Бенфика си върна второто място след 2:0 над Витория

Бенфика победи Витория (Гимараеш) с 2:0 у дома и си върна второто място в португалското първенство. Успехът остави „орлите“ в преследване на лидера Порто, който е с осем победи от осем мача.

Домакините откриха резултата в 24-ата минута. Самуел Дал се разписа след взаимодействие с атаката на Бенфика и даде преднина на своя отбор преди почивката.

Витория не успя да отговори с гол, а Бенфика реши мача в 75-ата минута. Георгий Судаков оформи крайното 2:0 и записа първото си попадение за сезона с екипа на лисабонския тим.

Бенфика отново е втори

Победата върна Бенфика на подгласническата позиция, която временно беше заета от Спортинг (Лисабон). „Лъвовете“ се изкачиха втори след успех с 3:1 над Брага в петък, но Бенфика отговори с домакинския си мач срещу Витория.

След последния съдийски сигнал клубът отпразнува успеха с кратката реакция: „VAMOOOOOS!!“

Предстоят два мача в Лига Европа

Бенфика няма да играе в първенството през следващите две седмици. На 15 октомври тимът приема Селтик в мач от Лига Европа, а на 22 октомври гостува на Омония в Никозия. И двата двубоя са с начален час 22:00 българско време.

След европейските срещи Бенфика ще се върне към шампионатната си програма с гостуване на Санта Клара. Мачът е насрочен за 26 октомври от 20:45 часа българско време.

Източници: sportal.bg, rtp.pt, uefa.com