Септември и Левски се изправят един срещу друг в мач от 16-ия кръг на Първа лига. Двубоят започва в 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров. За системата за видеопомощ на съдиите е определен Волен Чинков. Срещата ще бъде излъчена пряко по Diema Sport.

Левски влиза в мача от второто място с 35 точки от 14 срещи. Тимът е на равни точки с лидера ЦСКА, който има изигран мач повече. Септември е 12-и с 12 точки от 15 двубоя и се нуждае от точки в борбата си за по-предно класиране.

Левски търси реакция след мача в Марсилия

За „сините“ срещата идва само три дни след гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа, загубено с 0:1. Преди това Левски победи Локомотив София с 4:1 в първенството, а в хода на сезона записа и равенство 1:1 с Арда и победа с 1:0 над Дунав Русе.

„Мачът със „Септември“ е много важен, като имаме само два дни за възстановяване. Трябва да бъдем фокусирани и концентрирани, да направим добър мач и да го спечелим“, заяви треньорът на Левски Хулио Веласкес.

Наставникът уточни, че Мустафа Сангаре се възстановява след операция, а участието на Сержиньо ще бъде преценено след тренировката. Радослав Кирилов също се възстановява, докато Акрам има леко раздразнение в коляното.

Септември търси точки срещу фаворита

Септември ще се опита да усложни задачата на съперника, който има предимство в класирането и в преките двубои. В първата среща между двата отбора през сезона Левски спечели с 3:0 на „Герена“.

Резултатът в София може да има значение и за върха, тъй като Левски започва кръга с равен актив с ЦСКА. Следващият мач на „сините“ в шампионата е отложеният двубой с Лудогорец на 3 декември, докато Септември продължава програмата си в първенството с нов столичен ангажимент.

Източници: bnrnews.bg, sport1.bg, palmssport.bg