Татяна Дончева: Глухи и слепи ли сте, не разбирате ли, че става заграбване на територия във Варна?

30 Май, 2026 09:17 2 883 65

Лидерът на "Движение 21" призна, че за нея  е интересно, какво е правила групировката ТИМ, "защото, за да ги пуснат във Варна, да станат номер 1 в строителството и да правят каквото си искат, ми изглежда свръхсъмнително".

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не са само сигналите на партия "Възраждане" за построения квартал във Варна. За да се издаде заповед на директора на ДАНС за експулсиране от България на украински гражданин, значи е имало в ДАНС едни пчелички, по-голяма част в местното ДАНС и в голямото, които са се борили за националната ни сигурност и то в доста несигурна среда, дали началниците ти искат това, което правиш.

Това каза в интервю пред БНР бившият зам.-председател на НС, бивш депутат, юрист и лидер на "Движение 21" Татяна Дончева.

"Деньо Денев е имал материал, за да изгони украински граждани за 20 години. Това означава, че някои пчелички са си свършили работата. За мен по-тревожно е нашето неразбиране, че сме българи и трябва да гледаме случай, в който едни украински граждани, дошли в нашата държава, са ни поставили в ситуация да се чувстваме чужди в собствената си държава. Те са получили контрола на над 100 декара земя в ключови зони в България. Това не е гранична зона да спорим със съседна държава. Това е в сърцето на държавата, където си заградили 100 декара и строили ", коментира Татяна Дончева.

"Глухи и слепи ли сте, не разбирате ли, че става заграбване на територия? Това за мен е най-тревожното", допълни тя.

И призна, че за нея е интересно, какво е правила групировката ТИМ, "защото, за да ги пуснат във Варна, да станат номер 1 в строителството и да правят каквото си искат, ми изглежда свръхсъмнително":

"А сега ТИМ имат подчертано влияние, те са мандатоносители. Защото тяхната партия "Нашият град" е мандатоносителят. Сега може да се казва "Нашата държава" – партията на кричимския кмет."

В РадиоТочка Дончева коментира изказването на посланика на Украйна, както и кой е наредил на Деньо Данев да отмени заповедта. И посочи, че БСП започна от нулата и на Бузлуджа ще се преброят.


Варна / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    11 41 Отговор
    тая баба не е глуха и сляпа! Аман от напористи баби

    Коментиран от #5

    09:21 30.05.2026

  • 2 Мурка

    61 1 Отговор
    танче не е само ----ВАРНА -ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗГРАБВА

    09:22 30.05.2026

  • 3 Платено е добре

    54 2 Отговор
    Всичко с парите е било точно. Не е заграбване. Платено е добре и всички знаят на кой, но се правят на умряла лисица.

    09:23 30.05.2026

  • 4 Пич

    44 3 Отговор
    Не са бе, ама се правят!!! Много добре са се кокорили, да не изпуснат парите !!! Танчето, Радев ако я направи главен прокурор, ще им спре тока на всички по веригата!!!

    09:23 30.05.2026

  • 5 Дони

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Само":

    Дух хай ду дук но нъ хапи

    09:23 30.05.2026

  • 6 хммм

    51 0 Отговор
    А как така са давали нотариални актове на хората? Значи са замесени и нотариуси и други държавни служители.

    09:24 30.05.2026

  • 7 ще си губим времето

    36 1 Отговор
    още аристотел е казал: корупциятя се премахва само с военна сила,иначе ще си гнием и изчезваме бавно и сигурно!

    09:25 30.05.2026

  • 8 Майора

    23 19 Отговор
    А Станишев като даде базата в Камчия на руснаци , защо никой не протестира , както и руснаци масово купиха жилища на Герноморието!

