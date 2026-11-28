Манчестър Юнайтед приема Брентфорд на „Олд Трафорд“ в мач от 12-ия кръг на Висшата лига. Срещата започва в 17:00 часа българско време, а домакините ще търсят първата си победа под ръководството на Маурисио Почетино.

Юнайтед се намира на 19-о място в класирането с осем точки от 11 мача. Тимът има само една победа от началото на сезона, пет равенства и пет загуби, като е отбелязал 14 гола и е допуснал 23. Брентфорд е шести със 17 точки, четири победи, пет равенства и две поражения.

Почетино търси първи успех

Аржентинският специалист пое Манчестър Юнайтед по-рано през ноември, но стартът му беше труден. Дебютът във Висшата лига завърши със загуба с 0:4 от Ливърпул на „Анфийлд“, а няколко дни по-късно последва равенство 2:2 със Спортинг в Шампионската лига.

В Лисабон Бруно Фернандеш вкара два гола в началото на второто полувреме, но Манчестър Юнайтед не успя да задържи преднината си. След двубоя Почетино заяви: „Ще намерим начин да печелим мачове.“

Домакините влизат в срещата и след поредица от пет мача без победа в първенството. В последните си двубои те завършиха 1:1 с Лийдс, загубиха с 0:3 от Борнемут, победиха Челси с 2:0, направиха 4:4 с Астън Вила и отстъпиха с 0:4 на Ливърпул.

Фернандеш е под въпрос

Участието на капитана Бруно Фернандеш остава несигурно. Полузащитникът пропусна тренировката заради вирусно заболяване, а Почетино обяви, че клубът няма да поема риск със състоянието му. Фернандеш е сред водещите реализатори на отбора и вкара и двата гола срещу Спортинг.

Манчестър Юнайтед ще разчита на домакинския фактор и на подкрепата от трибуните, но задачата няма да е лесна. Брентфорд пристига като един от отборите в горната половина на таблицата и има по-добър баланс както в нападение, така и в защита.

Последната среща между двата тима на „Олд Трафорд“ завърши с победа на Манчестър Юнайтед с 2:1 през април 2026 г. Нов успех би позволил на домакините да прекъснат негативната серия и да се отдалечат от дъното, докато Брентфорд ще опита да запази мястото си в челната шестица.

Източници: aljazeera.com, independent.co.uk, skysports.com