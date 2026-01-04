Новини
Русия настоява да се решат въпросите, свързани с "военно-биологичната дейност на САЩ в Украйна"
  Тема: Украйна

Русия настоява да се решат въпросите, свързани с "военно-биологичната дейност на САЩ в Украйна"

4 Януари, 2026 07:56, обновена 4 Януари, 2026 08:05

ПВО на Русия свали 90 украински дрона през нощта. Младши офицери от ВСУ избягаха от подразделението си край Харков

Русия настоява да се решат въпросите, свързани с "военно-биологичната дейност на САЩ в Украйна" - 1
Олег Постников, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия настоява да се решат въпросите, свързани с военно-биологичната дейност на САЩ в Украйна.

Този сериозен дразнител трябва да бъде премахнат, заяви пред РИА Новости Олег Постников, директор на Департамента за неразпространение и контрол върху въоръженията на Министерството на външните работи.

Според него, официално повдигнатите от руската страна въпроси относно създаването на биологични лаборатории от американски специалисти в Украйна „все още не са получили необходимия отговор, остават напълно актуални и изискват решение“.

„Продължаваме упорито да търсим решение от американската и украинската страна, за да премахнем този сериозен дразнител, който подкопава режима на контрол и глобалната биосигурност“, каза Постников.

„През изминалата нощ, от 23:30 ч. на 3 януари тази година до 7:00 ч. сутринта на 4 януари тази година, системите за предупреждение на противовъздушната отбрана прихванаха и унищожиха 90 украински безпилотни летателни апарата с фиксирано крило“, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия.

37 безпилотни летателни апарата са свалени в Брянска област, 22 в Курска област, по 11 в Калужска област и над Московска област, включително три дрона, пътуващи към Москва.

Още четири дрона бяха унищожени в Тулска област, два във Воронежска област и по един в Белгородска, Ростовска и Орловска области.

Младши офицери от 3-та бригада на украинските въоръжени сили напускат подразделението си в Харковска област без разрешение, съобщиха руските служби за сигурност пред РИА Новости.

„Освен случаи на дезертьорство сред мобилизирани военнослужещи, 3-та отделна тежка механизирана бригада е отбелязала и случаи на напускане на подразделението без разрешение от младши офицери“, каза източникът на агенцията.

Той добави, че украинските дезертьори в Харковска област се елиминират от подразделението „Птици маджар“ на украинските въоръжени сили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И също да се забрани на Двдо Коледа да

    4 8 Отговор
    Лети над 10000 метра!!

    Коментиран от #14, #19

    08:07 04.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Изпражнението гайтанджиева

    6 10 Отговор
    Намерихте ли украинските бойни комари?

    08:08 04.01.2026

  • 4 Слава на Украйна Смля Русия

    4 21 Отговор
    Бункерният Грозник балнува денонощно

    Коментиран от #24

    08:08 04.01.2026

  • 5 пРосия

    5 18 Отговор
    Страната на идиотите.

    08:09 04.01.2026

  • 6 Путин

    17 5 Отговор
    Ако още някой не е разбрал, аз спрях Ковид-епидемията. Всички набодени телета да си чакат реда за Урсулския рай:)

    Коментиран от #36

    08:09 04.01.2026

  • 7 А за Бойните Гълаби??

    5 11 Отговор
    Няма ли да се предприеме нещо??
    Те приземиха Руската авиация
    800 самолета за 2 месеца

    08:10 04.01.2026

  • 8 Абе взривявай

    13 4 Отговор
    лабораториите какво настояваш.

    Коментиран от #35

    08:11 04.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вашето мнение

    11 3 Отговор
    Дали в Бг армията ще има дезертьори, ако ни нападне Русия? Или не, всички Бг натювци са рамбовци?

    Коментиран от #18

    08:11 04.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Русия страната на Олигофрените

    6 13 Отговор
    Само хора със IQ 45 може да вярват на тези неща

    Коментиран от #41

    08:13 04.01.2026

  • 13 Българин

    8 15 Отговор
    Тези не знаят какво вече да плямпат.Зеленски им развинти празните руски кратуни.

    08:13 04.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Демократ

    9 8 Отговор

    До коментар #9 от "Най Долната Измет!":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    08:14 04.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тихо!

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Руско ку®ве!

