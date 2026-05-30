Financial Times: Увеличените заплати, парите за пенсии и военните разходи вкараха България в свръхдефицит, ЕК я наказва

30 Май, 2026 09:15, обновена 30 Май, 2026 09:30

Лошото управление на икономиката и ендемичната корупция доведоха до големи протести, които скъсиха мандата на предишното правителство

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България ще бъде наказана следващата седмица за нарушаване на бюджетните правила само месеци след присъединяването си към еврозоната, което ще постави правителството на премиера Румен Радев на път към сблъсък с Брюксел, пише Financial Times.

Според официални лица Европейската комисия ще постави София под т. нар. процедура за свръхдефицит, тъй като годишният ѝ дефицит се е увеличил до 3,5% миналата година, надхвърляйки прага от 3% за еврозоната.

Стъпката, която е съпроводена със стагнация на пазара и потенциално по-високи разходи по заеми, се очаква да повиши напрежението при Радев, който преди това беше президент и става все по-критичен към ЕС и САЩ, откакто дойде на власт през април с проруска платформа.

Дефицитът на България ще се увеличи още повече през следващите години, до 4,1% догодина и 4,3% през 2027 г., според последната прогноза на Комисията.

„Тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Балонът се спука“, каза Радев на заседание на правителството в петък. „Това е резултат от тежкото наследство, което получихме“

Десет други страни са под подобна процедура, включително Италия и Франция.

Рим се опита да намали бюджетния си дефицит „под 3%“ миналата година – изискване за излизане от процедурата – но не успя да го постигне, което е неуспех за премиера Джорджа Мелони преди изборите догодина. Малта, която намали прекомерния си дефицит до 2,2% миналата година, ще излезе от процедурата.

Други държави с дефицити, очаквани да надхвърлят 3% – включително Германия – няма да попаднат в процедура за прекомерен дефицит тази година, благодарение на клауза, която освобождава от определени разходи, свързани с отбраната.

България се присъедини към еврозоната през януари, слагайки край на дългогодишни усилия, повтарящи се политически кризи и дезинформационна кампания от прокремълски политици, противопоставящи се на приемането на единната валута от София.

Един от критериите за присъединяване към еврозоната е спазването на фискалните правила на ЕС, включително прага на дефицита от 3% и нивата на дълга под 60% от БВП.

България отговаряше на условията до миналата година, когато увеличенията на заплатите, разходите за пенсии и военните разходи притиснаха бюджета, докато амбициозните цели за данъчни приходи не бяха постигнати.

Лошото управление на икономиката и ендемичната корупция доведоха до големи протести, които скъсиха мандата на предишното правителство, водено от центристко-дясноцентристката, проевропейска партия на бившия премиер Бойко Борисов. Радев спечели широка политическа подкрепа, обещавайки да сложи край на корупцията.

Бившият генерал от военновъздушните сили има пълно мнозинство в парламента, но политическата му линия се възприема като рискова. Той се нуждае от подкрепата на прозападните партии, за да изпълни обещаната си антикорупционна програма.

Асен Василев, бивш финансов министър и сега депутат от либералната партия ППДБ, най-вероятният партньор на Радев в реформите, нарече предишната фискална практика „абсолютно отвъд всякаква логика“. Той каза, че правителството трябва да се върне към предписания от ЕС фискален дефицит от 3% още през 2026 г.

„Процедурата ще бъде прекратена и няма да има последствия за България, ако тази година сме добре“, каза Василев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    65 10 Отговор
    Откраднаха ни 80 млрд валутен фонд и ни се подиграват .Щом ще ни управлява ЕЦБ значи парламента и правителството могат да се разпуснат.

    Коментиран от #6, #7

    09:31 30.05.2026

  • 2 Шопо

    61 10 Отговор
    ЕС се управлява от сбирщина корумпирани политици, този съюз е обречен на разпадане.
    Нато в лицето на САЩ действат като терористична организация.
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #62, #63, #69

    09:34 30.05.2026

  • 3 Пенчо

    59 3 Отговор
    Ами намалете си заплатите, спрете да харчите пари за пушки, които подарявате!

