The New York Times: Белият дом се опасява, че Нетаняху може да провали мирния план на Тръмп за Газа

Администрацията на Тръмп се опасява, че израелският премиер Бенямин Нетаняху може да провали предложения от американския лидер мирен план за Газа, съобщава The New York Times.

Няколко служители заявиха пред изданието, че в американската администрация има опасения, че Нетаняху може да отмени сделката. Настоящата стратегия на Вашингтон е да използва посредничеството на специалния пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и зетя на президента Джаред Кушнер, за да възпре израелския премиер от продължаване на пълномащабна атака срещу радикалното палестинско движение Хамас.

Изданието отбелязва, че преговарящи от няколко арабски страни, които са помогнали за посредничеството при сключването на сделката, са се събрали в Кайро, за да обсъдят спазването на прекратяването на огъня. Освен това американските власти работят с Турция за сформиране на екип за издирване на телата на заложници, убити в анклава.

На 9 октомври Тръмп обяви, че представители на Израел и Хамас са постигнали споразумение по първия етап от плана, който предвижда освобождаването на всички заложници, държани в ивицата Газа, и изтеглянето на израелските войски на договорените позиции. В нощта на 10 октомври офисът на Нетаняху обяви, че правителството е одобрило споразумението за освобождаване на всички заложници. Споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа влезе в сила на 10 октомври.

В неделя израелската армия обяви, че палестинските радикали са нарушили прекратяването на огъня, съобщавайки за инцидент близо до град Рафах, където израелски войници са били обстрелвани. Нетаняху обвини Хамас за нарушаването на прекратяването на огъня и нареди на въоръжените сили да „предприемат действия“ срещу радикалите.

След това армията започна серия от удари в целия анклав, атакувайки десетки цели. По-късно израелската страна уточни, че двама войници са били убити, а друг е тежко ранен в резултат на сутрешния инцидент в Рафах.

Представители на Хамас отричат ​​всякаква връзка между движението и инцидента в Рафах.