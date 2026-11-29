Мехди Багур, фенът на Марсилия, когото кадри показват да държи прът и да напада привърженици на Левски преди мача между двата отбора, е участвал в рекламна кампания на френския клуб и Puma. Багур, представящ се в социалните мрежи като „Mehdi Acab“, е бил част от кампанията „More than a Classique“ („Повече от дерби“), стартирала през октомври 2018 г.

Кампанията е направена преди дербито Марсилия – Пари Сен Жермен и е била част от първия сезон на партньорството между Puma и марсилския клуб. В рекламния клип са показани историята и идентичността на Марсилия, както и ролята на привържениците за клуба. В него е направен контраст между финансовата мощ на Пари Сен Жермен и традициите на Марсилия, която към онзи момент е единственият френски носител на трофея от Шампионската лига.

Багур стана разпознаваем след разпространението на видеокадри от нападенията над български фенове на „Велодром“. Според публикацията на Sportal на тях се вижда как мъжът със зелено яке атакува привърженици на Левски. Френцузинът е с алжирски корени, а използваното от него „ACAB“ е абревиатура, популярна сред футболните ултраси и позната още чрез цифровия код 1312.

Мачът завърши с минимална победа на Марсилия

Двубоят от петия кръг на Лига Европа на 26 ноември завърши 1:0 за домакините. Амин Гуири реализира дузпа в 28-ата минута. Левски остана със 7 точки в основната фаза, а следващият му мач в турнира е домакинство на Лилестрьом на 10 декември.

Инцидентите по трибуните предизвикаха реакции и извън Франция. Привърженици на Лацио издигнаха транспарант срещу феновете на Марсилия преди гостуването на Торино, а агитките на Интер и Наполи също демонстрираха позиция. Част от привържениците на Лацио и Левски поддържат дългогодишни приятелски отношения.

УЕФА назначи дисциплинарни инспектори, които да проучат събитията и наличните доказателства. „Насилието, агресията и омразата нямат място във футбола“, заяви европейската футболна централа. Френската прокуратура започна две разследвания, а евентуалните санкции ще бъдат определени след приключването на дисциплинарната процедура.

Източници: sportal.bg, btvsport.bg