    09:35 30.05.2026

  • 4 име

    52 7 Отговор
    Хасан василев теглеше кредити да вдига заплатите на полицаите. Питайте го къде отидоха милиардите. Питайте ПП-ДБ що тогава си траеха.

    09:36 30.05.2026

  • 5 Мурка

    51 1 Отговор
    виж: Тъмният драгалевски СУБЕКТ НАПРАВИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО "ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО" направи ПРОКУРАТУРАТА МВР ДАНЪЧНИТЕ "ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА "--И евритинг би ОК

    09:36 30.05.2026

  • 6 радеффф

    16 29 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    избрахте ли ме мамини гугутки,да!сега ще ви правя на шебеци,колкото си искам!

    09:36 30.05.2026

  • 7 Стига лъга

    6 33 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никой нищо не ни е откраднал.

    Коментиран от #39

    09:37 30.05.2026

  • 8 Сталин

    58 5 Отговор
    Само си представете мащабите на криминалната хунта на Тиквата, всичко е ограбено, в трезора на държавата няма и една счупена стотинка,а само сметки за милиарди да се плащат , Пилота ако е по умен да арестува Тиквата Прасето и Простокирчовците и да им отнеме чекмеджето с пачки и кюлчета и имотите в Дубай, Кипър и Канада

    09:37 30.05.2026

  • 9 Тома

    51 9 Отговор
    Сега да покажат всички подлоги които месеци хвалиха еврото и еврозоната по телевизиите колко предимства ще имаме.А сега ще започнем да плащаме глоби за което е била целта.Къде е банкянския н.ерез

    Коментиран от #42, #59

    09:40 30.05.2026

  • 10 Сталин

    51 3 Отговор
    След царуването на Тиквата и Прасето,все едно чумата е минала през България,всичко е ограбено и разрушено

    Коментиран от #25, #38

    09:40 30.05.2026

  • 11 Тъпаци

    10 16 Отговор
    Защо Радев не пусна референдума,ако е ръка ще го приземим и него,долна Европа плач.

    09:40 30.05.2026

  • 12 ОБРЯЗАН КОПЕЙ

    13 38 Отговор
    Аз съм българче (копейче)

    Аз съм българче и силна
    майка мене е родила;
    но копейка станах злобна
    и Русия е по-мила.

    Аз съм българче. Обичам
    нашите планини зелени,
    но по-свидни са и мили
    руските блата за мене.

    Аз съм българче свободно,
    в край свободен аз живея,
    но за руските окови
    аз мечтая и копнея.

    Аз съм българче и расна
    в дни велики, в славно време,
    син съм на земя прекрасна,
    но за нея не ми дреме

    Коментиран от #22, #23, #70

    09:40 30.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Връщаме лева, връщаме Валутния борд,

    28 13 Отговор
    излизаме от еС и решаваме всичките си икономически и военни проблеми с урсулите и каите в Брюксел.

    Така както направи Великобритания.

    еС е раково заболяване, също като нАТО, поробили са ни и ни водят към политическо, икономическо и военно поражение, разпад и пълно унищожение на близо 1400 годишната ни държава България.

    Коментиран от #16, #20, #80

    09:41 30.05.2026

  • 15 Пешо

    17 9 Отговор
    Чорапа такъв мерак имаше да управлява.А ква стана тя.Заложени мини навсякъде.

    09:41 30.05.2026

  • 16 Не пиши глупости

    7 16 Отговор

    До коментар #14 от "Връщаме лева, връщаме Валутния борд,":

    По добре се връщай в матушката.

    09:43 30.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    6 19 Отговор
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #93

    09:44 30.05.2026

  • 19 "Увеличените Пеннсии" !Направо !Удариха

    19 4 Отговор
    Направо !

    Удариха Тавана !

