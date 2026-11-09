Еспелета коментира възможните наказания за Ямаха след бойкота на Гран При на Катар

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета за първи път коментира ситуацията около Ямаха и евентуалните санкции, които японският производител може да понесе заради решението си да не участва в Гран При на Катар.

Компанията от Ивата обяви намерението си да пропусне 20-ия кръг от сезона малко след финала на надпреварата в Малайзия. Като основна причина за това решение беше посочена напрегнатата обстановка в Близкия изток, както и вътрешна политика на производителя, която не позволява служебни пътувания до подобни региони.

От ръководството на MotoGP реагираха бързо и предупредиха, че Ямаха може да бъде санкционирана заради нарушаване на търговския си договор с шампионата. Засега обаче няма яснота какви точно ще бъдат последствията за японската марка.

Еспелета уточни, че въпросът е от търговски характер и предстоят разговори между двете страни. Той подчерта, че условията по договора не могат да бъдат коментирани публично, а евентуално решение ще бъде обявено официално.

„Става въпрос за търговски договор, чиито условия не можем да обсъждаме публично. Ще проведем разговори с Ямаха и ако в резултат на тях бъде взето някакво решение, то ще бъде обявено официално.

Към днешна дата отношенията ни с тях са изцяло търговски. Както винаги сме заявявали, нито желаем да се намесваме, нито участваме във въпросите от спортен характер. Това е от компетенциите на ФИМ“, заяви Еспелета пред медиите в Катар.

Така остава отворен въпросът дали Ямаха ще понесе единствено договорни санкции, или ще се стигне и до наказание със спортен характер. Последното обаче е изцяло в правомощията на Международната федерация по мотоциклетизъм (ФИМ), а не на организаторите на MotoGP.

Любопитното е, че отсъствието на Ямаха от състезателния уикенд в Катар не беше пълно. Сателитният тим Прамак продължи участието си в Moto2, докато гаражите на отбора в кралския клас бяха подготвени и в тях имаше мотоциклети. Въпреки това пилотите, механиците и инженерите на тима не присъстваха на пистата.