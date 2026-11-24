Спортната телевизионна програма днес предлага футбол, баскетбол, волейбол, хокей и мачове от НБА. Най-натоварена е вечерта, когато по четири канала едновременно ще се излъчват срещи от Шампионската лига.

Мачове през деня

Програмата започва през нощта. От 03:00 ч. по MAX Sport 2 е двубоят от НХЛ между Едмънтън Ойлърс и Вегас Голдън Найтс, а от 05:00 ч. по Диема Спорт 3 е срещата от НБА Денвър Нъгетс – Далас Маверикс.

Футболните мачове от азиатската Шампионска лига започват в 12:00 ч. с Киото Санга – Поханг Стийлърс по Диема Спорт 3. От 14:15 ч. същият канал ще излъчи Ратчабури – Джохор.

В 17:00 ч. по Диема Спорт е предаването „Героите на кръга“, а половин час по-късно MAX Sport 3 ще покаже „Калчо мания“. В 18:00 ч. са насрочени няколко събития: Фратрия – Янтра по Диема Спорт, Екзаджъбашъ – ТЕНТ по MAX Sport 2, Шабаб Ал Ахли – Ал Кадисия по Диема Спорт 3 и Ал Сееб – Ал Шорта по Диема Спорт 2.

Вечерта с Шампионската лига

От 19:00 ч. по MAX Sport 1 е баскетболната среща Бешикташ – Париж от Евролигата. За тенис мача Чехия – Канада има разминаване в публикуваните програми: Gol посочва начало в 17:00 ч., докато справочникът на Нова Спорт показва излъчване от 19:00 ч., последвано от спортни новини и повторно включване в 21:00 ч.

В 19:45 ч. започват два мача от Шампионската лига. Галатасарай приема Астън Вила по MAX Sport 3, а Бодьо/Глимт играе с ЛАСК по MAX Sport 4. От 20:15 ч. Диема Спорт 3 ще излъчи Ал Насър – Ал Сад от азиатската Шампионска лига.

В 22:00 ч. зрителите могат да избират между пет директни предавания. По MAX Sport 1 е Фейенорд – Порто, по MAX Sport 2 – Реал Мадрид – ПСВ, по MAX Sport 3 – Арсенал – Борусия Дортмунд, а по MAX Sport 4 – Манчестър Сити – Наполи. По Диема Спорт 2 е двубоят Уулвърхемптън – Дарби от Чемпиъншип.