    Не можеш фда си Платиш !

    Дори Тока !

    Файненшал ФалШ !

    Коментиран от #43

    09:45 30.05.2026

  • 20 Я питай хилядите българи

    4 17 Отговор

    До коментар #14 от "Връщаме лева, връщаме Валутния борд,":

    Връщащи се от Великобритания колко хубаво е станало след излизането от ЕС.Връщаме Валутния борд,това е лекарство за бананови републики такава ли искаш да си.

    Коментиран от #75

    09:45 30.05.2026

  • 21 Оставка !!!

    15 26 Отговор
    Румене, за няма и месец докара държавата до фалит !!! ОСТАВКА !!!

    Коментиран от #45

    09:46 30.05.2026

  • 22 Сталин

    22 7 Отговор

    До коментар #12 от "ОБРЯЗАН КОПЕЙ":

    Ей тъпанар ,не си показвай тук психичните заболявания

    Коментиран от #28

    09:47 30.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    6 14 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    09:48 30.05.2026

  • 25 Ей много си

    7 13 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Късопаметен,комунистите 2пъти фалираха държавата след 1990г.Не всичко почва от Бойко мойто момче.

    Коментиран от #35

    09:48 30.05.2026

  • 26 стоян

    19 1 Отговор
    Този свръх дефицит го прави държавата и то за заплати на държавни търтеи които ние работещите в частния сектор храним - заплатите на държавните търтеи станаха по големи от на тия работещите които произвеждат продукти защото в частния сектор има огромна конкуренция която не позволява да се повишават заплатите без да имаш печалба и да плащаш големи заплати

    Коментиран от #73

    09:48 30.05.2026

  • 27 За всичко

    22 3 Отговор
    За виновни двете прасета. Незабавно да бъдат арестувани, а администрацията, която те раздуха и й вдигнаха заплатите да бъде съкратена с 20%,. Освободените хора ще могат да работят на много места където в момента се внасят джангатайци.

    Коментиран от #31, #37

    09:49 30.05.2026

  • 28 Ей Сталинчо

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Чърчил съм ще ти го намаам до картофите.Тъпопитек.

    Коментиран от #33

    09:49 30.05.2026

  • 29 на мунчо

    8 9 Отговор
    му спряха кинтите от ЕС и сега се чуди как да пусне по пързалката джензитата, който го избраха. Купете си пукакнки. Цирка започва:)

    09:50 30.05.2026

  • 30 Дориана

    22 5 Отговор
    Борисов да не се крие той и ГЕРБ трябва да понесат пълната отговорност за Свръх дефицита на България. Повишиха в пъти заплатите на полицаи, учители и администрация с популистка цел да ги завладеят с цел политическо оцеляване.Не успяха, сринаха се , сринаха и България.Точно Теменужка Петкова и Делян Добрев направиха възмажно най- лошия бюджет за България ,което доведе до революция в България и чужбина. Скриха умишлено реалния дефицит за да вкарат България насила без референдум от народа в Еврозоната.. Причиниха безпрецедентна ежедневна инфлация с цени нагоре за всичко Не можаха да овладеят инфлацията, теглиха заеми като за Световно и сега има наглостта да продължава типично по Герберски да обвинява другите.

    09:50 30.05.2026

  • 31 Ти кое не си разбрал

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "За всичко":

    Работят чужденци ,защото българи не искат за тия заплати.Анадъмо.

    09:51 30.05.2026

  • 32 Атина Палада

    5 5 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    09:51 30.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Стига с тия комунисти де

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ей много си":

    Този наратив на Пи Ар Севи Бойко вървеше преди 10-12г, а накрая се оказа, че Бойко освен комунист е и патологичен лъжец, измамник и крадец. Единственото, което го отличава от Путин е, че не е станал убиец в такива мащаби.

    09:53 30.05.2026

  • 36 Оди у Русиа

    5 8 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Там са по-богати.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    09:54 30.05.2026

  • 37 Мисията невъзможна

    11 3 Отговор

    До коментар #27 от "За всичко":

    Не може да накараш паразити свикнали на държавна хранилка да работят.

