Русия настоява да се решат въпросите, свързани с военно-биологичната дейност на САЩ в Украйна.
Този сериозен дразнител трябва да бъде премахнат, заяви пред РИА Новости Олег Постников, директор на Департамента за неразпространение и контрол върху въоръженията на Министерството на външните работи.
Според него, официално повдигнатите от руската страна въпроси относно създаването на биологични лаборатории от американски специалисти в Украйна „все още не са получили необходимия отговор, остават напълно актуални и изискват решение“.
„Продължаваме упорито да търсим решение от американската и украинската страна, за да премахнем този сериозен дразнител, който подкопава режима на контрол и глобалната биосигурност“, каза Постников.
„През изминалата нощ, от 23:30 ч. на 3 януари тази година до 7:00 ч. сутринта на 4 януари тази година, системите за предупреждение на противовъздушната отбрана прихванаха и унищожиха 90 украински безпилотни летателни апарата с фиксирано крило“, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия.
37 безпилотни летателни апарата са свалени в Брянска област, 22 в Курска област, по 11 в Калужска област и над Московска област, включително три дрона, пътуващи към Москва.
Още четири дрона бяха унищожени в Тулска област, два във Воронежска област и по един в Белгородска, Ростовска и Орловска области.
Младши офицери от 3-та бригада на украинските въоръжени сили напускат подразделението си в Харковска област без разрешение, съобщиха руските служби за сигурност пред РИА Новости.
„Освен случаи на дезертьорство сред мобилизирани военнослужещи, 3-та отделна тежка механизирана бригада е отбелязала и случаи на напускане на подразделението без разрешение от младши офицери“, каза източникът на агенцията.
Той добави, че украинските дезертьори в Харковска област се елиминират от подразделението „Птици маджар“ на украинските въоръжени сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И също да се забрани на Двдо Коледа да
Коментиран от #14, #19
08:07 04.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Изпражнението гайтанджиева
08:08 04.01.2026
4 Слава на Украйна Смля Русия
Коментиран от #24
08:08 04.01.2026
5 пРосия
08:09 04.01.2026
6 Путин
Коментиран от #36
08:09 04.01.2026
7 А за Бойните Гълаби??
Те приземиха Руската авиация
800 самолета за 2 месеца
08:10 04.01.2026
8 Абе взривявай
Коментиран от #35
08:11 04.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вашето мнение
Коментиран от #18
08:11 04.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Русия страната на Олигофрените
Коментиран от #41
08:13 04.01.2026
13 Българин
08:13 04.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Демократ
До коментар #9 от "Най Долната Измет!":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
08:14 04.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тихо!
До коментар #10 от "Вашето мнение":Руско ку®ве!
08:16 04.01.2026
19 А стига бе
До коментар #1 от "И също да се забрани на Двдо Коледа да":Да не би да внушаваш, че такива лаборатории в Украйна няма?
Та Виктория Нюланд потвърди за тяхното съществуване пред комисията на Конгреса и видео има!
Информирайте се бре!!!
Коментиран от #26, #28
08:17 04.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А где
До коментар #17 от "Вашето мнение":МОЧАТА?
Коментиран от #32
08:18 04.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Геро
До коментар #22 от "Вашето мнение":Мнението на от-падъци като теб е без значение
08:20 04.01.2026
24 Хахахахаха
До коментар #4 от "Слава на Украйна Смля Русия":Маджаечо видял че не може да избива руснаци и зачаткал своите и после кво вика хаххахах, смятай то без Путин укрите от страх сами се ликвидират йхахахахахахахах
Коментиран от #25
08:20 04.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Така е 100%
До коментар #19 от "А стига бе":И Дядо Коледа даже го даваха по новините как лети със шейната и на радарите го снимаха дори!
Просто малко по ниско iQ и всичко е възможно за човешкото съзнание
Коментиран от #31
08:23 04.01.2026
27 наташка
08:23 04.01.2026
28 Соросовата агитка вече се залови
До коментар #19 от "А стига бе":за опорката, че тези лаборатории били "бълнуване" въпреки че всеки може да намери видеото с признанието на Нюланд!:)
4, 12 и 13 вече са се включили с лафа на Вуте за жирафа. Още много очакваме!
08:25 04.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #33, #37
08:34 04.01.2026
31 Много телевизия гледаш
До коментар #26 от "Така е 100%":и си се повредил.
Вуте пред клетката на жирафа и го сочи:- "Епа те такова животно на, нема!"
08:36 04.01.2026
32 болгарин..
До коментар #21 от "А где":Укенеф0 напеевтьски0 дека судоволствие кушашь 0тгавнатьцитьему
08:38 04.01.2026
33 Хахахахаха
До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Цигани. яр с умствен дефицит, я ни сподели как са те направили дваматати бащи, цял живот си бил подиграван и смазван, отивай да взимаш минималната пенсия
08:39 04.01.2026
34 Запознат
08:43 04.01.2026
35 Ами нека САЩ да обяви официално
До коментар #8 от "Абе взривявай":че са безобидни и нищо опасно за населението! И руснаците ще ги думнат. Проблем няма!
08:43 04.01.2026
36 Някой
До коментар #6 от "Путин":Включи се Русия във войната и ковида свърши. Вече не бе интересен. В Туркменистан бе забранено да се говори за ковида и 2021г при население от 6.1-6.2 милиона се спори за общо около 46701 умрели, то тук при преброяване 6.52 милиона официалното бе 148995. Говоря за обща смъртност - от ковида никога не бе броена, а починали констатирани, над половината със сърдечни проблеми. Та открийте разликата!
08:46 04.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
08:50 04.01.2026
39 Дик диверсанта
Генерала, който беше баща на тази пропаганда за биологичната дейност, фермите за комари, хапещи само руснаци беше в един взривен автомобил в Москва.
Коментиран от #40
08:54 04.01.2026
40 Антитрол
До коментар #39 от "Дик диверсанта":"Генерала, който беше баща на тази пропаганда за биологичната дейност"
Ха ха ха а Виктория Нюланд и тя ли ръсеше "руска пропаганда" пред американския конгрес или и за това получихте колективна амнезия.
08:59 04.01.2026
41 Хахахаха
До коментар #12 от "Русия страната на Олигофрените":А твоето IQ е равно на 0 ,щом не си запомнил че даже Виктория Нюланд призна за тия лабратории.
09:03 04.01.2026
42 Уточнение
09:12 04.01.2026