Манчестър Юнайтед активира опцията за удължаване на договора на Бруно Фернандеш с още един сезон. Решението е взето сравнително наскоро, но клубът и португалският национал са запазили новината в тайна, докато са продължавали разговорите за нов контракт. Преговорите обаче са временно замразени, след като самият Фернандеш потвърди това във вторник.

Очаква се те да бъдат подновени, когато резултатите на Юнайтед в първенството се подобрят. Засега няма гаранции, че двете страни ще стигнат до споразумение. Португалецът иска да се бори за най-големите трофеи, докато клубът не е склонен да му предложи заплата, близка до тази на Маркъс Рашфорд, който е най-високоплатеният футболист в състава след завръщането си от Барселона.

Възнаграждението на англичанина надхвърля 300 000 паунда седмично. Така остава отворена възможността Фернандеш да напусне още през януари или след края на сезона. При подобен сценарий Манчестър Юнайтед ще получи трансферна сума за капитана си. 32-годишният халф има 343 мача и 115 гола за „червените дяволи“, откакто пристигна от Спортинг Лисабон през януари 2020 г.

През миналия сезон той записа рекорд по асистенции във Висшата лига и спечели индивидуалните отличия за най-добър играч, а Юнайтед завърши трети.