ЦСКА 1948 реши всичко за едно полувреме и отстрани Нефтохимик за Купата

Отборът на ЦСКА 1948 се класира за 1/8-финалите в турнира за Купата на България, след като постигна категорична победа с 4:0 като гост на третодивизионния Нефтохимик (Бургас).

Сблъсъкът от 1/16-финалната фаза се изигра на стадион „Лазур“ в Бургас пред погледа на местните привърженици, а елитният тим демонстрира пълно превъзходство още с началния съдийски сигнал.

Всички четири попадения в срещата паднаха още преди почивката. Головата фиеста откри Андре Хофман с ранен гол в 6-ата минута, а само секунди по-късно (7') Атанас Илиев удвои преднината за гостите.

В 30-ата минута Браян Собреро направи резултата 3:0, а малко преди края на първото полувреме (44') Атанас Илиев беляза втория си личен гол в мача, оформяйки крайното 4:0.