Звезда на Милан пожела да напусне клуба

Звездата на Милан Рафаел Леао публично изяви желание да напусне клуба през лятото. Нападателят говори пред португалската телевизия Sport TV.
„Вече дадох всичко, което имам, в Милан. Това е клуб, който ми помогна да израсна много и ме подкрепи в трудните моменти. За щастие, успях да запиша името си в историята му“, каза Леао.
Португалецът е част от "росонерите" от 2019 година насам.
През миналия сезон той вкара 10 гола в 31 мача във всички турнири.
🚨💣 BREAKING: Rafa Leão has decided to LEAVE AC Milan this summer. 🔴⚫️👋🏾— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
“I’m proud as I made history at AC Milan but I want new chapter. I feel ready to play in another league” 👀
“I did my best for Milan, but it’s time to try another challenge”, told @sporttvportugal. pic.twitter.com/qCb2PaKduh
