Арда посреща ЦСКА 1948 в един от мачовете с най-голямо значение за горната половина на класирането в Първа лига. Двубоят от 16-ия кръг е в неделя от 13:30 часа на стадион „Арена Арда“ в Кърджали. Началният час е променен с един час спрямо първоначалната програма.

Кърджалийци са шести в подреждането, а ЦСКА 1948 е пред тях с осем точки. Арда влиза в срещата след равенство 1:1 със Славия и има две победи, две равенства и една загуба в последните си пет шампионатни мача. Столичният тим също завърши 1:1 в предишния кръг - срещу Ботев Враца, но преди това записа убедителни успехи с 6:1 над Спартак Варна и 4:0 над Ботев Пловдив.

ЦСКА 1948 спечели първия мач през сезона

Гостите спечелиха първата среща между двата отбора през кампанията с 2:1. Историята на последните преки двубои обаче дава аргумент на домакините: в пет последователни сблъсъка победител е бил отборът, който играе на собствен терен.

Според информацията на Sportal Емерсон Барбоса се завръща в състава на ЦСКА 1948, докато Георги Русев остава под въпрос заради контузия. Преди мача от Професионалната футболна лига отбелязаха, че ЦСКА 1948 разполага с резултатни офанзивни играчи, сред които Елиас Франко и Атанас Илиев, а Арда ще бъде без двама наказани футболисти в предни позиции.

Билетите започват от 5 евро

Билетите за срещата са на цени от 5 и 10 евро в зависимост от сектора. От Арда призоваха своите привърженици: „Нека да подкрепим нашите момчета“. След домакинството на ЦСКА 1948 кърджалийският тим ще гостува на Дунав на 6 декември.

Данните за класирането, формата на двата състава и програмата са потвърдени от БНР, Sportal и информациите около двубоя в Първа лига.

Източници: bnrnews.bg, sportal.bg, gazzetta.bg