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Голям български успех: Боян Йотов с първа титла от Големия шлем

Голям български успех: Боян Йотов с първа титла от Големия шлем

11 Септември, 2026 22:43 439 1

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Триумф в Будапеща и златна страница в историята на родното джудо

Голям български успех: Боян Йотов с първа титла от Големия шлем - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сензационен успех за България! Боян Йотов, представителят на столичния клуб „Локомотив“, изгря на световната джудо сцена, след като спечели първата си титла от престижния турнир Голям шлем. В унгарската столица Будапеща, в категория до 66 килограма, Йотов демонстрира изключителна техника, воля и хъс, за да се окичи със златото.

В конкуренцията на 40 елитни състезатели, 42-рият в световната ранглиста Йотов премина през истински маратон от битки. Още в първия кръг той надделя над казахстанеца Мейрбек Байзаков, след като съперникът му получи трето предупреждение. Във втората среща българинът буквално прегази Кристиян Силва от Бразилия с чист ипон. Четвъртфиналите донесоха истинска драма – срещу молдовеца Денис Виеру, Йотов показа стоманени нерви и спечели с „златна точка“. На полуфинала го очакваше японецът Рисей Секи, но и той не успя да спре устрема на българина – нова категорична победа с ипон.

В решаващата схватка за титлата Боян Йотов се изправи срещу Биямбасурен Улзимбаяр от Монголия. Със светкавична атака и безупречна тактика, нашият джудист постигна ипон и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Този златен медал е второто голямо отличие за Боян Йотов през настоящия сезон. Само преди няколко месеца, в края на януари, той завоюва сребро на Европейската купа в София. Сега, с титлата от Големия шлем, Йотов затвърждава позицията си сред най-добрите джудисти в света и вдъхва нова надежда на българските фенове на бойните спортове.


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