    09:54 30.05.2026

  • 38 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Никой не граби повече от нас
    От приватизацията, та до днес

    09:55 30.05.2026

  • 39 Така е, просто

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Стига лъга":

    ни ги взеха.

    09:56 30.05.2026

  • 40 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Поправям се:

    "клубът на богатите"

    09:56 30.05.2026

  • 41 Анонимен

    13 0 Отговор
    Толкова години минаха, а все още не се намира някой, който да махне пенсионерите от МВР и да спре хората в съдебната власт да стават милионери от заплати. Голямо хранене беше, голямо чудо, все едно други хора няма в тази държава, те са най-нуждаещите се. Един чиновник ни излиза около 5 милиона до пенсионирането си, слес това още 20г с таван на пенсията, което са още около един милион. Как да има пари за нещо друго?

    09:56 30.05.2026

  • 42 руснако

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    ползата е, че няма да можете да крадете вече от българите. Пътят ви към блатото е еднопосочен.

    09:56 30.05.2026

  • 43 Ново пет

    0 9 Отговор

    До коментар #19 от ""Увеличените Пеннсии" !Направо !Удариха":

    Да режат пенсиите наполовина.

    09:57 30.05.2026

  • 44 В Хес

    10 2 Отговор
    Българи-юнаци балканци бедняци. С най лошите пътища в полуострова. Хайдуци на народа си, но в парламента. Голям резил 3 месеца с еврото и ще го фалират държавата.

    09:57 30.05.2026

  • 45 Дориана

    15 6 Отговор

    До коментар #21 от "Оставка !!!":

    Много тъп и глупав коментар. Точно по времето на управлението на Борисов коалиция Магнитски създадоха Свръх дефицита в България въпреки че Радев и Асен Василев ги предупреждаваха. Скриха умишлено реалния дефицит за да вкарат насила България в Еврозоната без тя да е подготвена и без Референдум от Народа. Сега Борисов ГЕРБ трябва да понесат цялата отговорност. А, Румен Радев и неговата партия ще управляват пълен мандат самостоятелно както поиска народа.

    Коментиран от #47

    09:58 30.05.2026

  • 46 Грийн сок

    12 1 Отговор
    Всички без РР са виновни.
    Той ама изобщо не е бил в упралението 9г.

    09:59 30.05.2026

  • 47 Къш на !

    10 12 Отговор

    До коментар #45 от "Дориана":

    Радев е рашистка подлога и осем да слугува на Кремъл нищо друго няма да свърши !

    Коментиран от #66

    10:01 30.05.2026

  • 48 Васил

    10 0 Отговор
    Имаме свръх дефицит ама не намалява държавният сектор раздават си високи заплати и бонуси до кога????

    10:02 30.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Механик

    13 8 Отговор
    До кога ще търпиш, народе? До кога ще ИМ вярваш?
    Вкараха ни в ЕС с фалшив доклад по дефицита и то под заръката на същия тоя ЕС. И защо? За да ни оберат до последно, а после и да ни накажат, че сме бедни.
    Къде са ония дето тръбяха как ще потекат реки от мед и масло, веднага щом влезем в "клуба на богатите"?
    п.п.
    Бас държа, че дори сега 80% от четящите мнението ми ще ми сложат минус и ще ме нарекат "копейка". А нещастието ни ще го оправдаят със слънчевото изригване, марсианските набези и какво ли не още. Просто не искат да си отворят очите, да видят истината и да си признаят "Бях шиле".

    Коментиран от #57, #74, #76

    10:04 30.05.2026

  • 51 Оги

    13 0 Отговор
    Освен да увеличим заплатите в МВР с още 50 %, а? На депутати, министри, прокурори, съдии, администрации на знайни и незнайни агенции с по 10 000 евро чисти на месец също може. Малко са им.