    08:16 04.01.2026

  • 19 А стига бе

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "И също да се забрани на Двдо Коледа да":

    Да не би да внушаваш, че такива лаборатории в Украйна няма?
    Та Виктория Нюланд потвърди за тяхното съществуване пред комисията на Конгреса и видео има!

    Информирайте се бре!!!

    Коментиран от #26, #28

    08:17 04.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А где

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Вашето мнение":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #32

    08:18 04.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Геро

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето мнение":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение

    08:20 04.01.2026

  • 24 Хахахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на Украйна Смля Русия":

    Маджаечо видял че не може да избива руснаци и зачаткал своите и после кво вика хаххахах, смятай то без Путин укрите от страх сами се ликвидират йхахахахахахахах

    Коментиран от #25

    08:20 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Така е 100%

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "А стига бе":

    И Дядо Коледа даже го даваха по новините как лети със шейната и на радарите го снимаха дори!
    Просто малко по ниско iQ и всичко е възможно за човешкото съзнание

    Коментиран от #31

    08:23 04.01.2026

  • 27 наташка

    2 5 Отговор
    самьie бактериологическое оружие

    08:23 04.01.2026

  • 28 Соросовата агитка вече се залови

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "А стига бе":

    за опорката, че тези лаборатории били "бълнуване" въпреки че всеки може да намери видеото с признанието на Нюланд!:)
    4, 12 и 13 вече са се включили с лафа на Вуте за жирафа. Още много очакваме!

    08:25 04.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 6 Отговор
    Бункерният клепар осъди ли интервенцията на господин Тръмп във Венецуела?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #33, #37

    08:34 04.01.2026

  • 31 Много телевизия гледаш

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Така е 100%":

    и си се повредил.

    Вуте пред клетката на жирафа и го сочи:- "Епа те такова животно на, нема!"

    08:36 04.01.2026

  • 32 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "А где":

    Укенеф0 напеевтьски0 дека судоволствие кушашь 0тгавнатьцитьему

    08:38 04.01.2026

  • 33 Хахахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Цигани. яр с умствен дефицит, я ни сподели как са те направили дваматати бащи, цял живот си бил подиграван и смазван, отивай да взимаш минималната пенсия

    08:39 04.01.2026

  • 34 Запознат

    6 0 Отговор
    Дезертьорите във ВСУ още миналата година наближиха 30 000 на месец или около 1000 на ден и това по информация на броя заведени дела срещу тях в Украйна. Но укропропагандата се усети и засекретиха делата да не се вижда колко са зле. Отделно пък с дронове избиват собствените си войници които решат да се предадат на руснаците или ако решат да отстъпят ги чакат заградителните отряди главно от бандеровци.

    08:43 04.01.2026

  • 35 Ами нека САЩ да обяви официално

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе взривявай":

    че са безобидни и нищо опасно за населението! И руснаците ще ги думнат. Проблем няма!

    08:43 04.01.2026

  • 36 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Включи се Русия във войната и ковида свърши. Вече не бе интересен. В Туркменистан бе забранено да се говори за ковида и 2021г при население от 6.1-6.2 милиона се спори за общо около 46701 умрели, то тук при преброяване 6.52 милиона официалното бе 148995. Говоря за обща смъртност - от ковида никога не бе броена, а починали констатирани, над половината със сърдечни проблеми. Та открийте разликата!

    08:46 04.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор
    Е вече ще се хвърля в Дунава - то това не е живот по цял ден да пиша тук за някой шекел.

    08:50 04.01.2026

  • 39 Дик диверсанта

    0 4 Отговор
    ВСУ решиха този проблем отдавна.
    Генерала, който беше баща на тази пропаганда за биологичната дейност, фермите за комари, хапещи само руснаци беше в един взривен автомобил в Москва.

    Коментиран от #40

    08:54 04.01.2026

  • 40 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дик диверсанта":

    "Генерала, който беше баща на тази пропаганда за биологичната дейност"

    Ха ха ха а Виктория Нюланд и тя ли ръсеше "руска пропаганда" пред американския конгрес или и за това получихте колективна амнезия.

    08:59 04.01.2026

  • 41 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русия страната на Олигофрените":

    А твоето IQ е равно на 0 ,щом не си запомнил че даже Виктория Нюланд призна за тия лабратории.

    09:03 04.01.2026

  • 42 Уточнение

    0 0 Отговор
    Всичко, което казват руските пияндурници трябва да се подлага на съмнение!

    09:12 04.01.2026

