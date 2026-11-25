Маурисио Почетино започна завръщането си във Висшата лига със загуба, след като Манчестър Юнайтед отстъпи с 0:4 на Ливърпул. Аржентинският треньор обаче насочи вниманието си към две спорни ситуации - червения картон на Лени Йоро и първия гол на мърсисайдци.

Йоро беше отстранен още в осмата минута. Според Почетино решението е било неправилно, а ВАР е трябвало да се намеси и да даде възможност ситуацията да бъде прегледана по-внимателно.

„Но щом разполагаме с ВАР, какво правеха те?“

„Да не би сега да преиграваме мача? Ще имаме ли възможност да играем при равни условия - 11 срещу 11?“, попита Почетино след двубоя.

Треньорът заяви, че съдиите трябва да отделят необходимото време при подобни епизоди. Той сравни системата за видеопомощ с автомобил, който може да бъде полезен само ако се управлява правилно.

„Разполагаме с невероятен автомобил, но трябва да сме на ниво, за да го управляваме“, каза Почетино, като добави, че приема технологиите, но е важно решенията им да не влияят неправилно върху развитието на срещите.

Почетино оспори и първото попадение на Ливърпул, отбелязано от Доминик Собослай. Според него Брадли Баркола е докосвал стената на Манчестър Юнайтед и това е трябвало да доведе до отмяна на гола.

Аржентинецът посочи, че през миналия сезон подобна ситуация при гол на Еберечи Езе за Кристъл Палас срещу Челси е била разгледана по различен начин. Той допълни, че ВАР не е проверил достатъчно внимателно попадението на Собослай.

Почетино заяви, че е длъжен да защити футболистите и клуба си, когато смята, че решенията са повлияли на мача. В края на изказването си той попита: „И сега - къде са трите точки?“

Треньорът спомена и друга спорна ситуация - тази с Холанд в мач срещу Манчестър Сити. По думите му проблемът не е само в отделна грешка, а в начина, по който подобни решения променят последвалия ход на срещите.