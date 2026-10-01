Деветима български джудисти отиват на световното първенство в Баку, Ивайло Иванов води състава

България ще участва с деветима състезатели на предстоящото световно първенство по джудо в столицата на Азербайджан – Баку. Схватките от шампионата започват в неделя, а официалният жребий за категориите ще бъде изтеглен в събота, 3 октомври.

Българската национална гарнитура включва най-добрите ни състезатели, а лидер на тима е опитният Ивайло Иванов (категория до 90 кг) – участник на три олимпийски игри и медалист от редица престижни международни форуми.

Съставът при мъжете се допълва от Боян Йотов (66 кг), Марк Христов и Виктор Скерлев (73 кг), Георги Граматиков и Христо Вълков (81 кг), както и Борис Георгиев (100 кг). В женското направление страната ни ще бъде представена от Габриела Димитрова (52 кг) и Йоана Манова (63 кг).

Първите български представители, които ще излязат на татамито в Баку, са Габриела Димитрова и Боян Йотов – техните срещи са насрочени за понеделник, 5 октомври. Водач на българската делегация по време на планетарния шампионат е президентът на Българската федерация по джудо Румен Стоилов.