    Коментиран от #16, #25

    09:25 30.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сталин

    50 2 Отговор
    И в Африка няма такава държава ,да дойдат чужденци и да си построят град ,представете си мащабите на корупцията и разрухата в България,всички които са участвали с тая кошерна схема са директна заплаха за сигурността на държавата и всички тези негодници които са подписвали документи кметове архитекти съдии нотариуси и други корумпета трябва да бъдат арестувани и вкарани в пандиза

    09:28 30.05.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    КЕФИ МЕ КАК ВСИЧКИ ОНАНИРАТ
    ВЪРХУ ВАРНЕНСКИТЕ МУТРИ :)
    .......
    " ИМАМ" ДЕМЕРДЖИЕВ ПАК РАЗИГРА ЕТНИЧЕСКАТА КАРТА :

    Коментиран от #35

    09:28 30.05.2026

  • 13 Спиро

    36 3 Отговор
    Тази им топки, за първи път някой публично да се осмели да спомене за ТИМ...

    09:29 30.05.2026

  • 14 глоги

    2 4 Отговор
    ЛидерКАТА на "Движение 21"

    09:29 30.05.2026

  • 15 Александър 3

    12 6 Отговор
    Дончева тия украинци заграбиха цяла Европа а пък ти плачеш за някаква територия във Варна !

    09:29 30.05.2026

  • 16 Мурка

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    сам го казваш-----на търговете нямаше наплив от каубои и еф ропейци

    09:32 30.05.2026

  • 17 Сталин

    31 2 Отговор
    Всички във Община Варна които са подпомагали тези украински терористични и диверсионни групи трябва веднага да бъдат арестувани и да се отнеме цялото им имущество включително и жилищата в Гърция,Кипър и Дубай където са прали парите от милионите които са взели от тези укротерористи

    09:32 30.05.2026

  • 18 Какви

    18 15 Отговор
    Ама за руските имоти с опънати руски знамена на Камчия и над Елените в изсечената гора нищо не казва.А тези тим не произхождат ли от ГРУ.Мълчи като ф...

    Коментиран от #28

    09:33 30.05.2026

  • 19 кастроли

    4 4 Отговор
    бившата зам.-председателка на НС, бивша депутатка, юристка и лидерка на "Движение 21" - Татяна Дончева.

    09:34 30.05.2026

  • 20 Исторически факти

    16 4 Отговор
    Област Варна, град Нови Коцевск… Боко Тиквата, Кметът Благо и сектантите около него се правят на луди! Но са ги щавели тези инвеститори като луди!

    Коментиран от #23

    09:35 30.05.2026

  • 21 Хаха

    8 5 Отговор
    Всички политици са корумпирани и тая колко окраде, заради това сме на това дередже

    09:41 30.05.2026

  • 22 Запалката

    9 8 Отговор
    Тишината на женската спалня поражда безумия!

    09:42 30.05.2026

  • 23 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Исторически факти":

    Никой не граби повече от нас.
    От приватизацията, та до снес

    09:42 30.05.2026

  • 24 Тома

    9 0 Отговор
    Че това го знаем ама много поп кръстювци има във властта които за пари са готови на всичко

    09:42 30.05.2026

  • 25 Урсамайор

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Военните нямат право да протестират и е добре да се въздържат от мъдри изявления и компетентни мнения, за да не се излагат и да подкопават имиджа на армията.

    09:44 30.05.2026

  • 26 Точен

    10 6 Отговор
    Само ВЪЗРАЖДАНЕ е твърдо завинаги г-це... Тези "пчелички" са общинските съветници от ВЪЗРАЖДАНЕ и местният депутат на Костадинов Коста Стоянов, които подаваха сигнали на ДАНС от октомври мин.г. Но заради Желязков, Радев/Йотова и Гюров особено, тези сигнали не бяха "чути". На 7 сесии на Общинския съвет във Варна съветници от ВЪЗРАЖДАНЕ показваха клипове и снимки, четоха декларации, но сглобката от ГРОБ, Ноивят бардак и ПП/ДБ се смееха ехидно... А, вярно, че и Вашето БСП беше в сглобката преди закрилите ви избори на 19 април...

    09:45 30.05.2026

  • 27 пътник

    10 8 Отговор
    Ами Камчия,Танюша??? Или ЩЕ ПЛЕДИРАШ???

    09:46 30.05.2026

  • 28 Байрактар

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Какви":

    Връщай се у вас на село и си опъни флага на Буркина Фасо, Конго или Ямайка ако щеш.

