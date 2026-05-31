Мадалина Геня, бившата на Григор Димитров, пристигна в София за първи път заради Оливър Стоун

Румънската актриса и модел Мадалина Геня пристигна в София за първи път. Тя е позната у нас и като бившата приятелка на най-успешния български тенисист Григор Димитров. По време на тяхната връзка спортистът не успя да доведе красавицата в родината си. Сега това се случи благодарение на професионален ангажимент. Мадалина е част от екипа на емблематичния американски режисьор Оливър Стоун, пише paragraf.bg.

Оливър Стоун снима своя нов филм „Бели лъжи“ в българската столица. Режисьорът е носител на три награди „Оскар“ и е легенда в световното кино. Фоторепортери заснеха Стоун и Геня пред столичен хотел. Те се отправиха на вечеря заедно с останалите членове на екипа. Оливър Стоун от днес до края на седмицата снима в София “Бели лъжи”, като работата на терен вече започна.

В продукцията участва и друго голямо име от Холивуд – Джош Хартнет. Актьорът е известен с ролите си в хитове като „Опенхаймер“ и „Пърл Харбър“. Джош Хартнет се завръща в София след пауза от 21 години. През 2005 г. той снима тук лентата „Черната далия“ заедно със Скарлет Йохансон. В новия проект на Стоун Хартнет влиза в образа на Джак Фрийман. Неговият герой е дете на разведени родители. Той повтаря грешките на баща си и майка си в своя собствен брак.

Сценарият на „Бели лъжи“ е написан лично от Оливър Стоун. Холивудската легенда се завръща в България след 20-годишно отсъствие. През 2005 г. той посети страната ни само за оглед на киноцентър „Бояна“. Тогава той проучваше условията за бъдещи снимки. Сега София официално стана декор за неговата нова история.

Мадалина Геня посещава България за първи път в живота си. През 2023 г. тя и Григор Димитров бяха една от най-обсъжданите светски двойки. Румънската актриса често присъстваше в ложата на тенисиста по време на престижни турнири. Въпреки това тя така и не намери време да посети България. Двамата се разделиха в края на същата година. Геня обясни раздялата с натоварените графици и на двамата. Тя подчерта, че са запазили взаимно уважение и добри отношения.

Преди връзката си с Григор, Мадалина беше свързвана с Леонардо ди Каприо и Джерард Бътлър. Сега животът на българския тенисист отново е под светлините на прожекторите. Феновете се питат дали да чакаме скоро годеж на Григор и Ейса, след като бяха забелязани заедно.

Мадалина Геня изглежда впечатляващо по време на престоя си в София. Тя е известна със своята красота и успешна кариера като модел и актриса. Престоят ѝ тук е свързан изцяло с работата по филма на Оливър Стоун. Екипът се радва на голям интерес от страна на местните медии и почитатели на киното.