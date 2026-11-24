Александър Томаш се очаква да стане новият старши треньор на Ботев Пловдив след раздялата със Станислав Генчев. Назначението все още не е официално обявено от клуба, но Томаш вече подготвя екипа, с който може да започне работа на стадион „Христо Ботев“. Информацията е на Actualno.com и Sportal.bg.

В щаба му се очаква да влязат Константин Мирчев и Тодор Кючуков. Христо Колев-Бащата, който е сред знаковите фигури в историята на градския съперник Локомотив Пловдив, не се очаква да последва Томаш в Ботев.

Ботев Пловдив официално се раздели със Станислав Генчев и неговия треньорски щаб по взаимно съгласие. Раздялата дойде два дни след равенството 3:3 с ЦСКА. До следващия двубой срещу Черно море представителният тим ще бъде воден от Лъчезар Балтанов.

„Тази раздяла не е изненадваща за нас“, заяви Станислав Генчев пред БНТ.

Треньорът допълни, че според него причината не е свързана със спортно-техническите резултати, а с „личен мотив“. Генчев прекара 182 дни начело на Ботев, като в този период отборът записа девет победи, три равенства и пет загуби във всички турнири.

Промените на „Колежа“ не се ограничават до треньорския пост. Красимир Петров и Георги Коруджиев, бивши скаути на Левски, са спрягани за ключови роли в новата спортно-техническа структура на Ботев Пловдив.

Единият от тях се очаква да поеме функциите на спортен директор, а другият да стане главен скаут. Така Томаш може да се завърне в Пловдив с екип, включващ хора, с които вече е работил, и с ново ръководно ядро около първия отбор.

Томаш за последно водеше ЦСКА. Той напусна клуба след сезон 2024/25, в който „армейците“ останаха без спечелен трофей. Преди това специалистът беше начело на Локомотив Пловдив и Спартак Варна.