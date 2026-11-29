Мачът между Септември София и Левски ще започне в 17:00 часа, а не в първоначално обявения час. Двубоят от 16-ия кръг на efbet Лига се забавя с около един час заради тежките атмосферни условия в София.

Теренът на Националния стадион „Васил Левски“ вече е почистен от снега, а следващата задача е очертаването на линиите по игрището. Именно подготовката на терена е причината за промяната в началото на срещата, съобщи Sportal.

Левски е втори преди двубоя

Септември е домакин на срещата, която ще бъде ръководена от главния съдия Димитър Димитров. Преди кръга Левски заема второ място с 35 точки от 14 мача, докато Септември е 12-и с 12 точки от 15 срещи. Разликата между двата тима е 23 точки.

Първоначално двубоят беше насрочен за 16:00 часа. В неделя снегът доведе до промени и в други мачове от професионалния футбол, но срещата на Националния стадион остана в програмата след почистването на игрището.

Следващият мач на Левски е с Лудогорец

След гостуването на Септември Левски трябва да приеме Лудогорец на 3 декември от 18:30 часа в отложен мач от efbet Лига.

Източници: sportal.bg, 24chasa.bg, final.bg