    10:05 30.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 нннн

    12 1 Отговор
    Пропускат кражбите на наши и чужди дерибеи; милиардите, които изтичат по един или друг начин. В заплатите и пенсиите е причината, а не в концесията от 1% за златото, примерно.

    10:06 30.05.2026

  • 54 Генерал

    10 2 Отговор
    Радев много добре е знаел, че онези му оставят разграбена и фалирала държава. Ще мачка яко.

    Коментиран от #65, #67

    10:08 30.05.2026

  • 55 Щом като

    9 3 Отговор
    миналата година дефицита се е увеличил до 3.5%, а ни лъгаха че е под/3%, за да ни вкарат в еврозоната, Радев трябва незабавно да вкара в пангото цялото предишно правителство. Обаче това трябва да стане, както стана с Иванчева - всички с прангите пред Народното събрание. В противен случай рейтинга му ще се срине, а той ще продъшжава да хленчи колко били лоши предишните и всичко ще си върви по старому.

    Коментиран от #68

    10:08 30.05.2026

  • 56 Кравари

    11 5 Отговор
    гад ни. Заради увеличената военна помощ за Покрайна и купуването на американско оръжие България затъва финансово. Това е истината !

    10:08 30.05.2026

  • 57 Т Живков

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Границите са отворени.

    10:08 30.05.2026

  • 58 дядо поп

    12 3 Отговор
    Ами същата тази комисия къде беше когато под тяхна диктовка нашите лъжеха за инфлацията а те се правеха , че ни вярват докато ни вземаха паричките и ни набутаха еврото. Набутаха ни и в света на богатите , с най ниски доходи и най високи цени на стоки от първа необходимост. Сега пък на всичкото отгоре ще ни наказват.

    10:08 30.05.2026

  • 59 Оги

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Така е, Томчо, иначе можеше да си раздаваме кинти колкото си искаме и да си трупаме дългове колкото си искаме и никой нищо не можеше да ни каже, нали? Яко, а сега заради еврото ни мрънкат, а? А нещо че бяхме преди във валутен борд чувал ли си?

    10:09 30.05.2026

  • 60 Факт

    10 4 Отговор
    Свинете ни набутаха с фалшиви данни в Еврозоната,сега Радев ще чисти авгиевите обори.

    Коментиран от #87

    10:09 30.05.2026

  • 61 Квадрат 13

    9 5 Отговор
    Лицемери. Къде гледаше Европейската комисия при влизането ни в еврозоната. Просто така им беше удобно. А сега естествено им трябват финансови средства за продължаване на войната в Украйна.

    10:10 30.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ганю

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    референдум И за Лева Геле, и за Лева
    и да одат да се перат у
    га
    зо

    10:11 30.05.2026

  • 64 Какво нахалство

    6 3 Отговор
    от страна на англосаксонците към българите

    10:12 30.05.2026

  • 65 Всичко

    5 2 Отговор

    До коментар #54 от "Генерал":

    зависи от урсулите.

    10:12 30.05.2026

  • 66 Дориана

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "Къш на !":

    Голям ужас изпитват съюзниците и помагачите на корумпирания модел модел Борисов .- Пеевски. Свиквайте с мисълта, че корупцията и мафията в България ще бъдат смачкани и унищожени. Започна чистката от корумпирани и зависими хора, които бяха използвани за прикриване на корупционните сделки. Колелото на историята се върти напред.

    10:12 30.05.2026

  • 67 ганю

    7 1 Отговор

    До коментар #54 от "Генерал":

    управляващите бивши
    БСП,Герп,ПП-Дб,итн,дпс всички са за
    л
    и
    н
    ч
    и с по едно въже на врата и на някой клон
    да ги изкълват гаргите до обяд

    10:14 30.05.2026

  • 68 Аз бих

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Щом като":

    предложил чилийския вариант, ама стадиона ни е малък, а пък и ще ревнат че не е демократично щото демократично може само да се граби , но не и да се носи отговорност.

