Новини
Любопитно »
Мадалина Геня, бившата на Григор Димитров, пристигна в София за първи път заради Оливър Стоун

Мадалина Геня, бившата на Григор Димитров, пристигна в София за първи път заради Оливър Стоун

31 Май, 2026 08:16 3 919 22

  • мадалина геня-
  • григор димитров-
  • оливър стоун-
  • филм-
  • софия-
  • бели лъжи-
  • джош хартнет

Оливър Стоун снима своя нов филм „Бели лъжи“ в българската столица

Мадалина Геня, бившата на Григор Димитров, пристигна в София за първи път заради Оливър Стоун - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Румънската актриса и модел Мадалина Геня пристигна в София за първи път. Тя е позната у нас и като бившата приятелка на най-успешния български тенисист Григор Димитров. По време на тяхната връзка спортистът не успя да доведе красавицата в родината си. Сега това се случи благодарение на професионален ангажимент. Мадалина е част от екипа на емблематичния американски режисьор Оливър Стоун, пише paragraf.bg.

Оливър Стоун снима своя нов филм „Бели лъжи“ в българската столица. Режисьорът е носител на три награди „Оскар“ и е легенда в световното кино. Фоторепортери заснеха Стоун и Геня пред столичен хотел. Те се отправиха на вечеря заедно с останалите членове на екипа. Оливър Стоун от днес до края на седмицата снима в София “Бели лъжи”, като работата на терен вече започна.

В продукцията участва и друго голямо име от Холивуд – Джош Хартнет. Актьорът е известен с ролите си в хитове като „Опенхаймер“ и „Пърл Харбър“. Джош Хартнет се завръща в София след пауза от 21 години. През 2005 г. той снима тук лентата „Черната далия“ заедно със Скарлет Йохансон. В новия проект на Стоун Хартнет влиза в образа на Джак Фрийман. Неговият герой е дете на разведени родители. Той повтаря грешките на баща си и майка си в своя собствен брак.

Сценарият на „Бели лъжи“ е написан лично от Оливър Стоун. Холивудската легенда се завръща в България след 20-годишно отсъствие. През 2005 г. той посети страната ни само за оглед на киноцентър „Бояна“. Тогава той проучваше условията за бъдещи снимки. Сега София официално стана декор за неговата нова история.

Мадалина Геня посещава България за първи път в живота си. През 2023 г. тя и Григор Димитров бяха една от най-обсъжданите светски двойки. Румънската актриса често присъстваше в ложата на тенисиста по време на престижни турнири. Въпреки това тя така и не намери време да посети България. Двамата се разделиха в края на същата година. Геня обясни раздялата с натоварените графици и на двамата. Тя подчерта, че са запазили взаимно уважение и добри отношения.

Преди връзката си с Григор, Мадалина беше свързвана с Леонардо ди Каприо и Джерард Бътлър. Сега животът на българския тенисист отново е под светлините на прожекторите. Феновете се питат дали да чакаме скоро годеж на Григор и Ейса, след като бяха забелязани заедно.

Мадалина Геня изглежда впечатляващо по време на престоя си в София. Тя е известна със своята красота и успешна кариера като модел и актриса. Престоят ѝ тук е свързан изцяло с работата по филма на Оливър Стоун. Екипът се радва на голям интерес от страна на местните медии и почитатели на киното.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая какво работи, че е известна?

    15 2 Отговор
    тая крава коя е и със какво е известна освен че е смъкала крезздия на някакъв си григор?

    Коментиран от #11

    08:18 31.05.2026

  • 2 глоги

    3 3 Отговор
    Румънската актриса и моделКА- Мадалина Геня пристигна в София за първи път. ТРЯБВА ПО-ЧЕСТО ДА ИДВА. Румъния ни е съседка.

    08:18 31.05.2026

  • 3 Ице

    4 2 Отговор
    Зажадняла е за някой български дедов. Гришка, отскочи свърши работа, не се излагай.

    08:19 31.05.2026

  • 4 файчо

    5 1 Отговор
    Името й е Магдалена Генева. На наш език.

    08:20 31.05.2026

  • 5 Пич

    10 2 Отговор
    Лелее....... много грозна тая бе !!! Защо още твърдите, че е секс бомба ?! Това е толкова изхабено, сякаш е надминало англичанките с по хиляда мъже на веднъж!!!

    08:23 31.05.2026

  • 6 Възмутен

    6 4 Отговор
    Този Димитров със съмнителни успехи в спорта само позори БГ с разюздано сексуално поведение и с постоянни публични сводки как сменя партньорките

    Коментиран от #9

    08:31 31.05.2026

  • 7 в кратце

    5 0 Отговор
    В българската столица са се пръкнали само Бели лъжи. Около 240 в синя зала. Американският режисьор Оливър Стоун е открил този факт.

    Коментиран от #14

    08:34 31.05.2026

  • 8 Езвенете

    5 1 Отговор
    Му ас къто по неубразовън туй дет си е нъправила устъта ми прилича нъ Питкъ, ъ ъко истинскъта Питкъ и йе таквъз гуляма, ша получъ уплах дъ не прупаднъ ду вратъ!

    08:36 31.05.2026

  • 9 Ку-ку

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Възмутен":

    Какво ви е виновен Гришо, че е мъжкар и си избира да тъпче красиви мацки....ако мисирките не му се навират в личния живот и пишат постоянно няма да знаете нищо за него, нали....😅

    08:38 31.05.2026

  • 10 Още един !

    3 1 Отговор
    Екземпляр !

    08:55 31.05.2026

  • 11 Ами ! -------

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "тая какво работи, че е известна?":

    Това Работи !

    08:56 31.05.2026

  • 12 газов инжекцион

    3 0 Отговор
    Неее,ако не се занимаваше с тенис, нямаше да знаем нищо за него. Можеше да знаем,ако беше шеф на ТЕЦ-а в Перник.

    08:56 31.05.2026

  • 13 Възмутен

    3 3 Отговор
    Този Димитров със съмнителни успехи в спорта само позори БГ с разюздано сексуално поведение и с постоянни публични сводки как сменя партньорките

    08:59 31.05.2026

  • 14 То пък !

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    Трябва да си Тъпнар !

    Да неможеш !

    Да Отбележиш !

    Този Факт !

    08:59 31.05.2026

  • 15 МНОГО ТУНИНГ,МНОГО БОЯ

    8 0 Отговор
    А ОТДОЛУ ГНИЛО.

    09:08 31.05.2026

  • 16 На бай ГАНЯ

    3 0 Отговор
    наследница да не е ?!

    09:09 31.05.2026

  • 17 Виж Хората !

    3 1 Отговор
    Какво Направиха !

    С Една Дупка !

    А тия Толкова Дупки Отвориха !

    И Нищо !

    09:10 31.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Григор

    8 1 Отговор
    е грозен развратник, а от този румънски дзвер получих уплах.

    09:12 31.05.2026

  • 20 ван мaaмy

    4 0 Отговор
    Туй нЯщо.... по страшно, и от онуй нЯщо.

    09:15 31.05.2026

  • 21 Яка птичка

    0 0 Отговор
    Много я харесвам!

    09:48 31.05.2026

  • 22 До преди

    0 0 Отговор
    една година копанарката беше хубава. Сега на снимката е като кукерка. БАНГАРАНГА.

    10:26 31.05.2026