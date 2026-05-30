Лудогорец води преговори за сръбски талант

30 Май, 2026 20:29 476 1

  • лудогорец-
  • петър сукачев-
  • футбол-
  • войводина нови сад

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец проявява сериозен интерес към звездата на сръбския Войводина – Петър Сукачев, твърдят местните медии. Според изданието Sportissimo, часове преди финала в Шампионска лига между Пари Сен Жермен, спортният директор на „разградчани“ Георги Караманджуков е имал работна среща с президента на сръбския клуб Драголюб Жбилич. Основна тема на разговорите между двамата е бил трансферът на Сукачев в българския тим.

Твърди се, че от Лудогорец са предложили сходни условия на младия футболист като при трансфера на Петър Станич, който се оказа истински хит.

Сукачев е роден през 2005 година в Швейцария, но е юноша на Ягодина преди да подпише своя първи професионален договор с Войдодина през 2022 година. Той играе предимно като ляво крило, но често е използван и отдясно на атаката.


  • 1 Щом

    Италиански скаути, често гледат сръбските играчи, защото имат добри школи, за разлика от нас. Щом те не са го взели, значи не е такъв талант.

    20:33 30.05.2026

