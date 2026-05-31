Спортът по ТВ в неделя (31 май)

31 Май, 2026 07:45 898 0

Ето какво може да гледаме днес

08.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2

11.30 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 1

11.50 Мото 3, Гран при на Италия МАХ Спорт 2

12.00 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 2

12.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

13.15 Мото 2, Гран при на Италия МАХ Спорт 2

13.20 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

15.00 Мото GP, Гран при на Италия МАХ Спорт 2

16.00 Швейцария – Кюрасао Диема спорт

16.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

16.30 Хокей на лед, Световно първенство, мач за 3-о място МАХ Спорт 1

17.00 Чехия – Косово Диема спорт 3

17.00 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 21, мъже Евроспорт 1

18.30 Полша – Украйна Диема спорт 2

19.30 Секунда дивисион, комбинирано предаване МАХ Спорт 4

20.00 Баскетбол, Барселона – Валенсия Нова спорт

20.30 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 1

21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Рабат МАХ Спорт 2

21.20 Хокей на лед, Световно първенство, финал МАХ Спорт 1

21.45 Германия – Финландия Диема спорт 3

22.00 Голф: PGA тур, Чарлс Шуаб Челиндж, четвърти ден Евроспорт 2

02.00 Наскар, състезание в Нашвил МАХ Спорт 2

03.00 НХЛ, Монреал – Каролина МАХ Спорт 1

03.00 НБА, Ню Йорк – Кливлънд Диема спорт 3


