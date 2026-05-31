Звезда на Милан пожела да напусне клуба

31 Май, 2026 08:28 866 0

Вече дадох всичко, което имам, в Милан

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Звездата на Милан Рафаел Леао публично изяви желание да напусне клуба през лятото. Нападателят говори пред португалската телевизия Sport TV.

„Вече дадох всичко, което имам, в Милан. Това е клуб, който ми помогна да израсна много и ме подкрепи в трудните моменти. За щастие, успях да запиша името си в историята му“, каза Леао.

Португалецът е част от "росонерите" от 2019 година насам.

През миналия сезон той вкара 10 гола в 31 мача във всички турнири.


