Татяна Дончева: Глухи и слепи ли сте, не разбирате ли, че става заграбване на територия във Варна?

Не са само сигналите на партия "Възраждане" за построения квартал във Варна. За да се издаде заповед на директора на ДАНС за експулсиране от България на украински гражданин, значи е имало в ДАНС едни пчелички, по-голяма част в местното ДАНС и в голямото, които са се борили за националната ни сигурност и то в доста несигурна среда, дали началниците ти искат това, което правиш.

Това каза в интервю пред БНР бившият зам.-председател на НС, бивш депутат, юрист и лидер на "Движение 21" Татяна Дончева.

"Деньо Денев е имал материал, за да изгони украински граждани за 20 години. Това означава, че някои пчелички са си свършили работата. За мен по-тревожно е нашето неразбиране, че сме българи и трябва да гледаме случай, в който едни украински граждани, дошли в нашата държава, са ни поставили в ситуация да се чувстваме чужди в собствената си държава. Те са получили контрола на над 100 декара земя в ключови зони в България. Това не е гранична зона да спорим със съседна държава. Това е в сърцето на държавата, където си заградили 100 декара и строили ", коментира Татяна Дончева.

"Глухи и слепи ли сте, не разбирате ли, че става заграбване на територия? Това за мен е най-тревожното", допълни тя.

И призна, че за нея е интересно, какво е правила групировката ТИМ, "защото, за да ги пуснат във Варна, да станат номер 1 в строителството и да правят каквото си искат, ми изглежда свръхсъмнително":

"А сега ТИМ имат подчертано влияние, те са мандатоносители. Защото тяхната партия "Нашият град" е мандатоносителят. Сега може да се казва "Нашата държава" – партията на кричимския кмет."

В РадиоТочка Дончева коментира изказването на посланика на Украйна, както и кой е наредил на Деньо Данев да отмени заповедта. И посочи, че БСП започна от нулата и на Бузлуджа ще се преброят.