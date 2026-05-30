Financial Times: Увеличените заплати, парите за пенсии и военните разходи вкараха България в свръхдефицит, ЕК я наказва

България ще бъде наказана следващата седмица за нарушаване на бюджетните правила само месеци след присъединяването си към еврозоната, което ще постави правителството на премиера Румен Радев на път към сблъсък с Брюксел, пише Financial Times.



Според официални лица Европейската комисия ще постави София под т. нар. процедура за свръхдефицит, тъй като годишният ѝ дефицит се е увеличил до 3,5% миналата година, надхвърляйки прага от 3% за еврозоната.



Стъпката, която е съпроводена със стагнация на пазара и потенциално по-високи разходи по заеми, се очаква да повиши напрежението при Радев, който преди това беше президент и става все по-критичен към ЕС и САЩ, откакто дойде на власт през април с проруска платформа.



Дефицитът на България ще се увеличи още повече през следващите години, до 4,1% догодина и 4,3% през 2027 г., според последната прогноза на Комисията.



„Тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Балонът се спука“, каза Радев на заседание на правителството в петък. „Това е резултат от тежкото наследство, което получихме“



Десет други страни са под подобна процедура, включително Италия и Франция.



Рим се опита да намали бюджетния си дефицит „под 3%“ миналата година – изискване за излизане от процедурата – но не успя да го постигне, което е неуспех за премиера Джорджа Мелони преди изборите догодина. Малта, която намали прекомерния си дефицит до 2,2% миналата година, ще излезе от процедурата.



Други държави с дефицити, очаквани да надхвърлят 3% – включително Германия – няма да попаднат в процедура за прекомерен дефицит тази година, благодарение на клауза, която освобождава от определени разходи, свързани с отбраната.



България се присъедини към еврозоната през януари, слагайки край на дългогодишни усилия, повтарящи се политически кризи и дезинформационна кампания от прокремълски политици, противопоставящи се на приемането на единната валута от София.



Един от критериите за присъединяване към еврозоната е спазването на фискалните правила на ЕС, включително прага на дефицита от 3% и нивата на дълга под 60% от БВП.



България отговаряше на условията до миналата година, когато увеличенията на заплатите, разходите за пенсии и военните разходи притиснаха бюджета, докато амбициозните цели за данъчни приходи не бяха постигнати.



Лошото управление на икономиката и ендемичната корупция доведоха до големи протести, които скъсиха мандата на предишното правителство, водено от центристко-дясноцентристката, проевропейска партия на бившия премиер Бойко Борисов. Радев спечели широка политическа подкрепа, обещавайки да сложи край на корупцията.



Бившият генерал от военновъздушните сили има пълно мнозинство в парламента, но политическата му линия се възприема като рискова. Той се нуждае от подкрепата на прозападните партии, за да изпълни обещаната си антикорупционна програма.



Асен Василев, бивш финансов министър и сега депутат от либералната партия ППДБ, най-вероятният партньор на Радев в реформите, нарече предишната фискална практика „абсолютно отвъд всякаква логика“. Той каза, че правителството трябва да се върне към предписания от ЕС фискален дефицит от 3% още през 2026 г.



„Процедурата ще бъде прекратена и няма да има последствия за България, ако тази година сме добре“, каза Василев.

