нещастието ни ще го оправдаят със слънчевото изригване, марсианските набези и какво ли не още. Просто не искат да си отворят очите, да видят истината и да си признаят "Бях шиле".
Коментиран от #57, #74, #76
10:04 30.05.2026
51 Оги
10:05 30.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 нннн
10:06 30.05.2026
54 Генерал
Коментиран от #65, #67
10:08 30.05.2026
55 Щом като
Коментиран от #68
10:08 30.05.2026
56 Кравари
10:08 30.05.2026
57 Т Живков
До коментар #50 от "Механик":Границите са отворени.
10:08 30.05.2026
58 дядо поп
10:08 30.05.2026
59 Оги
До коментар #9 от "Тома":Така е, Томчо, иначе можеше да си раздаваме кинти колкото си искаме и да си трупаме дългове колкото си искаме и никой нищо не можеше да ни каже, нали? Яко, а сега заради еврото ни мрънкат, а? А нещо че бяхме преди във валутен борд чувал ли си?
10:09 30.05.2026
60 Факт
Коментиран от #87
10:09 30.05.2026
61 Квадрат 13
10:10 30.05.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ганю
До коментар #2 от "Шопо":референдум И за Лева Геле, и за Лева
и да одат да се перат у
га
зо
10:11 30.05.2026
64 Какво нахалство
10:12 30.05.2026
65 Всичко
До коментар #54 от "Генерал":зависи от урсулите.
10:12 30.05.2026
66 Дориана
До коментар #47 от "Къш на !":Голям ужас изпитват съюзниците и помагачите на корумпирания модел модел Борисов .- Пеевски. Свиквайте с мисълта, че корупцията и мафията в България ще бъдат смачкани и унищожени. Започна чистката от корумпирани и зависими хора, които бяха използвани за прикриване на корупционните сделки. Колелото на историята се върти напред.
10:12 30.05.2026
67 ганю
До коментар #54 от "Генерал":управляващите бивши
БСП,Герп,ПП-Дб,итн,дпс всички са за
л
и
н
ч
и с по едно въже на врата и на някой клон
да ги изкълват гаргите до обяд
10:14 30.05.2026
68 Аз бих
До коментар #55 от "Щом като":предложил чилийския вариант, ама стадиона ни е малък, а пък и ще ревнат че не е демократично щото демократично може само да се граби , но не и да се носи отговорност.
10:17 30.05.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 обрязан центак
До коментар #12 от "ОБРЯЗАН КОПЕЙ":Аз съм българче
Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
но центак станах злобен
и еуропа е по-мила.
Аз съм българче. Обичам
нашите планини зелени,
но по-свидни са и мили
евро гюветата за мене.
Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
но за сащисаните окови
аз мечтая и копнея.
Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
но за нея не ми дреме
10:18 30.05.2026
71 два на два без прозорец
10:19 30.05.2026
72 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Да припомним, че предложения бюджет на Гълъб-а и сегашната му заместничка за 2024 г. беше с 6.9% дефицит и беше "единствения възможен" (колко познато - по данчо ментата). Дефицита за 2024 г. беше 2,2% с бюджета на Асен Василев.
Доказани некадърници ни управляват в момента, така е освен нова виденова зима, нищо друго не може да се очаква от тези съветски другарЕ .
Коментиран от #81
10:20 30.05.2026
73 държаен тартей
До коментар #26 от "стоян":отвапяй остичка ща хратя с нечерята
10:20 30.05.2026
74 Тва е
До коментар #50 от "Механик":Еми заблуден си.Явно си с промит мозък.
10:22 30.05.2026
75 ежко
До коментар #20 от "Я питай хилядите българи":Че ти за какво се имаш бе!Осъзнай,че сме точно бананова република!
Коментиран от #85
10:22 30.05.2026
76 Бъркаш
До коментар #50 от "Механик":Беше казано, че който няма левове, логично е да няма и €.
Никой не е обещавал на тъpтей, ч някой ще им даде.
10:23 30.05.2026
77 Бухтичка
10:26 30.05.2026
78 ООрана държава
Коментиран от #82
10:26 30.05.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Я цитирай
До коментар #14 от "Връщаме лева, връщаме Валутния борд,":Как точно се подобри икономиката на Англия след като излезна от ЕС?! Как е инфлацията там и то отчитайки че си добиват петрол!!