    09:48 30.05.2026

  • 29 Един

    6 7 Отговор
    Да ги разкарат и да бутнат построеното за да е ясно че така не може повече! Но много удобно се мълчи за руския комплекс на морето СОК Камчия, там кога?

    09:50 30.05.2026

  • 30 ЕС и Нато и ЕК и Еврозоната

    6 3 Отговор
    Работят за разделение на България и за промяна на етническия състав на нацията с цел романизация и помохамеданчване. Права и свободи и ново начало. Те си го казват не се крият.

    09:52 30.05.2026

  • 31 Хи хи

    9 4 Отговор
    урките окупират наша територия и строят с крадени от нас пари !

    09:54 30.05.2026

  • 32 един

    4 3 Отговор
    Виктор Янукович и той е уж украинец ама пионка на Кремъл,така че ....!

    09:58 30.05.2026

  • 33 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    19 0 Отговор
    Един случаен минувач-варненец бе попитан какво ще каже за случая...!
    Човекът каза съвсем естествено-
    Че то това го знае всеки варненец,а властта сега се сетила,че става грабеж и незаконно мафиотско строителство в града ни...?!

    Коментиран от #38

    09:59 30.05.2026

  • 34 Татяно , турчилянците и ромите

    9 0 Отговор
    Заграбиха цяла България. Българите отидоха в чужбина или чисто и просто измряха защото всички само вземат от българския народ. Да не говорим за украинците. Те се наместиха като господари и стига вече лъжи и измами.

    10:00 30.05.2026

  • 35 Ами явно се е получил от...

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ...Шиши,та и той да размаха етническата карта...?!

    10:01 30.05.2026

  • 36 ганю

    10 0 Отговор
    Дончева "коза ностра"в превод е наша работа
    "нашата държава" ,"нашия град" е се в
    г
    ъ
    с
    Тим са свързани със украинската и сицилианската мафия
    коцето още като беше областен си е човек на Тим
    ето го резултата всички виждате Мутроморието
    затова чадъри шезлонги и паркинги всичко е хранилка в бг
    когато управляват селяндури е така.
    Същото е Тим ,Сик ,Вис ,мултигруп и т.н
    демокрация няма

    10:01 30.05.2026

  • 37 Хи хи

    5 0 Отговор
    Нато трябва да се активира по чл. 5 , тъй като територия на натовска държава е окупирана, и да дойде да събори незаконните постройки с ракети !!

    Коментиран от #41

    10:02 30.05.2026

  • 38 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЯМ МАЙТАП...!":

    сетила се Мара да се побара
    за сливата на сфетофара....

    10:03 30.05.2026

  • 39 Васил

    7 0 Отговор
    То да беше само във Варна здраве му кажи я вижте Банско Бургас Пловдив и други градове а този украинец от самото начало е подставено лице конците ги дърпа друг.

    10:04 30.05.2026

  • 40 Стари столици

    8 0 Отговор
    Направете проверки на всички новоизникнали квартали в Пловдив В.Търново Бургас Стара Загора и най вече в София. Съмнителни строежи. Варна не е сама не е само тя на сто процента.

    10:04 30.05.2026

  • 41 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хи хи":

    мога да уредя едно охайо
    да изпраска всичките томахавки от Добрич до София
    за да им се наместят корупцията и лимките в главите

    10:05 30.05.2026

  • 42 Защо заселвате чужденци азиатци

    4 0 Отговор
    В нашата България.

