Френският министър на вътрешните работи Лоран Нюнез заяви, че около мача между Олимпик Марсилия и Левски е имало нацистки поздрави и провокации, пропити с омраза. Двубоят от Лига Европа се игра на 26 ноември на стадион „Велодром“ и завърши с победа на домакините с 1:0.

В интервю за предаването „C à vous“ по France 5 Нюнез осъди поведението на привържениците и на двата отбора, като подчерта, че действията на феновете на Марсилия не могат да бъдат оправдани с поведението на гостуващата агитка.

„Очевидно е, че и от двете страни са извършени неописуеми и непростими деяния. Ще има съдебни разследвания“, заяви Лоран Нюнез.

По думите му сред докладваните прояви са били нацистки поздрави и расистки звуци, отправяни при среща с цветнокож полицай. Министърът определи това като неприемливо и заяви, че подобни действия нямат място във футбола.

Осем полицейски сили са охранявали мача

Нюнез защити организацията по сигурността, въпреки сериозните безредици преди и около срещата. Той посочи, че двубоят предварително е бил определен като високорисков, а за охраната са били ангажирани осем мобилни полицейски сили.

„Осем мобилни полицейски сили бяха ангажирани със сигурността на този мач“, каза френският вътрешен министър.

Той посочи като причина за високата оценка на риска и предишни проблеми, свързани с привърженици на Левски, включително ограничения за пътуване в Румъния и сериозни инциденти в Гърция. Това са твърдения на френския министър, които предстои да бъдат оценявани в рамките на започналите проверки.

11 българи са пострадали

Според Министерството на външните работи 11 български граждани са били ранени при сблъсъците, а шестима са били откарани в болница. По последни данни всички българи, които са останали за лечение, са били в стабилно състояние и без опасност за живота. Българското консулство в Лион е поддържало контакт с френските власти и е оказвало съдействие на пострадалите.

УЕФА осъди насилието и безредиците и назначи дисциплинарни инспектори, които трябва да проучат наличните доказателства и да изяснят фактите по случая. Отделно Нюнез съобщи, че българският му колега е поискал разговор след инцидентите.

„Ще говоря с него със същата прямота“, увери френският министър. Към момента не са обявени конкретни санкции от УЕФА, а съдебните и дисциплинарните процедури продължават.

Източници: sportal.bg, bntnews.bg