10:28 30.05.2026
81 КАК Е КРЕТ....ЕН
До коментар #72 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":ИМАШ ЛИ ЕВРАЦИ
НЯМАШ
АМА ИМАШ Ф16
И УКРАЙНА ТА ПАЗИ
И ЩО ТАКА
АМ ЩОТ СИ КРЕ.....ТЕН
А БОГАТИ КРЕ.....ТЕНИ НЯМА
Коментиран от #83
10:28 30.05.2026
82 Абе Смех
До коментар #78 от "ООрана държава":На изборите имаше едни дето искаха извън НАТО и като ги питаш ,ако някой ни нападне какво ,ами сами ще се защитаваме.Е с какво нали не искаш въоръжение.
10:29 30.05.2026
83 Ти си заголи
До коментар #81 от "КАК Е КРЕТ....ЕН":Ауспуха и чакай асвабадители,Лешпер.
Коментиран от #88
10:30 30.05.2026
84 АЗ МОА ДА ОДЯ
До коментар #79 от "Ти си ходи":ДЕТ СИ ЩА
А ТИ ЩА ПЪРЖИШ СКУМРИЯ НА ТЕРАСАТА В ОБЕЛЯ
Коментиран от #86, #89
10:30 30.05.2026
85 Тихо бе
До коментар #75 от "ежко":Глу пи сла ве ти ли ди.
10:31 30.05.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 МДАМ
До коментар #60 от "Факт":Радев ни знае какво са Авгиеви обори, ни може сам да си изпере зелените чорапи. Ще фалира страната за две години това недоразумение, но щом избирателите са слепи, едноокият ще е цар...
Коментиран от #91
10:32 30.05.2026
88 ЯСНО НЯМАШ ЕВРАЦИ
До коментар #83 от "Ти си заголи":А ЯВНО И АУСПУХА ТИ Е РАЗДРЪНКАН ЩОМ СЕ ЗАНИМАВАШ С МОЯ
БЪРЗОТО КРЕДИТЧЕ КАК Е
РАСТЕ ЛИ
Коментиран от #90
10:33 30.05.2026
89 Ти върни
До коментар #84 от "АЗ МОА ДА ОДЯ":БГ паспорта вземи руски и оди,да те видя къде.И не се грижи за мен живея в къща в Банкя .Чу ли бе Се льо.
Коментиран от #94
10:33 30.05.2026
90 Смешна Чи ки йо
До коментар #88 от "ЯСНО НЯМАШ ЕВРАЦИ":Първо ходи войник после ми умувай.Д...ба и Чи ки джи и те.
Коментиран от #92
10:35 30.05.2026
91 АМА ТЪЙ АМ
До коментар #87 от "МДАМ":ЧИ КАК
КАТ НЯМА ГУГЛЕНА ЗА СЪВЕТНИК
И КИРЧОКОКОРЧОВЦИ В КОАЛИЦИЯТА
АБЕ ДОДЕ ЛЯТО
ГА ША ПОЧВАТЕ ДА СА ТЪРКАЛЯТЕ ПО ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА
10:36 30.05.2026
92 ОПААА
До коментар #90 от "Смешна Чи ки йо":ТИ ДЕ СЛУЖИ
В КЕЧА ЛИ
И ЕФРЕЙТОРА АСАН НАПРАЙ ЛИ ТЕ МЪЖ
ИЛИ САМО ТА РАЗХЛОПА
10:38 30.05.2026
93 "ВРАГ НА НАРОДА"
До коментар #18 от "ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!":ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
Коментиран от #98, #99
10:40 30.05.2026
94 КЪДЕ БЕ
До коментар #89 от "Ти върни":В ОНЯ КИРПИЧЕНИЯ ОБОР
ДО СМЕТИЩЕТО ЛИ
ИЛИ В БУДКАТА НА ПАЗАЧА
АЙДЕ ОТИВАЙ ДА СЪБИРАШ КУЧЕШКИТЕ Л....НА ПО РАЙГРАСА ДАН ГИ НАСТЪПИ ГОСПОЖАТА
Коментиран от #97
10:41 30.05.2026
95 Така де
10:44 30.05.2026
96 Мила
10:48 30.05.2026
97 Измий си
До коментар #94 от "КЪДЕ БЕ":Ауспуха и ще ти кажа къде.Ти къде си бе Селинджър.
10:49 30.05.2026
98 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #93 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
10:50 30.05.2026
99 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #93 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
10:51 30.05.2026
100 Радев
11:06 30.05.2026
101 дондьо 2026
да плашат българина с измислени "чакълъци"!
язък че гласуваха толкова!
11:07 30.05.2026