    Коментиран от #47

    10:06 30.05.2026

  • 43 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬

    5 4 Отговор
    Олег Невзоров - собственикът на скандалната групировка "КУБ" е сочен за фигура от проруското минало на Украйна и е обект на мащабни разследвания за измами в родния си град Одеса. Явява се като кандидат за кмет на Одеса от бившата проруска партия ОПЗЖ (Опозиционна платформа – За живот), която е официално забранена. Още през 2018 г. съдът в Украйна запорира цялото имущество на Невзоров и негови роднини заради разследвания за фалшифициране на финансови документи, банкови измами и незаконно притежание на оръжие. Невзоров е свързван и с проруски медийни проекти, като Телеграм канала 8News.
    Шефът на КУБ,Неврозов се оказа "братушка" приел украинско гражданство през 2009-та година.😜🤣

    Коментиран от #48, #52, #53

    10:08 30.05.2026

  • 44 Татяно всички се правеха на слепи

    9 0 Отговор
    36 години кражби лъжи убийства мародерства етнизация циганизация романизация мюсюлманизация разделение на бедни и богати на прости окрадени измъчени хора и на оядени търбуси на етноси капсулиране фаворизиране на малцинствата и най накрая на украинизация.

    10:15 30.05.2026

  • 45 До Татяна Дончева

    5 5 Отговор
    Татянче ! Аз разбирам какво говориш , но защо мълчиш за продаденият имот на кмета на Москва на Камчия!

    10:15 30.05.2026

  • 46 Анонимен

    2 1 Отговор
    Тези които са премълчали са алчни

    10:17 30.05.2026

  • 47 Слепи ли сте че тече

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Защо заселвате чужденци азиатци":

    Етнизация турцизация и украинизация.

    10:22 30.05.2026

  • 48 Чума

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    То и победата на Бангаранга е руски проект! Ей, заспали българи! БКП още едно време след фашисткия преврат 23 година са бягали през Сърбия в Австрия, там са въртели бизнес, покровителствани и финансирани от Сталин! С този бизнес са прикривали шпионската си същност в полза на СССР! Извесетн наш генерал от разузнаването пише в спомените - Бизнесът бе толкова успешен, че след 9 септември другарите се учудиха колко много пари отчетохме в полза на НРБ! След 10 ноември /и преди това/ пак там складираха откраднатото от народа! Та една Бангаранга ли няма да направят!? Победителката си пожела червен килим и го получи! От Варна е!

    10:23 30.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Вчера чувам щели да си замразяват

    5 0 Отговор
    Заплатите. Първо си ги вдигат на трийсе хиляди евраци после щели да ги замразяват. Ай си.

    10:26 30.05.2026

  • 51 коко

    2 0 Отговор
    Да е само този град в Баба Алино да нахраниш с мед управниците.Всъщност повечето строежи във Варна са построени в нарушение на законите. Голямо гушене с пачки е паднало през годините.

    10:27 30.05.2026

  • 52 В Украйна

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    има около 8мил. руснаци и точно те са по-голямата част от така наречените украински бежанци. В Украйна има вътрешна миграция около 8,5млн. към Западна Украйна, но руснаците там не искат и отиват като украинци в чужбина. Чуваме ги, че говорят на руски помежду си, плюят по Зеленски и го смятат виновен за войната? Трябва да им се направи един изпит по украинската мова и всичко ще лъсне. Умишлено се държат лошо за да компрометират истинските украинци както правят нашите цигани в чужбина представяйки се за българи. Такива са и „украинците” в „Баба алино”.

    10:28 30.05.2026

  • 53 Редакцията защо допуска

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    Език на омразата в заглавието ?

    10:30 30.05.2026

  • 54 Хе-хе

    4 0 Отговор
    Колкото и фантазия да напъна, трудно си представям как един Коцев ще спре ОПГ водена от Портних, Буко, Пеевски и подобни! Все едно селския шут да спре герберския кмет да деребейства, краде, задява циганките и каквото си пожелае!

    10:32 30.05.2026

  • 55 След като

    3 1 Отговор
    закона разрешава продажбата на земя на чужденци, какъв е проблемът??? Дали са руснаци, украинци, американци, китайци, турци, араби, индийци, африканци и така нататък няма никакво значение.

    Коментиран от #58

    10:42 30.05.2026

  • 56 Дедо

    2 3 Отговор
    По същата логика и въпроси трябва да се зададат и за руския затворен за българи анклав в Камчия от 300 декара на брега на морето, пълен с уж пенсионирани руски военни ,над 30 хиляди , като всички е с бариери и надписи единствено на руски. Мястото е стратегическо в средата на черноморската ни граница точно където се влива я морето р. Камчия . Това е плацдарм за овладяване на цялата брегова ивица на България и бързо навлизане на щурмови части навътре в държавата по реката.

