Антонио Конте е готов да поеме Манчестър Юнайтед при раздяла с Карик

Антонио Конте е готов да застане начело на Манчестър Юнайтед, ако ръководството на английския гранд реши да освободи настоящия мениджър Майкъл Карик. Това твърди британският таблоид „Сън“, на фона на нарастващото напрежение около представянето на „червените дяволи“.

Загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид задълбочи кризата в отбора и увеличи серията му без победа до пет поредни срещи във всички турнири. Слабите резултати поставят бъдещето на Карик под въпрос, но засега клубното ръководство не възнамерява да предприема треньорска рокада.

Конте, който напусна Наполи след спечелването на титлата в Серия А през 2025 година, вече е изразявал желание да работи в клуб с богата история и високи амбиции. Италианският специалист е привлечен от предизвикателството да върне традиционен гранд на върха и отново да го превърне в претендент за най-големите отличия.

В интервю за The Athletic той подчерта, че би искал да поеме отбор, който има сериозно наследство във футбола, но се нуждае от възраждане.

„Ако отидеш в клуб, чиято история говори сама за себе си – с трофеи, шампионски титли и победи, – можеш да я почетеш само като се стремиш да върнеш отбора там, където му е мястото. Има клубове, които до известна степен са изгубили връзка със собствената си история. Бих искал да отида в такъв клуб, да изтупам праха от нея и отново да я накарам да блести. Клубове, в които има напрежение и където не отиваш просто да участваш, а да се състезаваш“, заяви Конте.

Манчестър Юнайтед отговаря на подобен профил заради славното си минало и очакванията на привържениците да се бори за трофеи. Настоящият сезон обаче започва разочароващо за английския клуб.

В Премиър лийг „червените дяволи“ заемат 13-ото място, след като са записали само една победа в първите си шест срещи. Това е най-слабият старт на първенството за тима от четири десетилетия насам и допълнително засилва критиките към Карик.

Конте има сериозен опит в английския футбол. През 2017 година той изведе Челси до шампионската титла, а по-късно класира Тотнъм в топ 4 на Премиър лийг през сезон 2021/22.

Италианецът обикновено предпочита да поема нов отбор през лятото, когато има достатъчно време да подготви състава и да наложи идеите си. Според появилите се информации обаче той би могъл да направи компромис, ако разговорите с Манчестър Юнайтед бъдат достатъчно сериозни и конструктивни.

Въпреки спекулациите за евентуалното му назначение, към момента няма признаци, че ръководството на английския гранд е взело решение да се раздели с Майкъл Карик. Засега наставникът запазва поста си, но следващите резултати ще бъдат от ключово значение за бъдещето му на „Олд Трафорд“.