Марсилия ще изиграе първия си мач след насилието на „Велодром“, като гостува на Оксер в 12-ия кръг на Лига 1. Срещата на стадион „Абе-Дешан“ започва в 15:00 часа местно време.

Двубоят идва само три дни след мача между Марсилия и Левски София от Лига Европа, при който домакините спечелиха с 1:0. Преди началото на срещата между привърженици на двата отбора избухнаха сблъсъци по трибуните. Според префектурата на департамент Буш-дю-Рон са пострадали 11 български фенове и двама полицаи.

Шестима привърженици на Левски са били откарани в болница, като един от тях е получил тежки травми, съобщи Ройтерс. Марсилската прокуратура образува две разследвания – за утежнено умишлено насилие и за подбуждане към омраза. Втората проверка е свързана с твърдения за нацистки поздрави и други провокации от страна на част от гостуващите фенове.

Женезио: Осъждам насилието

Треньорът на Марсилия Брюно Женезио заяви пред „Фигаро“, че осъжда както насилието, така и поведението на част от привържениците на Левски. „Осъждам насилието, но и неприемливите провокации от страна на българските привърженици“, каза наставникът.

УЕФА също осъди инцидентите и започна дисциплинарна процедура, която може да доведе до санкции срещу Марсилия. Европейската футболна централа определи като сериозни безредиците и сблъсъците между фенове в рамките на мача.

Марсилия търси реакция и в първенството

Спортното изпитание за тима идва след загуба с 2:3 от Льо Ман в Лига 1. Марсилия има 18 точки след 11 кръга, докато Оксер е с 11 точки. Домакините завършиха 1:1 при гостуването си на Монако в последния си шампионатен двубой.

Марсилия спечели и двата мача срещу Оксер през миналия сезон с по 1:0. Сега тимът на Женезио ще трябва да се концентрира върху първенството, докато паралелно продължават разследванията за случилото се на „Велодром“, а дисциплинарното решение на УЕФА все още предстои.

Източници: afp.com, tf1info.fr, lefigaro.fr