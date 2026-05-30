Интер навлиза в решаваща фаза на преговори за полузащитник на Ливърпул

Интер е готов да ускори преговорите за халфа на Ливърпул Къртис Джоунс, пише “La Gazzetta dello Sport”. Англичанинът се очертава като един от приоритетите на „нерадзурите“ през летния трансферен прозорец, а интересът към него е сериозен и от страна на новия треньор Кристиан Киву.

Според информациите румънският специалист е голям почитател на качествата на Джоунс и го вижда като универсален полузащитник, който може да внесе нов баланс в средата на терена.

Самият футболист също гледа положително на евентуален трансфер в Милано. Договорът му с Ливърпул изтича след една година, а конкуренцията на „Анфийлд“ не му гарантира желаното игрово време. Именно това го кара да обмисля сериозно ново предизвикателство.

Интер вече е представил проекта си на играча, който предпочита офертата на италианския клуб пред тази на Галатасарай.

Засега основната пречка остава финансовото разминаване между двата клуба. Ливърпул настоява за над 30 милиона евро, докато Интер е готов да предложи около 20 милиона.

Въпреки разликата, в Милано остават оптимисти, че сделката може да бъде финализирана. Един от вариантите за компромис е включването на процент от бъдеща продажба на футболиста, което би улеснило постигането на споразумение между двете страни.