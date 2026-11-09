България изпраща 9 джудисти на Гран при в Загреб

България ще участва с деветима джудисти на Гран при в Загреб. Турнирът ще се проведе от 13 до 15 ноември в столицата на Хърватия и е част от календара на Международната федерация по джудо.

Българският състав включва четири жени и петима мъже. При жените ще стартират Габриела Димитрова в категория до 52 килограма, Снежана Граматикова до 57 кг, Надие Жаафар до 70 кг и Ирина Железарска в категория над 78 кг.

При мъжете България ще бъде представена от Иван Симеонов и Любослав Григоров до 60 кг, Марк Христов и Ален Христов до 73 кг, както и Борис Георгиев до 100 кг.

Съставът на България

Жени: Габриела Димитрова - до 52 кг, Снежана Граматикова - до 57 кг, Надие Жаафар - до 70 кг, Ирина Железарска - над 78 кг.

Габриела Димитрова - до 52 кг, Снежана Граматикова - до 57 кг, Надие Жаафар - до 70 кг, Ирина Железарска - над 78 кг. Мъже: Иван Симеонов и Любослав Григоров - до 60 кг, Марк Христов и Ален Христов - до 73 кг, Борис Георгиев - до 100 кг.

Международната федерация по джудо отчита 70 държави и 507 състезатели, от които 306 мъже и 201 жени. Разликата е в броя на заявените мъже и общия брой участници.

Състезанието в Загреб ще включва всички олимпийски категории при мъжете и жените. В първия ден са насрочени срещите в категориите до 60 и до 66 кг при мъжете, както и до 48, до 52 и до 57 кг при жените. Българското участие започва с четирите категории, включени в програмата за този ден, ако състезателите бъдат разпределени според публикувания дневен график.

Гран при в Загреб е сред основните международни турнири в календара на джудото за 2026 г. След края на надпреварата състезателите ще продължат битката за точки и позиции в световната ранглиста.

Източници: focus-news.net