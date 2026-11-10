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Бостън с трета поредна победа, Рийвс блесна за Лейкърс
  Тема: Известни личности

Бостън с трета поредна победа, Рийвс блесна за Лейкърс

10 Ноември, 2026 05:38 478 0

  • нба-
  • бостън селтикс-
  • лос анджелис лейкърс-
  • филаделфия 76ърс-
  • виктор уембаняма

Селтикс се наложиха убедително над Милуоки, а Филаделфия запази лидерството си на Изток. Виктор Уембаняма записа 30 точки и 14 борби срещу Сакраменто

Бостън с трета поредна победа, Рийвс блесна за Лейкърс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бостън Селтикс спечели третия си пореден мач в НБА след убедителна победа със 117:97 като гост на Милуоки Бъкс. Селтикс подобриха баланса си до 8-2, докато Милуоки допусна девета загуба в десет срещи и остана с показатели 1-9.

Пол Джордж беше най-резултатен за победителите с 27 точки, а Джейсън Тейтъм добави 21 точки, 6 асистенции и 4 борби. Бостън успя да обърне хода на мача след силен старт на домакините. Милуоки поведе в началото, но Селтикс отговориха с продължителна серия от 25:4 и поеха контрола върху двубоя.

„Селтикс“ стигнаха до успеха с по-добра стрелба от игра - 47,4 процента срещу 37,5 процента за Бъкс. Следващият им мач е срещу лидера в Източната конференция Филаделфия.

Рийвс замени отсъстващия Дончич

Лос Анджелис Лейкърс победи Детройт Пистънс със 121:116, въпреки че Лука Дончич не беше в състава. Остин Рийвс пое основната роля в нападение и завърши с 43 точки, 5 борби и 4 асистенции. Той реализира 14 от 27 стрелби от игра, четири тройки и всичките си 11 наказателни удара.

Рийвс вкара ключова тройка 45,6 секунди преди края, с която Лейкърс поведе със 112:104. Уокър Кеслър добави 12 точки и 16 борби за победителите. За Детройт Данис Дженкинс отбеляза 31 точки, а Кевин Хюртър завърши с 24.

„Чувствах се като късметлия тази вечер“, каза Рийвс пред „Вашингтон пост“.

Филаделфия продължава начело на Изток

Филаделфия 76ърс се наложи над Чикаго Булс със 127:121 и запази първото място в Източната конференция с баланс 9-2. Джейлън Браун поведе тима с 29 точки, Тайрийс Макси добави 27, а Леброн Джеймс записа сезонен рекорд от 22 точки. Джоел Ембийд допринесе с 18 точки и 10 борби.

Чикаго загуби седми пореден мач и е с баланс 1-8. Джош Гиди реализира 19 точки, 15 асистенции и 7 борби за Булс. В следващия си мач Филаделфия ще приеме Бостън.

Уембаняма с „дабъл-дабъл“ срещу Сакраменто

Виктор Уембаняма записа 30 точки и 14 борби при победата на Сан Антонио Спърс над Сакраменто Кингс със 124:109 в мач от турнира за Купата на НБА. Двубоят се игра на 6 ноември, а французинът добави още 2 асистенции и 2 чадъра.

Това беше седмият „дабъл-дабъл“ на Уембаняма през сезона. Сан Антонио поведе със 75:56 на почивката и стигна до преднина от 24 точки през второто полувреме. Стефон Касъл, Девин Васел и Дилън Харпър отбелязаха по 19 точки за Спърс.

Източници: nba.com


САЩ
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