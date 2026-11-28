Локомотив Пловдив приема Спартак Варна в мач от 16-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Христо Бонев“ започва в 12:45 часа.

Домакините влизат в двубоя от 10-ото място с 13 точки, докато Спартак е седми със 17. Локомотив има три победи, четири равенства и осем загуби, а варненци са записали четири успеха, пет равенства и шест поражения.

И двата отбора завършиха без голове предишните си шампионатни мачове. Локомотив направи 0:0 като гост на Септември София, а Спартак приключи при същия резултат домакинството си на Черно море.

Проблеми в двата състава

Локомотив ще бъде без Тодор Павлов, който е с частично разкъсване на вътрешна кръстна връзка и ще отсъства до края на календарната година. Извън състава заради контузии са още Мартин Русков, Енцо Еспиноса и Александър Александров. Под въпрос до последно бяха Парвиз Умарбаев и Ивайло Иванов, които тренираха на облекчен режим.

При Спартак има неяснота около участието на вратаря Пламен Илиев. Той е получил травма на пръста по време на загрявката преди дербито с Черно море, но е включен в групата за гостуването в Пловдив. Според информация на „Петел“ решението дали ще започне ще бъде взето в зависимост от състоянието му. „Гонг“ съобщи, че контузията ще го извади от игра до края на годината.

Спартак спечели първата среща

В първия мач между двата тима през сезона Спартак Варна победи с 1:0 на своя стадион. Варненци ще търсят нов успех, който би увеличил разликата с пловдивчани, докато Локомотив има възможност да се приближи до съперника си в класирането.

След нулевото равенство със Септември треньорът на Локомотив Душан Косич посочи основния проблем пред отбора си: „Имаме проблеми с вкарването на голове, очевидно е.“ Специалистът заяви също, че тимът стои добре в защита.

След този кръг Локомотив Пловдив ще приеме Левски на 6 декември, а Спартак Варна ще бъде домакин на Ботев Пловдив ден по-рано.

Източници: bgn.bg, petel.bg, gong.bg