    10:17 30.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 обрязан центак

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "ОБРЯЗАН КОПЕЙ":

    Аз съм българче

    Аз съм българче и силна
    майка мене е родила;
    но центак станах злобен
    и еуропа е по-мила.

    Аз съм българче. Обичам
    нашите планини зелени,
    но по-свидни са и мили
    евро гюветата за мене.

    Аз съм българче свободно,
    в край свободен аз живея,
    но за сащисаните окови
    аз мечтая и копнея.

    Аз съм българче и расна
    в дни велики, в славно време,
    син съм на земя прекрасна,
    но за нея не ми дреме

    10:18 30.05.2026

  • 71 два на два без прозорец

    4 2 Отговор
    Борисов в панделата до живот!

    10:19 30.05.2026

  • 72 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    9 3 Отговор
    кРадев управлява България 2 години напълно самостоятелно и НЕ направи нищо за България !
    Да припомним, че предложения бюджет на Гълъб-а и сегашната му заместничка за 2024 г. беше с 6.9% дефицит и беше "единствения възможен" (колко познато - по данчо ментата). Дефицита за 2024 г. беше 2,2% с бюджета на Асен Василев.
    Доказани некадърници ни управляват в момента, така е освен нова виденова зима, нищо друго не може да се очаква от тези съветски другарЕ .

    Коментиран от #81

    10:20 30.05.2026

  • 73 държаен тартей

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "стоян":

    отвапяй остичка ща хратя с нечерята

    10:20 30.05.2026

  • 74 Тва е

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Еми заблуден си.Явно си с промит мозък.

    10:22 30.05.2026

  • 75 ежко

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Я питай хилядите българи":

    Че ти за какво се имаш бе!Осъзнай,че сме точно бананова република!

    Коментиран от #85

    10:22 30.05.2026

  • 76 Бъркаш

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Беше казано, че който няма левове, логично е да няма и €.
    Никой не е обещавал на тъpтей, ч някой ще им даде.

    10:23 30.05.2026

  • 77 Бухтичка

    0 0 Отговор
    Свръхдефицитът дайде от мйрзел, не от друго. Но, не е и далеч и момента, кога ще стане обратното и да гледате как тая комисия ще изпадне като недоносено кенгурче от майка си 😀

    10:26 30.05.2026

  • 78 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Веднага да се намалят военните разходи, няма да слугуваме на чужди интереси

    Коментиран от #82

    10:26 30.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Я цитирай

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Връщаме лева, връщаме Валутния борд,":

    Как точно се подобри икономиката на Англия след като излезна от ЕС?! Как е инфлацията там и то отчитайки че си добиват петрол!!

    10:28 30.05.2026

  • 81 КАК Е КРЕТ....ЕН

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    ИМАШ ЛИ ЕВРАЦИ
    НЯМАШ
    АМА ИМАШ Ф16
    И УКРАЙНА ТА ПАЗИ
    И ЩО ТАКА
    АМ ЩОТ СИ КРЕ.....ТЕН
    А БОГАТИ КРЕ.....ТЕНИ НЯМА

    Коментиран от #83

    10:28 30.05.2026

  • 82 Абе Смех

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "ООрана държава":

    На изборите имаше едни дето искаха извън НАТО и като ги питаш ,ако някой ни нападне какво ,ами сами ще се защитаваме.Е с какво нали не искаш въоръжение.

    10:29 30.05.2026

  • 83 Ти си заголи

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "КАК Е КРЕТ....ЕН":

    Ауспуха и чакай асвабадители,Лешпер.

    Коментиран от #88

    10:30 30.05.2026

  • 84 АЗ МОА ДА ОДЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ти си ходи":

    ДЕТ СИ ЩА
    А ТИ ЩА ПЪРЖИШ СКУМРИЯ НА ТЕРАСАТА В ОБЕЛЯ

    Коментиран от #86, #89

    10:30 30.05.2026

  • 85 Тихо бе

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "ежко":

    Глу пи сла ве ти ли ди.

