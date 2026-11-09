Искат още година за строежа на стадиона на „Лаута“

Община Пловдив иска да удължи с още една година срока за усвояване на заема за реконструкцията на стадион „Христо Бонев“ на „Лаута“. За целта Общинският съвет трябва да даде съгласие за преговори с „Уникредит Булбанк“ и за подписване на допълнително споразумение.

Причината е забавяне при изпълнението на проекта. В доклад до местния парламент заместник-кметът по строителството Хакъ Сакъбов посочва, че то е дошло заради „независещи от администрацията обстоятелства“. Сред тях са тежките процедури по обществени поръчки, проектирането, съгласуването на документацията с институции и извършването на строително-монтажните работи.

Договорът за заем от 24 млн. лева е сключен на 1 декември 2022 г. Средствата са предназначени поравно за двата пловдивски стадиона — по 12 млн. лева за „Христо Ботев“ и „Локомотив“. Първоначално парите е трябвало да бъдат усвоени до 16 ноември 2024 г.

През 2024 г. Общинският съвет одобрява удължаване на срока с две години — до 16 ноември 2026 г. Този срок изтича, а сега администрацията иска ново удължаване с още 12 месеца. Главницата по дългосрочния заем трябва да бъде погасена до 25 октомври 2037 г.

По данни, представени от общината, средствата за стадион „Христо Ботев“ са усвоени в срок, докато при проекта за „Локомотив“ финансирането е изостанало. Решението за новия срок все още зависи от Общинския съвет и последващите преговори с банката.

Според доклада на заместник-кмета по проекта остава да бъдат направени разходи за около 2,8 млн. евро. В сумата са включени ново осветление на футболното игрище, строителен надзор, тръбно-канална мрежа след преработка на проекта, довършителни строителни работи и допълнително оборудване при необходимост.

Последният етап от реконструкцията се изпълнява от ДЗЗД „Домът на Локомотив“, в което участват „Стройколукс“ ООД и „Билдком БГ“. Обединението спечели обществената поръчка за изграждане на централната трибуна и благоустрояване на спортния комплекс на стойност 33 млн. лева без ДДС. Срокът по договора е 480 дни.

Отделно е избран изпълнител за проектирането и монтажа на изкуственото осветление на игрището. Новото удължаване на банковия договор трябва да осигури време за финансиране и приключване на оставащите дейности по стадиона.