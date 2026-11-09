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Ван Дайк отпадна за мачовете на Нидерландия в Лигата на нациите

Ван Дайк отпадна за мачовете на Нидерландия в Лигата на нациите

9 Ноември, 2026 22:34 462 0

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Капитанът на Ливърпул няма да играе срещу Гърция и Германия заради физически проблем - Браян Броби също е извън състава

Ван Дайк отпадна за мачовете на Нидерландия в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк отпадна от състава на Нидерландия за предстоящите мачове срещу Гърция и Германия в Лигата на нациите. Защитникът е пристигнал в лагера на националния отбор със здравословни оплаквания след клубния мач през уикенда, а нидерландската футболна федерация обяви, че той не е в достатъчно добра физическа форма, за да играе.

„Двамата футболисти не са достатъчно подготвени физически, за да участват в предстоящите мачове“, се посочва в съобщението за Ван Дайк и нападателя на Съндърланд Браян Броби, който също отпадна от групата.

Ван Дайк игра при победата на Ливърпул с 3:1 срещу Кристъл Палас в неделя. Според информацията на Ройтерс той е запазил серията си от участия във всяка минута на мачовете на мърсисайдци във Висшата лига през сезона. Ливърпул потвърди отсъствието му от националния отбор и определи причината като „фитнес проблем“, без да уточнява естеството на оплакването.

Ван Дайк няма да бъде на разположение на селекционера Хави Ернандес, след като последното му участие за националния тим беше при победата с 2:1 над Сърбия в началото на октомври. Тогава той записа своя мач №100 за Нидерландия.

Броби започна като титуляр при равенството 1:1 с Германия в началото на кампанията, но напусна терена контузен малко след изтичането на половин час. За двамата отпаднали футболисти засега не са повикани заместници и съставът на Нидерландия остава с 23 играчи.


Нидерландия
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