    Коментиран от #62

    10:47 30.05.2026

  • 57 Какво се прави на света вода ненапита?

    2 1 Отговор
    А ти ма, другарко? Откога си в политиката, колко време беше в Парламента? И ти ли не разбра какво се върши там? Това не е бунгало в дере край някое изоставено селце, а голяма площ до "Златни пясъци", в рамките на която се строят и еднофамилни къщи, и цели сгради с апартаменти! Никой от твоята група на БСП, докато бяхте в Прламента ли не получи сигнал за този мегастроеж?

    10:49 30.05.2026

  • 58 Законът трябва да се

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "След като":

    промени защото виждаме в каква кочина се превърна Европа при такава политика и такива права на бежанци. Понятието бежанец постепенно се смени на емигрант, а на практика това са навлеци-хайлази от арабския и африкански свят. Друго подходящо име за тях е марокански скакалци.

    10:50 30.05.2026

  • 59 Диана

    0 2 Отговор
    Смешно е да се каже, че един туристически комплекс, построен у нас от чуждестранен инвеститор е разпродажба на България...По-скоро явно някои БСПта искат да го "налапат", разбира се.../отново общи приказки, разбира се - било нарушение да се строи в гора, значи, въпреки че никой не е премахнал гората/. Този варненски кмет го арестуваха вече веднъж без да уточнят точно причината, после го върнаха след протести на варненци, но сега вече падна в ръцете на мафията БСП, няма играчка...Явно борбата кой да прилапа този туристически комплекс е жестока - БСП дори са готови с го разрушат за да не ги конкурира най-малкото...Трагедия!...Да не говорим за новината, че партията БСП щяла да започва отначало и да се събирала на Бузлуджа, значи!...Тази партия отново демонстрира пълна безотговорност. Такива хора просто не могат да бъдат политици, защото грешките на политика костват живота на милиони...БСП трябва да приеме грешките си и да се оттегли от политиката, но...днес слушам един по телевизията, че те щели да бъркат, значи, и това изобщо не ги притеснява, значи...щели да гледат как другите работели, като германците, например, да ги копират и...така...до края на света, значи....Тези хора не могат да разберат, че от тях политици не става докато не ги изгоним, иначе явно те ще ни изгонят от родната ни земя!...Трябва да сме много концентрирани какво точно правят тези негодници и да ги гоним за всяка тяхна грешка, която те ще се опитват да замазват и прикриват...БСП и С

    10:50 30.05.2026

  • 60 алахулю фишер

    1 0 Отговор
    Гражданина може да е украински , но бил свързан с КГБто , бе друзя .

    10:54 30.05.2026

  • 61 Трябва да се промени

    2 0 Отговор
    само един закон. Данък имот за чужди граждани да се увеличи на 10% от пазарната стойност на имота. Едновременно с това да се отпускат нисколихвени дългосрочни заеми за български граждани при закупуване на такъв до 90% от стойността на имота.

    10:57 30.05.2026

  • 62 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Дедо":

    България винаги е била добра туристическа дестинация за Русия още от соц. време - най-много чуждестранни туристи имахме точно от Русия.,.Няма нищо лошо да се разреши чуждестранна инвестиция в туризма у нас, въпросът е какви ще са условията, а за това не руснаците са виновни, а нашите политици...Вероятно сега нещата са така заради войната, знаеш ли какви точно са условията?!...

    Коментиран от #65

    11:05 30.05.2026

  • 63 Някой

    1 0 Отговор
    Единственото нещо за което се борят БСП това е равенство ,братство ,и социална справедливост !!!!?

    11:09 30.05.2026

  • 64 Синя София

    0 0 Отговор
    Ами то същото стана и на Камчия,руснаците се настаниха и завладяха територията

    11:18 30.05.2026

  • 65 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Диана":

    Не си компетентна по въпроса и формулирай ясно запитвания си.

    11:19 30.05.2026

