Анчелоти каза дали контузеният Неймар ще играе на Мондиал 2026

Неймар няма да бъде заменян в състава на Бразилия за Световно първенство по футбол 2026, въпреки че в момента се възстановява от контузия в прасеца. Информацията беше разпространена от журналиста Фабрицио Романо.

Травмата ще попречи на звездата да тренира пълноценно със съотборниците си по време на подготвителния лагер преди шампионата, но селекционерът Карло Анчелоти категорично отхвърли спекулациите, че ще бъде повикан друг играч на негово място.

"Очакваме Неймар да се завърне в първия мач срещу Мароко или евентуално в следващия“, обявява той.

"Няма да правим промени - избраните играчи са тези и аз не променям плановете си, всички 26 футболисти ще играят на Световното първенство", добави Анчелоти.

Първият двубой на Бразилия на Мондиал 2026 е срещу Мароко на 13 юни. След това „селесао“ ще се изправи срещу Хаити на 19 юни, а последният мач от груповата фаза е срещу Шотландия на 24 юни.