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Ирина Железарска спечели бронзов медал на Европейската купа в Скопие

Ирина Железарска спечели бронзов медал на Европейската купа в Скопие

19 Септември, 2026 22:50 484 3

  • ирина железарска-
  • европейската купа-
  • джудо-
  • скопие-
  • северна македония

За джудистката това е второ отличие този сезон

Ирина Железарска спечели бронзов медал на Европейската купа в Скопие - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ирина Железарска се окичи с бронз на европейската купа по джудо в Скопие, Северна Македония.

В битка за отличието българката се наложи над Тара Янич (Словения) - ипон в категория над 78 кг.

А на старта загуби от французойката Дорина Насер след трето предупреждение, съперничката ѝ след това стана шампионка.

За Ирина това е второ отличие този сезон след бронза на европейската купа в София през януари.

На турнира България участва със 17 състезатели. Сили мерят 384 състезатели от 40 държави.

В неделния ден надпреварата продължава.


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