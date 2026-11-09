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Искат още година за строежа на стадиона на „Лаута“

Искат още година за строежа на стадиона на „Лаута“

9 Ноември, 2026 11:13 587 5

  • стадион „лаута“-
  • локомотив пловдив-
  • община пловдив-
  • уникредит булбанк

Община Пловдив трябва да договори нов срок с „Уникредит Булбанк“ за усвояването на 24-милионния заем

Искат още година за строежа на стадиона на „Лаута“ - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Община Пловдив иска да удължи с още една година срока за усвояване на заема за реконструкцията на стадион „Христо Бонев“ на „Лаута“. За целта Общинският съвет трябва да даде съгласие за преговори с „Уникредит Булбанк“ и за подписване на допълнително споразумение.

Причината е забавяне при изпълнението на проекта. В доклад до местния парламент заместник-кметът по строителството Хакъ Сакъбов посочва, че то е дошло заради „независещи от администрацията обстоятелства“. Сред тях са тежките процедури по обществени поръчки, проектирането, съгласуването на документацията с институции и извършването на строително-монтажните работи.

Договорът за заем от 24 млн. лева е сключен на 1 декември 2022 г. Средствата са предназначени поравно за двата пловдивски стадиона — по 12 млн. лева за „Христо Ботев“ и „Локомотив“. Първоначално парите е трябвало да бъдат усвоени до 16 ноември 2024 г.

През 2024 г. Общинският съвет одобрява удължаване на срока с две години — до 16 ноември 2026 г. Този срок изтича, а сега администрацията иска ново удължаване с още 12 месеца. Главницата по дългосрочния заем трябва да бъде погасена до 25 октомври 2037 г.

По данни, представени от общината, средствата за стадион „Христо Ботев“ са усвоени в срок, докато при проекта за „Локомотив“ финансирането е изостанало. Решението за новия срок все още зависи от Общинския съвет и последващите преговори с банката.

Според доклада на заместник-кмета по проекта остава да бъдат направени разходи за около 2,8 млн. евро. В сумата са включени ново осветление на футболното игрище, строителен надзор, тръбно-канална мрежа след преработка на проекта, довършителни строителни работи и допълнително оборудване при необходимост.

Последният етап от реконструкцията се изпълнява от ДЗЗД „Домът на Локомотив“, в което участват „Стройколукс“ ООД и „Билдком БГ“. Обединението спечели обществената поръчка за изграждане на централната трибуна и благоустрояване на спортния комплекс на стойност 33 млн. лева без ДДС. Срокът по договора е 480 дни.

Отделно е избран изпълнител за проектирането и монтажа на изкуственото осветление на игрището. Новото удължаване на банковия договор трябва да осигури време за финансиране и приключване на оставащите дейности по стадиона.


Пловдив / България
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  • 1 БЕЗ ДУМИ

    1 2 Отговор
    На тези не им трябва стадион, да се усвоят парите за други неща. Локомотив догодина са в Б група

    11:43 09.11.2026

  • 2 офффф

    1 1 Отговор
    Едва ли могат да съберат и 1000 човека. Лаута Винаги са издишали от към публика. Да не конкретизираме и какви са феновете на Локо

    11:44 09.11.2026

  • 3 жалки

    1 0 Отговор
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    На лаута колкото щеш такива

    12:06 09.11.2026

  • 4 да си ходят

    1 0 Отговор
    Каквото са направили им е прекалено достатъчно. Останалите пари да отиват за полезни дейности. Локо просто нямат фенове.

    12:09 09.11.2026

  • 5 Ц... работа

    0 0 Отговор
    що въобще им е стадион ???????????

    12:10 09.11.2026

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