    10:31 30.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 МДАМ

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Факт":

    Радев ни знае какво са Авгиеви обори, ни може сам да си изпере зелените чорапи. Ще фалира страната за две години това недоразумение, но щом избирателите са слепи, едноокият ще е цар...

    Коментиран от #91

    10:32 30.05.2026

  • 88 ЯСНО НЯМАШ ЕВРАЦИ

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ти си заголи":

    А ЯВНО И АУСПУХА ТИ Е РАЗДРЪНКАН ЩОМ СЕ ЗАНИМАВАШ С МОЯ
    БЪРЗОТО КРЕДИТЧЕ КАК Е
    РАСТЕ ЛИ

    Коментиран от #90

    10:33 30.05.2026

  • 89 Ти върни

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "АЗ МОА ДА ОДЯ":

    БГ паспорта вземи руски и оди,да те видя къде.И не се грижи за мен живея в къща в Банкя .Чу ли бе Се льо.

    Коментиран от #94

    10:33 30.05.2026

  • 90 Смешна Чи ки йо

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "ЯСНО НЯМАШ ЕВРАЦИ":

    Първо ходи войник после ми умувай.Д...ба и Чи ки джи и те.

    Коментиран от #92

    10:35 30.05.2026

  • 91 АМА ТЪЙ АМ

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "МДАМ":

    ЧИ КАК
    КАТ НЯМА ГУГЛЕНА ЗА СЪВЕТНИК
    И КИРЧОКОКОРЧОВЦИ В КОАЛИЦИЯТА
    АБЕ ДОДЕ ЛЯТО
    ГА ША ПОЧВАТЕ ДА СА ТЪРКАЛЯТЕ ПО ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА

    10:36 30.05.2026

  • 92 ОПААА

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Смешна Чи ки йо":

    ТИ ДЕ СЛУЖИ
    В КЕЧА ЛИ
    И ЕФРЕЙТОРА АСАН НАПРАЙ ЛИ ТЕ МЪЖ
    ИЛИ САМО ТА РАЗХЛОПА

    10:38 30.05.2026

  • 93 "ВРАГ НА НАРОДА"

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    Коментиран от #98, #99

    10:40 30.05.2026

  • 94 КЪДЕ БЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Ти върни":

    В ОНЯ КИРПИЧЕНИЯ ОБОР
    ДО СМЕТИЩЕТО ЛИ
    ИЛИ В БУДКАТА НА ПАЗАЧА
    АЙДЕ ОТИВАЙ ДА СЪБИРАШ КУЧЕШКИТЕ Л....НА ПО РАЙГРАСА ДАН ГИ НАСТЪПИ ГОСПОЖАТА

    Коментиран от #97

    10:41 30.05.2026

  • 95 Така де

    0 0 Отговор
    ТИМ мандатоносител на Радев.

    10:44 30.05.2026

  • 96 Мила

    3 0 Отговор
    Намалете си заплатите както и на полицаите,плащайте си осигуровките и няма да има дефицит,спрете да крадете,пенсионерите не са ви виновни.

    10:48 30.05.2026

  • 97 Измий си

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "КЪДЕ БЕ":

    Ауспуха и ще ти кажа къде.Ти къде си бе Селинджър.

    10:49 30.05.2026

  • 98 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    10:50 30.05.2026

  • 99 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    10:51 30.05.2026

  • 100 Радев

    0 0 Отговор
    спря голямата лапачка и корумпетата яко реват. Това е само началото. После ще ги кани на мазно кафе в прокуратурата и следствието. А там положението е сериозно. Те си го знаят. Ниските топки, които бяха на ниво изпълнители много ще вият.

    11:06 30.05.2026

  • 101 дондьо 2026

    0 0 Отговор
    онзи ден дойдоха и почнаха
    да плашат българина с измислени "чакълъци"!
    язък че гласуваха толкова!

    11:07 30.05.2026